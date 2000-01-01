Самые странные трофеи мирового спорта
Сможет ли что-то переплюнуть урну с прахом?
Гран-при Нидерландов (Формула-1)
Организаторы гонки решили сделать ставку на экологию, и появился трофей из переработанных бутылок – большой зелёный стакан, который даже Макс Ферстаппен называл немного уродливым.
Мастерс в Цинциннати, США (теннис)
За победу на этом турнире теннисисты получают продолговатую вазу с изображением растения.
Турнир ATP 250 в Лос-Кабосе, Мексика (теннис)
Недавно эти соревнования выиграл Даниил Медведев и ему вручили забавный разноцветный теннисный мяч на постаменте.
Турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США (теннис)
В 2018-м Медведев выиграл турнир в Уинстон-Сейлеме и в награду получил трофей-ёж – но на самом деле это моравская звезда, часть культурного наследия города.
Мастерс в Париже (теннис)
За победу на этом турнире вручают странное ветвистое дерево. Новаку Джоковичу пришлось изловчиться, чтобы поцеловать награду.
Sanderson Farms Championship (гольф)
В Миссисипи ежегодно проводится этот турнир по гольфу, и за победу на нём вручают курицу. Точнее, статуэтку в виде курицы.
Qatar Masters (гольф)
Для победителей этого турнира по гольфу изготавливают огромную раскрытую ракушку – а в качестве жемчужины внутри кладут мяч.
Гонка Париж – Рубе (велоспорт)
За победу в этой однодневной гонке вручают кусок камня. Просто кусок камня.
Кубок Либертадорес (футбол)
Один из важнейших трофеев в мировом футболе, главный кубок Южной Америки своей формой напоминает… Шрека. Да-да, некоторые фанаты отмечают огромное ходство известного персонажа с этой наградой.
Серия матчей «Эшес» (крикет)
Серия «Эшес» – это матчи по крикету между командами Англии и Австралии, которые проводятся ещё с XIX века. Победителям вручается маленькая копия урны с прахом, ведь противостояние началось с фразы «английский крикет умер».
Англичане с австралийцами бьются за урну с прахом! Самые странные трофеи мирового спорта
Читайте также
Как теннисисты инвестируют свои огромные деньги
Как празднует дни рождения Роджер Федерер
Касаткина: всё о главной российской теннисистке
Как выглядит звезда нулевых Даниэла Гантухова?
В каких домах живут сёстры Серена и Винус Уильямс?
Как звёзды тенниса снимались в кино
Кто из звёзд обожает играть в теннис?
Как дружат представители разных видов спорта?
Лучшие фото теннисисток из летнего отпуска
Как в кино показывали звёзд мирового тенниса?
Медведев побил рекорд Сафина во главе рейтинга
Как выглядит звезда тенниса Сабатини в 52 года?
Романы теннисистов со звёздами шоу-бизнеса
Как сейчас выглядит и что делает Моника Селеш?
Новичок в Зале славы Ллейтон Хьюитт: чем знаменит?
Что известно об отце ребёнка Марии Шараповой?