«Не помню, чтобы он играл так плохо». Неоднозначная реакция на сенсационный провал Надаля

После травмы живота и 40 дней вне тура Рафаэль Надаль вернулся на корт… и проиграл. 22-кратный вообще мог подняться на вершину ATP, если бы вазял титул в Цинциннати, а Даниил Медведев не дошёл до 1/4 финала, но Борна Чорич и его стабильность не дали испанцу даже шанса прочувствовать форму — каким подойдёт Рафа к US Open теперь можно только догадываться. Впрочем, как всегда…

«Что касается Нью-Йорка, то ТБШ — турнир другого типа. Знаю, для того чтобы набрать форму, мне надо тренироваться в туре с ребятами. Но последние полтора месяца были непростыми — из-за разрыва мышцы живота, ты не знаешь, когда на 100% покончишь с этим», — сказал Надаль.

Во втором раунде «Мастерса» хорват заработал не только победу, но и приятный бонус: он стал шестым игроком в про-туре, у кого положительный баланс в личке против Надаля. Среди счастливчиков: Новак Джокович, Доминик Хрбаты, Николай Давыденко, Дастин Браун и Алекс Корретха.

Поражение испанца также оставляет позиции Даниила Медведева в рейтинге АТР неприкосновенными: защищать US Open — 2022 россиянин едет в статусе №1 в мире. Он первый за 18 лет игрок, не входящий в «Большую четвёрку», кто возглавляет посев на мэйджоре — последним был Энди Роддик на AO-2004. Но эксперты советуют относиться к рейтингу спокойнее.

«Приятно, когда ты становишься первым впервые, потом – по итогам года. Дальше это гонка за рекордами: большее количество недель среди своих теннисистов, среди всех. Плюс-минус несколько недель — это не то, что нужно отмечать. В теннисе большое количество рекордов. Это не должно являться самоцелью, как говорят Надаль и Джокович», — сказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

Рафаэль Надаль Фото: Dylan Buell/Getty Images

«Лучше проиграть сейчас, чем на US Open»

Осечка Надаля для одних стала полным сюрпризом, для других — последовательным итогом травмы и перехода на хард. Но на USO всё будет иначе, считают они.

«US Open — cовсем другой турнир и другой формат», — уверен Timothy.

«Думаю, что это определённо портит его шансы на US Open. До турнира почти не осталось матчей. Рафе нужно гораздо больше практики и игрового времени, если он хочет пробиться во второй раунд USO. Чувствовал, что ему не хватает идей, он выглядел потерянным во время игры», — анализирует Shantanu Verma.

«Рафа немного заржавел, но лучше проиграть сейчас, чем на US Open», — оптимистичен Franky Tang.

«Надаль играл совершенно ужасно. Ему нужны матчи, чтобы подготовиться к USO, и это поражение серьёзно снижает его шансы. Если Джокович сможет сыграть на USO, для него вообще не будет конкуренции. Уровень игры на покрытии — полная катастрофа», — считает Emiliano.

«О, но это очень многое значит… Значит, он всё ещё травмирован», — расстраивается Andy.

«Не помню, чтобы Надаль играл так плохо в течение долгого времени», — считает Diogo.

«Надаль играл осторожно, я думаю, он просто хотел проверить свои пределы», — Manuel Vargas.

«Жду оправданий из-за травмы», — иронизирует Konte Yoru I.

«По вашему мнению, Надаль когда-нибудь честно проигрывал в своей жизни? Или он проигрывает только из-за травм?» — спрашивает mayk.

«С Надалем покончено, нет смысла появляться на Открытом чемпионате США», — уверен JM.

«У Надаля нет игровых мозгов. Игрок без IQ, но с физикой. Чорич не смог выполнить два удара слева подряд и начал играть справа. И эта двойная ошибка в решающем сете. Странно», — считает Simoes.

Даниил Медведев Фото: Dylan Buell/Getty Images

Но стоит ли так беспощадно ставить крест на Рафе и отсекать победителя двух ТБШ в 2022-м от претендентов на третий титул? Ведь мало кто уже помнит поражение от Дениса Шаповалова в третьем круге Рима перед победным для испанца «Ролан Гаррос».

«Надаль играл после долгого перерыва и травмы. Неудивительно, что он медленно начинал. Все удивлялись, почему Даня проигрывал, когда попадал на сильного в первом же круге. Потому что игровая практика даже таких очень опытных игроков на какое-то время уходит в сторону, и нужно восстановиться. Потому Надаль и заявился в Цициннати, чтобы перед US Open как-то проверить свои силы. Никто не знает, как он себя чувствует», — заключила экс-теннисистка Анна Дмитриева.