Как звёзды тенниса воспитывают детей?
Совмещать детей и профессиональный спорт – задачка не из лёгких.
Серена Уильямс — дочь Олимпия
В соцсетях Серена показывала, как говорит с дочкой на двух языках. Сейчас Олимпия подросла, и Серена уже берёт её на съёмки и турниры. После родов Уильямс писала, что чувствовала себя недоматерью, однако Олимпия для неё – на первом месте.
Виктория Азаренко — сын Лео
Белорусская спортсменка долго боролась в судах, чтобы получить полную опеку над сыном. Лео часто ездит с мамой на турниры и тренировки, а как-то даже отвечал вместе с ней на пресс-конференции.
Елена Веснина — дочь Лиза
По словам теннисистки, дочь растёт очень активным ребенком и любит теннис – уже в два года ей было очень интересно смотреть матчи по телевизору. При всей её активности Лизу может ждать карьера спортсменки!
Вера Звонарёва — дочь Эвелина
После рождения дочери Звонарёва перезапустила теннисную карьеру и начала совмещать спорт с материнством. Эвелина ездила с мамой на турниры, но соблюдала свой режим – матч матчем, а дневной сон по расписанию.
Ким Клейстерс — дочь Джада, сыновья Джек и Блейк
Клейстерс дважды возвращалась в тур после родов: в первые годы ей было очень тяжело оставлять дочь ради тренировок, но во время второго камбэка дети ходили на занятия, и Ким могла спокойно тренироваться.
Мария Шарапова — сын Теодор
Мария стала мамой совсем недавно, но уже приобщает сына к русской классике – недавно читала ему Владимира Маяковского.
Анна Курникова — дочери Люси и Маша, сын Николас
Курникова постоянно веселится вместе с детьми и воспитывает их в заботе – это видно по кадрам из соцсетей. А также вместе с Энрике Иглесиасом учит сразу нескольким языкам, ведь семья у них мультикультурная.
«Чувствовала себя недоматерью». Как звёзды тенниса воспитывают детей
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