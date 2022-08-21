Медведев проиграл своему «заклятому сопернику»! Даниил не попал в финал Цинциннати

Даниил Медведев в полуфинале Цинциннати был вынужден признать поражение от своего «заклятого соперника» Стефаноса Циципаса. Россиянин не сумел попасть в финал американского «Мастерса».

Не все фавориты четвертьфиналов на «Мастерсе» в Цинциннати смогли добиться путёвок в 1/2 финала. Первая ракетка мира Даниил Медведев на глазах у местной публики обыграл со счётом 7:5, 7:5 лучшего американского теннисиста на сегодняшний день – Тейлора Фритца (11-й номер посева). Соперником россиянина стал грек с русскими корнями Стефанос Циципас, который убрал с дороги ещё одного представителя США Джона Иснера. А вот вторая полуфинальная пара получилась неожиданной. Продолжает удивлять хорват Борна Чорич, попавший на турнир по замороженному рейтингу. В своё время он был 12-й ракеткой мира, а сейчас откатился на 152-е место. После сенсационной победы во 2-м круге над Рафаэлем Надалем (2) хорват выбил из сетки ещё одного испанца – Роберто Баутиста-Агута (15) и канадца Феликса Оже-Альяссима (7). Перед полуфиналом Борна уже прорвался в топ-70. Ну а британец Кэмерон Норри (9) остановил испанского вундеркинда Карлоса Алькараса (3).

У Медведева на турнире в Цинциннати было сразу несколько целей. Помимо борьбы за титул, которых у россиянина в этом сезоне крайне мало, а точнее всего один (Лос-Кабос), он ещё вёл заочную борьбу с Рафаэлем Надалем за право статься 1-й ракеткой мира по итогам Цинциннати. Благодаря раннему сходу испанца эта цель Даниилом была достигнута. Теперь россиянин будет лидером мирового рейтинга как минимум до конца US Open. Но всё равно Медведеву нужно было успеть набрать в Цинциннати как можно больше очков, чтобы улучшить шансы остаться первым и по итогам последнего в сезоне «Шлема». Там ему защищать максимальное количество баллов – 2000. До полуфинала «Мастерса» в штате Огайо Даниил дошёл без потери сета – единственный на этом соревновании.

Для Даниила и Стефаноса это была 10-я встреча на профессиональном уровне. Вообще история противостояния этих теннисистов, можно сказать, зажигательная. Искры летели не только на корте, но и после матчей. Началось всё с первого поединка в Майами-2018. Медведеву не понравилось, как Циципас неуважительно о нём высказался и полез выяснять отношения. Судье удалось погасить конфликт, но взаимные обвинения продолжились в прессе и соцсетях. Даниила и Стефаноса в своё время пытался помирить даже Ник Кирьос, и последние матчи между этими игроками проходили более сдержанно. Счёт перед Цинциннати был 7-2 в пользу Медведева.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от 10-й встречи Медведева с Циципасом: «Я заинтригован, потому что расцениваю шансы как равные. Медведеву не занимать характера и стабильности — это его сильные стороны. Но Циципас — больше игрок вдохновения. Поэтому если он будет играть вдохновенно, то инициатива будет в его руках, и он будет острее. Однако это большой вопрос: насколько хорошо будет играть Циципас? В лучший свой теннис или нет? Если не в лучший, то у Медведева больше шансов, так как он надёжнее. Хочется верить, что это будет 60 на 40 в пользу Медведева. Шансы могут быть и 50 на 50. Многое зависит от Циципаса».

Из-за дождя, который обрушился на Цинциннати, матч начался с пятичасовым опозданием. Первый сет получился упорным и затяжным. Стефанос был чуть активнее, но при этом чаще ошибался. Даниил сразу же повёл с брейком – 2:0, но вскоре соперник выровнял ситуацию в партии – 3:3. Дело дошло до тай-брейка, где Медведев не реализовал сетбол на приёме, а затем грек забрал чужую подачу, а с ней и сет – 7:6 (8:6) за 1 час 1 минуту. Так россиянин впервые за турнир отдал сопернику партию. Небольшой перерыв между сетами пошёл Даниилу на пользу. Он как будто встрепенулся, а соперник, наоборот, чуть засиделся и провалил свою подачу из-за обилия двойных. Медведев на этом не успокоился, сделал следом ещё один брейк и вскоре повёл 5:0. В этот момент у Даниила неожиданно случился провал. Из 15 розыгрышей он взял только один. Мяч не сидел на ракетке у россиянина, постоянно улетал то в сетку, то в аут. Счёт стал 5:3 и 0:40 на подаче Медведева. Но он всё же смог наладить игру, спас этот гейм – 6:3 и сравнял счёт по партиям – 1:1. В третьем сете поначалу шла равная борьба, но потом у Даниила вновь произошёл небольшой спад. Из 15 розыгрышей он выиграл только 4, отдал свою подачу – 2:4, а к чужой подобраться уже не успел. 7:6, 3:6, 6:3 за 2 часа 25 минут в пользу Циципаса.

Вот так Даниил Медведев в 3-й раз проиграл своему «заклятому сопернику» Стефаносу Циципасу и не пробился в финал, повторив результат прошлого года, когда он уступил Андрею Рублёву. Ну а в воскресенье в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати сыграют Циципас и хорват Борна Чорич, обыгравший Кэмерона Норри.