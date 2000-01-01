На дни рождения Федерер закатывал вечеринки и звал суперзвёзд. А ещё наряжался в Супермена

Легендарному Роджеру Федереру — 41!
Уже не первый год швейцарец празднует дни рождения вне корта — Роджер туда просто не выходит. Вспоминаем, как ему выносили торты, пели поздравительные чанты и устраивали грандиозные вечеринки.
27 лет
Например, своё 27-летие Роджер праздновал на Олимпийских играх-2008. В Пекине тогда ему вручили главный подарок — золото в паре со Стэном Вавринкой.
29 лет
Роджер часто отмечал день рождения в Торонто: в 25 и 26 лет его видели на кортах Rogers Cup. А в 2010 году праздничный торт 29-летнему теннисисту вручил специальный гость — хоккейная суперзвезда Сидни Кросби.
31 год
В 2012-м вечеринку закатила сама Анна Винтур — редактор американского Vogue и поклонница швейцарца. В честь 31-го дня рождения она привела всех в ресторан The Beatrice Inn.
Руку теннисиста тогда пожали модельер Дайан фон Фюрстенберг, актёры Николь Кидман и Брэдли Купер и коллега Томми Хаас. Вручили они и праздничный торт от Sweet Lisa, полностью украшенный теннисной атрибутикой.
32 года
Своё 32-летие Роджер отпраздновал в Мейсоне, где уже готовился к Цинциннати на следующей недели. На удивление, всё прошло без пафоса — рядом были только самые близкие.
33 года
В 2014-м Роджер отпраздновал день рождения прямо на корте: играл против Давида Феррера в Торонто. Толпа даже спела ему Happy Birthday в начале второго сета. Победу и своё 33-летие он закусил тортом. Десерт был сделан из шоколада Lindt — спонсором Федерера.
36 лет
36-летие в 2017-м Федерер отпраздновал в Нью-Йорке: вечеринку вновь устроила Винтур. Ужин был во французском ресторане отеля Beekman's Augustine.
Там же засветились модельеры Ральф Лорен и Вера Вонг, голливудский актёр и звезда «Росомахи» Хью Джекман. Он же соло исполнил Happy Birthday, когда имениннику вынесли теннисный торт.
37 лет
В 2018-м Федерер пропустил «Мастерс» в Торонто, чтобы отдохнуть перед возвращением в Цинциннати. Так что у него было время даже устроить костюмированную вечеринку. Роджер оделся как Супермен, а Мирка примерила костюм Чудо-женщины.
40 лет
Уже 40-летний юбилей прошёл намного скромнее: в собственном доме и в окружении близких — жены, близняшек и родителей. После гости включили караоке и заняли свободный танцпол, а именинник сказал: «Теперь я тоже один из них, стариков».
На дни рождения Федерер закатывал вечеринки и звал суперзвёзд. А ещё наряжался в Супермена
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