Русские теннисистки покорили Америку! Касаткина и Самсонова завоевали титулы в США

Россиянка Дарья Касаткина и Людмила Самсонова завоевали титулы в США. В финалах обе девчонки сотворили камбэки и в трёх сетах обыграли своих соперниц. Вот так русские теннисистки покорили Америку!

На первой неделе августа на турнирах WTA главными героинями стали российские теннисистки. И в Вашингтоне, и в Сан-Хосе в решающих матчах за главный приз сражались наши девушки – Людмила Самсонова и Дарья Касаткина. В столице США Самсонова блестяще прошлась по сетке до финала, обыграв бельгийку Элисе Мертенс (5-й номер посева), австралийку Айлу Томлянович, британку Эмму Радукану (2) и китаянку Сиюй Ван (Q). И только раз Людмила отдала сопернице сет – это было в матче с Томлянович. Соперницей россиянки по финалу стала 37-летняя Кайя Канепи (6) из Эстонии. Ранее теннисистки встречались однажды – в 1-м круге Уимблдона-2021 выиграла Самсонова. Вот и сейчас россиянка одержала волевую победу, сотворив камбэк. Первый сет он отдала – 4:6, зато потом сумела использовать ошибки соперницы и с минимальным преимуществом добилась успеха – 4:6, 6:3, 6:3 за 1 час 46 минут.

Так 23-летняя Самсонова завоевала второй титул в карьере. В 2021 году она победила в Берлине на траве и вот сейчас – на американском харде. Благодаря успеху в Вашингтоне Людмила получила чек на $ 33 200 и 280 очков. В понедельник она поднимется сразу на 18 мест в рейтинг-листе WTA и станет 42-й ракеткой мира.

Ещё одной финалисткой от России была на другом турнире в Сан-Хосе Дарья Касаткина (7-й номер посева). По ходу соревнований она сотворила несколько сенсаций. На старте россиянка выбила из сетки новоявленную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, затем разгромила квалифаера Тэйлор Таунсенд из США, а потом ещё и обыграла подряд двух теннисисток из топ-10 – белоруску Арину Соболенко (4) и испанку Паулу Бадосу (2).

В финале Касаткиной противостояла 29-летняя американка Шелби Роджерс, которая до этого никогда не выигрывала титул WTA. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами. Роджерс выиграла в Майами-2017, а Дарья – на «Ролан Гаррос» — 2022. В интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями перед финалом в Сан-Хосе: «Роджерс играет в атакующий теннис. Если Касаткина справится со скоростью, то, конечно, она выиграет. Голова у Даши хорошая для тенниса. Но надо справляться со скоростью, потому что проблемы у Касаткиной есть. Со второй подачей, на средних скоростях она профессор по игре, а на быстрых зачастую не успевает. Вопрос в том, как Даша справится с Роджерс в финале тактически».

Первый сет получился вязким и затяжным. Дарья первой сделала брейк – 2:1, затем теннисистки ещё по разу взяли свои подачи. С этим небольших преимуществом Касаткина отправилась подавать на партию при счёте 5:4, но не реализовала сетбол и позволила сопернице сравнять счёт – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где удачливее оказалась Шелби – 7:6 (7:2) за 1 час 18 минут. Во втором сете ситуация на корте изменилась – Дарья в 4-м гейме сделала брейк, стала брать гейм за геймом и уже через 38 минут выиграла партию – 6:1 и сравняла счёт в матче. В третьем сете Касаткина сразу же сделала брейк, а в концовке лишь увеличила преимущество – 6:7, 6:1, 6:2 за 2 часа 34 минуты борьбы.

Вот так Дарья Касаткина в своём 10-м финале выиграла 5-й титул в карьере. Она получила чек на $ 116 340 и заработала 470 рейтинговых очков, благодаря чему в понедельник вернётся в топ-10 и впервые станет 9-й ракеткой мира. Кроме того, в Чемпионской гонке WTA Дарья взлетела на 3-е место. Выше неё только Свёнтек и Жабер. В итоге эта неделя завершилась настоящим триумфом российских теннисистов! Даниил Медведев завоевал главный трофей в Лос-Кабосе, Касаткина – в Сан-Хосе, а Самсонова – в Вашингтоне.