Сенсационный прорыв хорвата Чорича! Выбил Надаля и победил Циципаса в финале «Мастерса»

Благодаря титулу в Цинциннати 25-летний Борна Чорич взлетит со 152-го места в топ-30 и попадёт в посев на US Open.

Сенсационный прорыв совершил хорват Борна Чорич на американском «Мастерсе». Он выбил из сетки и Надаля, и Норри, и Оже-Альяссима, а в финале победил Стефаноса Циципаса.

Лидер мирового рейтинга Даниил Медведев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Цинциннати, хотя он оказался единственным из четвёрки лучших на этом турнире, кто смог дойти до 1/2 финала без потери сета. А вот там россиянин в трёх сетах потерпел поражение от Стефаноса Циципаса (4-й номер посева). В другом полуфинале прорывающийся наверх из второй сотни рейтинга хорват Борна Чорич (SR) сотворил очередную сенсацию на турнире, обыграв лучшего британца на сегодняшний день, полуфиналиста Уимблдона-2022 Кэмерона Норри (9). Вообще список побеждённых Чоричем в Цинциннати соперников выглядит очень внушительно – итальянец Лоренцо Музетти, испанцы Рафаэль Надаль (2) и Роберто Баутиста-Агут (15), канадец Феликс Оже-Альяссим (7) и вот теперь Норри.

Двукратный победитель «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» объяснил, за счёт чего Циципас переиграл Медведева: «Всё дело в подаче. Даниил отдал свою подачу в первом сете, потом во втором получил 0:40 — на подаче был небольшой провал. У Медведева в матче с Циципасом попадание мячом, мне кажется, меньше 50 процентов. За один серьёзный матч очень много двойных. Для меня немного необъяснимо. Циципас тактически очень хорошо сыграл. Он стал больше играть в корте, выходить к сетке. Это звоночек для Даниила. Был Кирьос, теперь Циципас, который выходил к сетке. На приёме Даня стоит очень далеко, раньше хоть немного выходил, — сейчас я этого не заметил. Надо сделать выводы по расположению на корте».

Таким образом, до финала «Мастерса» в Цинциннати, который считается генеральной репетицией для топовых теннисистов перед US Open, дошли Циципас и Чорич. 25-летний хорват за карьеру завоевал два титула и один раз добрался до финала «Мастерса». Это было в Шанхае-2018, где он уступил Новаку Джоковичу. Для 24-летнего Стефаноса это 6-й финал «Мастерса». Он дважды победил в Монте-Карло – 2021 и 2022, проиграл Надалю в решающем матче Торонто-2018 и Джоковичу в Мадриде-2019 и Риме-2022. Между собой Циципас и Чорич играли на профессиональном уровне дважды и обменялись победами. На «Мастерсе» в Риме-2018 Стефанос повёл 4:1, после чего соперник снялся. На US Open – 2020 битва растянулась на пять сетов. Борна отыгрался с 0:1 и 1:2 по партиям и вырвал победу. Кстати, тот «Шлем» был пока лучшим в карьере хорвата – он впервые тогда добрался до 1/4 финала. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь в 2013-м Чорич стал чемпионом юниорского US Open.

Циципас не ждал, что финал в Цинциннати с Чоричем будет для него лёгкой прогулкой: «Я готов к этому матчу. Я знаю, что играть против него — непростая задача. Он восстановился после травмы, показывает отличный теннис и будет дальше много работать для этого». Старт поединка удался греку. Он сразу же сделал брейк и повёл – 3:0. Но в 7-м гейме Борне удалось вернуть утерянное, а затем сравнять счёт – 4:4. Причём на своей подаче он спасся с трёх брейк-пойнтов. Дело дошло до тай-брейка, в котором Чорич не оставил сопернику никаких шансов – 7:6 (7:0) за 1 час 3 минуты. В начале второго сета Циципас снова едва не сделал брейк, но соперник отыгрался с тройного брейк-пойнта. Сам же хорват постепенно подобрался к чужой подаче. В 4-м гейме он не реализовал три своих шанса – 2:2, а вот в 6-м у него всё получилось – 4:2. Как ни старался затем Циципас, спасти матч он уже не смог. 7:6, 6:2 за 1 час 58 минут в пользу Чорича.

Так Борна Чорич впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс», причём по ходу соревнований он обыграл сразу трёх теннисистов из топ-10 – Рафаэля Надаля (3), Феликса Оже-Альяссима (9) и Стефаноса Циципаса (7). В понедельник в обновлённом рейтинге хорват взлетит со 152-го места в топ-30 и ворвётся в посев US Open, в число участников которого он изначально попал по замороженному рейтингу. Напомним, что в конце 2018 года Борна был 12-й ракеткой мира и теперь возвращает былую форму и былые позиции.