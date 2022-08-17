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Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Цинциннати психовал, кидал ракетки на корт, но совершил камбэк в матче с Фабио Фоньини

Рублёв распсиховался, а потом совершил камбэк! Ракетки летали по корту в Цинциннати
Даниил Сальников
Рублёв распсиховался, а потом совершил камбэк!
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На крупном американском «Мастерсе» россиянин в тяжёлой борьбе начал защиту очков за прошлогодний финал. Его соперником может стать Кирьос.

Андрей Рублёв на турнире в Цинциннати устроил шоу с бросанием ракеток на корт. Проиграв свою подачу, россиянин распсиховался, а потом совершил камбэк в матче с итальянцем Фабио Фоньини.

В среду на «Мастерсе» в Цинциннати завершались матчи второго круга. А накануне ночью в борьбу вступил лидер мирового рейтинга Даниил Медведев. Он в двух сетах справился с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Теперь россиянину после дня отдыха останется выиграть только один матч у лучшего теннисиста из пары Томми Пол – Денис Шаповалов, чтобы гарантировать себе звание первой ракетки мира до конца US Open. Увы, сошёл с дистанции Аслан Карацев, который в трёх сетах проиграл аргентинцу Диего Шварцману (13).

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Последним из россиян вышел на корт прошлогодний финалист Цинциннати Андрей Рублёв (6). Как высоко сеянный он наряду с Медведевым пропускал первый круг и встретился во 2-м раунде с Фабио Фоньини. Итальянца изначально вообще не должно было быть в сетке, но в последний момент он как лаки-лузер заменил Александра Бублика, спешно покинувшего соревнование по уважительной причине. Представитель Казахстана только что стал отцом.

У Андрея с Фабио богатая история личных встреч. До Цинциннати-2022 они играли уже 10 раз, и счёт был равным – 5-5. Впервые они встретились в Барселоне-2015, когда Рублёву было 17 лет, а Фоньини – 27. Тогда первенствовал более опытный итальянец, который к Пекину-2019 ушёл в солидный отрыв – 5-1. Но с тех пор побеждал только Андрей – на ATP Cup, Уимблдоне, в Торонто-2021, Белграде-2022 и счёт сравнял – 5-5. Перед стартом на турнире Рублёв заявил: «В Монреале я проиграл в первом матче. Мне не нужно восстанавливаться. Только если психологически. Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо – и это самое важное. Для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта. Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме могу показывать хороший теннис. Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то будет как в Монреале. Так что для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта».

ATP Masters 1000. Цинциннати-2022. Сетка

Уже начало первого сета показало, что душевное равновесие до конца Андрей пока так и не обрёл. Ему очень хотелось побыстрее добиться преимущества, но соперник не позволял. Хоть Фоньини частенько допускал двойные, он цепко держал мяч в игре и порой ему помогали эйсы и укороченные. И когда в шестом гейме у россиянина посыпались ошибки, Фабио тут же добился брейка – 4:2. Андрей с досады швырнул ракетку на корт. В следующем же гейме Рублёв добрался до брейк-пойнта, но добиться обратного брейка не смог, проиграл этот гейм – 5:2, и снова его ракетка полетела на площадку. Возможно, этот выплеск россиянину всё-таки помог, и через гейм, когда Фоньини подавал на сет, Рублёв отыграл сетбол и выровнял ситуацию в партии. Дело дошло до тай-брейка. Там была равная борьба. Андрей упустил ещё один сетбол, а затем соперник подловил его на неточности – 7:6 (9:7) за 58 минут.

Во втором сете брейков уже не было, хотя у обоих теннисистов были шансы зацепиться за чужие геймы. А на тай-брейке удача уже улыбнулась Рублёву – 7:6 (7:3) за 57 минут. В третьей партии равная борьба была до счёта 2:2. А потом Андрей взял подачу соперника и быстро довёл сет, а с ним и весь матч до победы – 6:7, 7:6, 6:2.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 18:15 МСК
Фабио Фоньини
61
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		6 3 2
6 7 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Так Андрей Рублёв в равной борьбе смог совершить камбэк, справился с Фабио Фоньини в трёх сетах и успешно начал защиту очков, заработанных за выход в финал Цинциннати в прошлом году. В третьем круге россиянин сразится с победителем пары Тейлор Фритц – Ник Кирьос.

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