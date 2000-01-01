Кто входит в команду теннисиста Даниила Медведева
Представляем пять незаменимых помощников русского чемпиона.
Даниил Медведев
В 2021 году Даниил Медведев сенсационно выиграл US Open, а в феврале 2022-го он впервые возглавил рейтинг 52 недель ATP. Расскажем об основных членах команды нашего чемпиона.
Жиль Сервара
Главный кузнец побед Медведева в последние годы – Жиль Сервара. Француз стал тренером Даниила, как только теннисист переехал в 18-летнем возрасте из Москвы в Ниццу.
На кортах французской академии Медведев оттачивал своё мастерство, а Сервара приспосабливался к своему ученику. С тех пор они неразлучны.
Но иногда у Даниила и Жиля бывают размолвки. В финале Галле-2022 игра у россиянина не пошла, и в порыве гнева Медведев наговорил лишнего в сторону команды. Сервара покинул корт, а россиянин проиграл.
Эрик Эрнандес
Россиянин упорно работает над физической подготовкой, стал быстрее восстанавливаться после тяжёлых поединков, в 2021-м начал выигрывать пятисетовики. А иногда Эрик замещает и тренера.
Франциска Дозе
Она не только психолог Даниила, но и супруга Жиля, которая помогает Медведеву научиться держать под контролем вспышки агрессии на корте. Иногда срывы всё же повторяются, но уже реже.
Ян ле Мёр
Важную роль в успехах россиянина играет и Ян ле Мёр, который занимается подходом к занятиям спортом с научной точки зрения.
Супруга Медведева – Дарья
Ну а главным членом команды Медведева, конечно же, является его жена, которая всегда рядом с ним. Дарья отвечает за уют, комфорт и мотивацию.
Кто стоит за Даниилом Медведевым? Пять незаменимых помощников русского чемпиона
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