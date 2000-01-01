Кто из звёзд тенниса менял спортивную моду
Смелые эксперименты происходили не только на Уимблдоне.
Изначально теннисистки играли в длинных юбках
Первую революцию в теннисе совершила Сюзанн Ленглен: она начала выступать в юбке плиссе.
Гасси Моран впервые удивила мини
В середине XX века американка Гасси Моран шокировала публику на Уимблдоне формой мини. Дизайнеру тогда запретили появляться на турнире, но постепенно многие фигуристки перешли на это.
А Энн Уайт – обтягивающим комбинезоном
Белый наряд из лайкры на Уимблдоне-1985 прославил американку Энн Уайт. После первой же встречи теннисистку попросили переодеться.
Курникова шокировала даже тех, кто привык к мини
В 2002-м Анна Курникова не так уж хорошо сыграла на Уимблдоне, но ультракороткий наряд спортсменки потом долго обсуждали в теннисном мире.
Бетани Маттек-Сэндс и её исключительный гардероб
Бетани Маттек-Сэндс за её эксперименты с нарядами называли теннисной Леди Гагой. Один из запоминающихся выходов – леопардовое мини на US Open в 2007 году.
Винус Уильямс и слишком маленькое черное платье
Наряд Винус Уильямс на «Ролан Гаррос» в 2010 году не остался незамеченным: маленькое чёрное платье оказалось экстремально маленьким.
…а Серена заставила «Ролан Гаррос» задуматься о дресс-коде
Обтягивающий чёрный комбинезон Уильямс не понравился организаторам Открытого чемпионата Франции настолько, что после турнира они задумались о введении ограничений по одежде.
Уильямс-балерина
Уильямс-младшая не сильно похожа на балерину, но теннисистка могла себе спокойно позволить выйти на корт в юбке-пачке. Этот наряд – с US Open – 2018.
Особый наряд Шараповой для возвращения
В 2017 году Шарапова выбрала для US Open особое платье: она возвращалась в тур после дисквалификации. Кружевные и кожаные вставки, стразы Swarovski на юбке – это платье затем признали лучшим в году.
Как Курникова, Шарапова и Уильямс эпатировали публику. Революционные наряды теннисисток
Читайте также
Как сейчас выглядит знаменитая Жюстин Энен
Кто входит в команду теннисиста Даниила Медведева
Как живет Аранча Санчес-Викарио в постоянных судах
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Как теннисисты инвестируют свои огромные деньги
Как празднует дни рождения Роджер Федерер
Касаткина: всё о главной российской теннисистке
Как выглядит звезда нулевых Даниэла Гантухова?
В каких домах живут сёстры Серена и Винус Уильямс?
Как звёзды тенниса снимались в кино
Кто из звёзд обожает играть в теннис?
Как дружат представители разных видов спорта?
Лучшие фото теннисисток из летнего отпуска
Как в кино показывали звёзд мирового тенниса?
Медведев побил рекорд Сафина во главе рейтинга
Как выглядит звезда тенниса Сабатини в 52 года?