«Чувствовала себя недоматерью». Как звёзды тенниса воспитывают детей

Серена Уильямс — дочь Олимпия

В соцсетях Серена показывала, как говорит с дочкой на двух языках. Сейчас Олимпия подросла, и Серена уже берёт её на съёмки и турниры. После родов Уильямс писала, что чувствовала себя недоматерью, однако Олимпия для неё – на первом месте.