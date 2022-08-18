Медведев добрался до 1/4 финала американского «Мастерса». Но Рублёва там не встретит

Даниил Медведев добрался до 1/4 финала американского «Мастерса». Но Андрея Рублёва там не встретит, поскольку тот проиграл американцу Тейлору Фритцу в трёх сетах.

На «Мастерсе» в Цинциннати в четверг проводились поединки третьего круга. Из россиян до этой стадии соревнований добрались Даниил Медведев (первый номер посева) и Андрей Рублёв (6). А вот накануне в одном из последних матчей второго раунда прогремела главная сенсация турнира. Рафаэль Надаль (2) неудачно провёл матч с хорватом Борной Чоричем и через три часа сражения был вынужден признать своё поражение. Этот неожиданный исход повлиял на борьбу за звание первой ракетки мира. Если бы испанец завоевал титул в Цинциннати, а Медведев не дошёл до 1/4 финала, то уже в ближайший понедельник лидером мирового рейтинга стал бы Надаль. Но у испанца ничего не получилось. И теперь Медведев сохранит до конца US Open статус первой ракетки мира и впервые в карьере получит на «Шлеме» первый номер посева.

Организаторы турнира поставили матчи Рублёва и Медведева на раннее утро. В Москве в это время был вечер. В случае успеха наших ребят в Цинциннати состоялся бы русский четвертьфинал. Напомним, год назад здесь же Андрей и Даниил сражались в русском полуфинале, и тогда сильнее оказался Рублёв. Он и открывал программу дня на центральном корте противостоянием с местным теннисистом Тейлором Фритцем, который кругом ранее выбил из сетки финалиста Уимблдона Ника Кирьоса.

Андрей и Тейлор отлично друг друга знают. Они не просто ровесники, а родились с разницей в восемь дней – Рублёв 20 октября 1997 года, а Фритц 28 октября, – и много играли на разных уровнях. В профессиональной карьере они встречались пять раз, и счёт до Цинциннати-2022 был 3-2 в пользу американца. Фритц побеждал в Индиан-Уэллсе-2018, 2022 и в Париже-2021, а Рублёв – на Next Gen ATP Finals – 2018 и в Дубае-2021.

Первый сет получился очень упорным – не было ни одного брейка, хотя возможности взять чужую подачу были у обоих теннисистов. В частности, в 10-м гейме Андрей отыгрался с сетбола. Дело дошло до тай-брейка, где удача была на стороне Рублёва – 7:6 (7:4) за 58 минут. А вот во второй партии игра у Андрея расклеилась – он отдал два гейма на своей подаче, да ещё и вызывал врача на корт из-за проблем с задней поверхностью бедра. Эту партию спасти не удалось – 2:6, но заключительный сет теннисисты начали бодро, держали свои подачи. В шестом гейме Андрей не реализовал три брейк-пойнта, а в концовке партии американец поймал Рублёва на ошибках, воспользовался единственным шансом, сделал брейк и тут же подал на матч – 6:7, 6:2, 7:5.

Соперник Фритца определялся в матче Даниил Медведев (Россия) – Денис Шаповалов (Канада). Теннисисты на профессиональном уровне провели до Цинциннати четыре поединка. Сначала Денис выиграл на US Open – 2017 и в Вашингтоне-2018, а потом дважды первенствовал Медведев – в Токио-2018 и на Кубке Лэйвера-2021. В интервью «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведев – Шаповалов: «Шаповалов — непростой соперник. Иногда он играет невероятно здорово. Так было, когда в Австралии он обыграл Зверева. Он потрясающий игрок. Но бывают дни, когда он мажет всё, а бывает, когда попадает всё. Сложно сказать, кто выиграет. Если Шаповалов будет всё попадать, то Медведеву будет очень непросто. Даня должен быть свежим после первого матча. Если Даня проиграет, то для Шаповалова это будет тяжёлый и потрясающий матч. Будет очень хорошая игра».

На старте поединка Даниил едва не упустил свою подачу, но смог отыграться с 0:40, а следом сам сделал брейк – 2:1. Мог россиянин развить преимущество и во время следующей подачи соперника, но Шаповалов отыграл два брейк-пойнта – 3:2. В 8-м гейме Медведев преимущество потерял – 4:4. И когда казалось, что сет приближается к тай-брейку, Даниил с 4-го брейк-пойнта добился успеха и тут же подал на партию – 7:5 за 58 минут. Во втором сете равенство сохранялось почти до самого конца. Упорным получился 9-й гейм, который продолжался около 10 минут. Россиянин получил 4 брейк-пойнта, но выйти вперёд так и не смог – 4:5. Зато на следующей подаче соперника Даниилу удалось реализовать свой шанс с первой попытки – 6:5. Ну а проблем на своей подаче Медведев не испытал – 7:5, 7:5 за 1 час 47 минут.

Так Даниил Медведев пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати и сразится там в пятницу с обидчиком Рублёва – Тейлором Фритцем. Несмотря на то, что Даниил уже сохранил лидерство в рейтинге до конца US Open, для него каждое очко на вес золота, поскольку до конца сезона ему надо защитить ещё очень много баллов – за прошлогодний титул на US Open, финал «Мастерса» в Париже и Итогового чемпионата ATP в Турине.