«Великая неделя для России». Теннисный мир признаёт мощь русских в канун «Шлема» в Америке

Россияне — одни из фаворитов последнего ТБШ в году? Три победы за неделю доказали: без наших в теннисе скучно.

Теннисный день начался с победы Даниила Медведева в Лос-Кабосе, а закончился титулами Людмилы Самсоновой в Вашингтоне и Дарьи Касаткиной в Сан-Хосе. Американо-мексиканское турне могло стать ещё результативнее, не выбей японец Йосихито Нисиока в полуфинале Вашингтона Андрея Рублёва и впервые за три года не обыграй соперника из топ-10. И конкретно в этом вопросе невозможно не согласиться с Шамилем Тарпищевым: приятно, когда российские теннисисты побеждают в такие непростые времена для русского спорта и тем более в канун US Open.

Сложно было предугадать, в какой российские теннисисты форме — гонимые с Уимблдона и всех травяных кортов Британии, болельщики наблюдали за каждым из них почти два месяца назад. Да, вся тройка исследовала альтернативные арены Германии и Голландии во время бана, но успехов там не добилась: Медведев проиграл два финала — один из них некогда ноунейму из второй сотни, девушки оступались почти на старте. Поэтому уверенно зайти на хард было очень важно, но и тяжело.

Если Медведев шёл фаворитом, то ещё тогда 60-я в мире Самсонова могла запнуться о ту же Элисе Мертенс или Эмму Радукану, а Касаткина — не сдюжить со жгучими ударами Арины Соболенко и Елены Рыбакиной — каждая всё же предпочитает силовой и плоский теннис. Поэтому яркая, агрессивная игра одной и усыпляющая, комбинационная — другой привели российский женский теннис к победному дублю.

Самсонова взяла второй титул в карьере (после травы в Берлине в 2021-м) и первый на харде. С понедельника россиянка вернётся в топ-50 рейтинга WTA. И в этот же день Касаткина стала первой девушкой, дважды подряд вышедшей в финал в Сан-Хосе с тех пор, как Серена Уильямс выиграла этот турнир в 2011 и 2012 годах. В 2021-м россиянке не удалось взять здесь титул — в финале она проиграла Даниэль Коллинз. Зато благодаря победному 2022 году она впервые окажется в топ-10 WTA, станет девятой. За счёт чего Дарье удалось взять второй пятисотник в карьере?

Дарья Касаткина Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Даше нужно было искать варианты в своих тонкостях, которыми она отличается, сочетая неожиданные острые удары и тонкие мягкие. Приходилось менять темп и ритм игры. В первом сете это не совсем получилось. Концовку же она провела очень уверенно. Даша разбила игру Роджерс, заставила почувствовать неуверенность и довела дело до победы», — считает 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева.

Успех предрекали и Самсоновой. «У неё настолько мощный, классный и сильный теннис! На своей подаче Самсонова не давала соперницам ни малейшего шанса, очень здорово боролась, вытаскивала сложные розыгрыши, могла где-то подержать мяч. Люда смела своих соперниц мощью и силой, просто потрясающей подачей — считаю, одной из лучших в туре сейчас», — уверена олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина.

Реакция теннисного мира

«Касаткина — блестящий персонаж в игре и в микст-зоне», — уверен пользователь «Твиттера» georgey90.

«Отличная неделя для них. Жаль, что Андрей не выиграл в Вашингтоне, потому что это был бы идеальный счет — 4-0», — считает ashlae.

«Только Рублёв решил не идти по сценарию», — саркастически комментирует проигрыш Андрея в полуфинале green ticks.

«Касаткина, похоже, после признаний скинула с себя ненужный мусор», — уверен пользователь Владимир Евгеньевич.

«Великая неделя для России», — рад syntax error.

Людмила Самсонова Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Одна из лучших недель в истории российского тенниса», — считает 365fans.

«Медведев будет непобеждённым к концу года», — говорит о приближающемся US Open Llama Says.

«Из какой страны он родом? Я не вижу флага?!» — говорит о наболевшем пользователь Chris.

Даниил Медведев Фото: Manuel Velasquez/Getty Images

Не сбивают с победного настроя теннисистов закрытие для россиянок турнира в латвийской Лиепае месяц назад и бан на въезд в Эстонию. Такой скандал в теннисном мире пришлось комментировать даже главе WTA Стиву Саймону: «Мы придерживаемся принципов, согласно которым спортсмены могут заявляться на турнир в соответствии лишь с рейтингом». Несмотря на многократные заверения боссов тура, всё же напоминает о возможном отчуждении решение Уимблдона — осадочек от несправедливости всё же остался.

Но, кажется, сколько ни вставляй палки в колёса российскому теннису и ни отстраняй топов с турниров, игроки докажут обратное. Так что нужно ли лишать спортсменов и их соперников, а также простых болельщиков шанса наблюдать за конкурентными разборками лучших теннисистов мира? Ответ же всему миру проиллюстрировали три победы на американо-мексиканской неделе…