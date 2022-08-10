Касаткина не справилась в Торонто с чемпионкой US Open. Серия побед Дарьи прервалась

Серия побед россиянки Дарьи Касаткиной после триумфа на недавнем соревновании в Калифорнии прервалась. В первом же круге крупного турнира в Торонто она не справилась с чемпионкой US Open.

На второй неделе августа в Канаде одновременно проходят крупные «Мастерсы» у мужчин и женщин. Сильная половина собралась в Монреале, где сетку возглавил первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев, а девушки играют в Торонто. Среди 56 участниц оказались две представительницы России – Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина, которая только что триумфально завершила неделю в Сан-Хосе. Там на турнире категории WTA-500 она завоевала титул, обыграв в финале американку Шелби Роджерс.

Обе россиянки начинали турнир во вторник. Первой на корт вышла Вероника Кудерметова. Изначально по результатам жеребьёвки она должна была сыграть в стартовом круге всё с той же Шелби Роджерс, которая только что обыграла Веронику в полуфинале Сан-Хосе и не позволила состояться российскому финалу в Америке. Однако Шелби решила сняться с Торонто, и в соперницы Кудерметовой досталась квалифаер Айла Томлянович из Австралии. Девушки сражались 2 часа 21 минуту. Вероника спаслась с двойного матчбола и подачи соперника на матч при счёте 5:6 в третьем сете – 6:6, но на тай-брейке всё-таки проиграла – 4:6, 6:2, 6:7 (2:7).

Поскольку сетка турнира в Торонто рассчитана на 6 кругов, чемпионке Сан-Хосе Дарье Касаткиной дали всего один день отдыха, за время которого она переместилась из Калифорнии в Канаду и сразу отправилась сражаться в новом турнире. В соперницы ей снова досталась хозяйка кортов – на сей раз канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В 2019 году у Бьянки произошёл невероятный взлёт в карьере, когда она завоевала титулы в Индиан-Уэллсе, Торонто и на US Open, а в октябре добралась до 4-й строчки рейтинга WTA. Однако затем теннисистку замучила череда травм. С тех пор лишь дважды она доходила до финалов, но оба раза уступила – Эшли Барти в Майами-2021 и Каролин Гарсии в Бад-Хомбурге-2022. В настоящий момент Андрееску является 53-й ракеткой мира.

Дарья и Бьянка встречались до этого дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Андрееску. Сначала она победила во втором круге того самого Торонто-2019, а затем – в 1/4 финала Бад-Хомбурга-2022. Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» прокомментировал прогресс российской теннисистки, которая на этой неделе впервые выступает в статусе 9-й ракетки мира: «Касаткина сейчас на подъёме. Дарья выбывала на пару лет из обоймы сильнейших теннисисток. Она это миновала, сумела вернуться. Прежде всего Даша уверена в себе — это помогает выигрывать матчи. У Касаткиной есть опыт, в том числе и горький. Она сейчас на пути к тому, чтобы выигрывать более значимые турниры».

Упорная борьба пошла с первого же гейма. При этом обе девушки испытывали явные проблемы на своих подачах и сделали пять брейков подряд. Прервала эту серию Андрееску, которая сразу же добилась небольшого отрыва – 4:2. При счёте 5:3 она не реализовала два сетбола на приёме, а вскоре уже Дарья добилась брейка под ноль во время подачи соперницы на сет – 5:5. Бьянка снова выиграла чужой гейм и вышла вперёд – 6:5, но Касаткина отыграла и вторую подачу соперницы на партию – 6:6. Отметим, что по ходу сета к канадской теннисистке несколько раз выходила медицинская бригада и оказывала ей помощь. На тай-брейке теннисистки обменяли парой минибрейков, но в концовке удача улыбнулась Андрееску – 7:6 (7:5) за 1 час 26 минут.

Во втором сете Бьянка сразу же повела с брейком – 2:0, но Дарья тут же отыгралась и вышла вперёд – 3:2. Однако затем россиянка упустила нити игры и позволила сопернице взять 3 гейма подряд – 5:3. Подачу на матч Касаткина отыграла, но в своём гейме сплоховала. Победа Андрееску – 7:6, 6:4 за 2 часа 31 минуту упорной борьбы. Отметим, что за матч девушки суммарно заработали 30 брейк-пойнтов, из которых реализовали 15.

Вот так хозяйка кортов Бьянка Андрееску остановила в Торонто победительницу недавнего турнира в Сан-Хосе Дарью Касаткину. Дальше турнир будет проходить без россиянок.