Поражение Надаля после возвращения! Медведев останется лидером рейтинга до конца US Open

Знаменитый испанец на «Мастерсе» в Цинциннати сразу же проиграл борьбу и за титул, и за звание первой ракетки мира.

Даниил Медведев останется лидером мирового рейтинга до конца US Open, то есть на ближайшие три недели как минимум. Это стало ясно после поражения испанца Рафаэля Надаля в стартовом матче после возвращения в тур.

Завершились матчи второго круга на «Мастерсе» в Цинциннати. За первые два раунда прогремело немало сенсаций, удививших публику. Из сеяных теннисистов не добрались до третьго раунда итальянец Маттео Берреттини (12-й номер посева), болгарин Григор Димитров (16), поляк Хуберт Хуркач (8), норвежец Каспер Рууд (5).

Сошёл с дистанции и триумфатор турнира в Вашингтоне австралиец Ник Кирьос, который на прошлой неделе в Монреале заставил зачехлить ракетку лидера мирового рейтинга Даниила Медведева. Что касается россиян, то Карен Хачанов проиграл в первом круге, Аслан Карацев – во втором, а Медведев (1) и Андрей Рублёв (6) дружно шагнули в 1/8 финала и сейчас находятся в шаге от русского четвертьфинала.

Одним из последних в борьбу на турнире вступил знаменитый испанец Рафаэль Надаль (2). По итогам жеребьёвки он возглавил нижнюю половину сетки и как высоко сеяный пропускал 1-й круг. Напомним, что на Уимблдоне Рафаэль получил травму мышц живота и снялся с полуфинала, в котором должен был играть с Кирьосом. Несколько недель испанец восстанавливался, пропустил «Мастерс» в Монреале и приехал в Цинциннати, чтобы получше подготовиться к US Open.

Помимо борьбы за титул у Надаля была возможность по итогам турнира вернуть себе первое место в рейтинге ATP. Сейчас у Рафаэля 5620 очков, у Медведева – 6885. В ближайший понедельник у россиянина сгорит 360 баллов за прошлогодний полуфинал, и разница между этими двумя теннисистами сократится до 905 очков. Титул в Цинциннати Надаля и поражение Медведева до 1/4 финала выводили бы испанца на первое место в рейтинге уже 22 августа.

Даниил Медведев Фото: Dylan Buell/Getty Images

Первым соперником Надаля после шестинедельного перерыва стал 25-летний хорват Борна Чорич. В своё время он занимал 12-е место в рейтинге, но после серии травм откатился на 152-ю позицию. В сетку Цинциннати Борна попал по так называемому замороженному рейтингу. Отметим, что Чорич – не самый удобный соперник для Рафы. Ранее теннисисты встречались четырежды, правда довольно давно, и по два раза обменялись победами. Надаль выиграл на US Open – 2015 и в Монреале-2017, а Борна первенствовал в Базеле-2014 и Цинциннати-2016.

Накануне предстоящего матча хорват высказался о поединке с именитым соперником: «Я буду играть без какого-либо давления. Теперь я получаю от игры ещё больше удовольствия, потому что за последние два года у меня не было таких матчей и соревнований — я скучал по этому. Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем когда мне было 17 или 18 лет. После серьёзной травмы никогда не бывает легко прийти в себя. Я отсутствовал в течение одного года, и никогда не бывает легко вернуться и показать хороший теннис, поэтому каждая победа, которую я могу одержать, чрезвычайно важна для моей уверенности, а также для моего рейтинга, поскольку мой рейтинг ещё не там, где я хочу».

В первой партии теннисисты уверенно держали свою подачу – лишь раз Чорич добрался до брейк-пойнта, но Надаль угрозу отвёл. На тай-брейке была равная борьба, периодически соперники обменивались минбрейками. Испанец упустил два сетбола, а в концовке сделал двойную, которая принесла хорвату победу в партии – 7:6 (11:9) за 1 час 16 минут. В 7-м гейме второго сета Рафаэль впервые за матч добрался до брейк-пойнта и тут же его реализовал – 4:3. Этого преимущества испанцу хватило, чтобы сравнять счёт по партиям – 1:1. Ну а в третьем сете снова был единственный брейк-пойнт, правда теперь у Борны, который его реализовал – 4:2 и довёл матч до победы – 7:6, 4:6, 6:3 за 2 часа 54 минуты.

Так Надаль сенсационно потерпел поражение в первом же матче после возвращения в тур. И теперь Даниил Медведев останется лидером рейтинга как минимум до конца US Open, то есть на ближайшие три недели. Там ему защищать максимальные 2000 очков за титул, но это уже совсем другая история.