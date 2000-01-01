У России снова есть теннисистка в топ-10. Откуда родом Дарья Касаткина

Даша Касаткина – теперь в топ-10. Как она к этому пришла?
Главные моменты в карьере россиянки – здесь.
Откуда Касаткина родом?
Дарья Касаткина родом из Тольятти (Самарская область), но на постоянной основе тренируется в Барселоне уже долгое время. Сейчас теннисистке 25 лет.
Первый заметный успех
На юниорском уровне Дарья выиграла «Ролан Гаррос» в 2014 году, а также дошла до финала юношеской Олимпиады в парном разряде.
Первый взрослый титул
В 2017-м Касаткина выиграла первый турнир WTA по взрослым: в Чарльстоне она обыграла в финале Елену Остапенко. Тогда Дарье было 19 лет.
Победы в Москве, Петербурге и Мельбурне
Затем Дарья ещё несколько раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде: в 2018-м завоевала Кубок Кремля, в 2021-м побеждала в Санкт-Петербурге и в Австралии.
Турниры «Большого шлема» — пока без побед
На Australian Open Касаткиной пока не удаётся пройти дальше третьего круга, на US Open она пробивалась и в четвертый, а на Уимблдоне сыграла в четвертьфинале.
В 2022-м – дошла до полуфинала «Ролан Гаррос»
Лучший результат для Касаткиной на ТБШ – её полуфинал на Открытом чемпионате Франции по теннису. В 2022-м Касаткину смогла остановить только первая ракетка мира Ига Свёнтек.
Со сборной России взяла Кубок Билли Джин Кинг
В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Тогда в команде также выступали Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.
Помимо тенниса, Даша любит и другие виды спорта
Теннис – не единственная спортивная страсть Касаткиной. Спортсменка который год болеет за футбольный клуб «Барселона».
Сейчас Касаткина – третья по числу побед в году
За 2022 год Дарья выиграла 32 матча. Больше только у двух теннисисток в туре: Ига Свёнтек выиграла 46 матчей, Онс Жабер – 37.
Титул в Сан-Хосе и возвращение в топ-10
Дарье удалось ворваться в топ-10 рейтинга WTA – впервые она заняла девятое место. На турнире в Сан-Хосе Касаткина обыграла Арину Соболенко (№6 рейтинга) и Паулу Бадосу (№4).
У России снова есть теннисистка в топ-10. Откуда родом Дарья Касаткина
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