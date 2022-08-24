Два теннисиста чудом выжили на «Титанике». Один из них взял US Open

Карл Бэр назначил свидание подруге Хелен Ньюсом в багажном отделении «Титаника» – там парочка пряталась от грозного отца девушки, богатого судостроителя. Карл владел небольшой компанией по производству наждачной бумаги, классно играл в теннис (выступал за сборную США в Кубке Дэвиса), но отец любимой подыскивал жениха помаститее. Молодые люди общались, читали стихи, играли в теннис и занимались любовью. Они находились на заднем сидении роскошного автомобиля, когда обшивку могучего корабля, словно лезвием, распорол проклятый айсберг. 80 лет спустя режиссер Джеймс Кэмерон сделал историю отношений Карла и Хелен основной в сценарии удостоенного 11 «Оскаров» кинохита.

Уильямс спас девушку от изнасилования и отказался от ампутации ног

На том же корабле Атлантику пересекал еще один теннисист – Дик Уильямс возвращался вместе с отцом домой из Швейцарии, где папа лечил астму, и мечтал поступить в Гарвард. За два дня до крушения Дик и Карл сразились на одном из двух кортов, расположенных на необъятном «Титанике», и победа осталась за Бэром. На момент крушения хорошо рисовавший Уильямс работал в своей каюте над картиной – впечатлённый недавним посещением «Уимблдона» спортсмен решил запечатлеть великолепный Центральный корт.

От мощного толчка Дик упал и сильно ударился затылком о спинку кровати. В глазах заискрило, но он поднялся и бросился к отцу. Вместе они освобождали запертые стюардами проходы между палубами, помогая детям и женщинам. Уильямс орудовал топором, из-за чего у него возник конфликт с одним из сотрудников «Титаника». Тот обвинил парня в порче имущества, за что занимавшийся в детстве боксом Уильямс крепко заехал тому в челюсть. Спустя полчаса ему снова пришлось применить силу – двое отморозков зажали в каюте девушку и попытались её изнасиловать.

Ричард Уильямс с невестой Фрэнсис Гилмор Фото: George Rinhart/Corbis via Getty Images

Дик до последнего оставался на медленно погружавшемся во тьму «Титанике» – вместе с отцом они прослушали несколько мелодий музыкантов, обнялись и прыгнули в ледяную воду. Существовал огромный риск напороться на обломки судна, но других вариантов не оставалось. Уильямсу-старшему не повезло – мужчину придавило одной из четырёх огромных труб лайнера, с огромной скоростью рухнувшей в воду. Его сына спас глубокий нырок, благодаря которому Дик под водой проплыл опасный участок с обломками. «В теннисе отец учил меня никогда не сдаваться и играть до последнего очка. Так же я действовал и в ту ночь. Мне повезло найти едва державшуюся на поверхности сильно повреждённую спасательную шлюпку», – написал Уильямс в мемуарах.

До прибытия спасательного судна «Карпатия» теннисисту пришлось два часа пробыть в ледяной воде – в больницу его доставили в полуобморочном состоянии. Чтобы избежать гангрены, врачи предложили парню ампутировать ноги, но он отказался. В госпитале Уильямс познакомился с медсестрой Роуз, которая делала ему массажи и перевязки. У пары завязались отношения, и любовь поставила спортсмена на ноги. До конца жизни его мучила острая боль в ногах, но Дик научился с ней жить и даже вернулся на высокий уровень в теннисе.

После крушения «Титаника» Бэр лежал в клинике для душевнобольных

Бэру тоже удалось спастись с «Титаника», и для этого ему даже не пришлось прыгать в воду. Карл беспокоился о любимой и помог ей и её семье добраться до спасательных шлюпок, предназначенных для пассажиров первого класса. Теннисист вступил в перепалку с владельцем «Титаника» Брюсом Исмэем, который отказался пускать в лодку женщин с детьми. Бэр вышвырнул все барахло, которое богачи разместили на свободных местах, и усадил туда самых слабых. Мужчина планировал заняться спасением других пассажиров, но Хелен попросила любимого тоже сесть в лодку, потому что некому было грести. Карл согласился и после корил себя за это всю жизнь – ему казалось, что люди сочли поступок за малодушие.

«Титаник» идёт на дно Фото: FilmPublicityArchive/United Archives via Getty Images

После возвращения домой Бэр потерял сон – его мучили фобии и чувство вины перед теми, кого поглотил океан. Он посещал психотерапевта, принимал лекарства и даже лежал в клинике для душевнобольных. Справиться с болезнью спортсмену помогла любовь – страх потерять Хелен оказался сильнее навязчивых мыслей. По-настоящему Карлу полегчало, когда он вернулся на корт. «Только на площадке я ощущал себя свободным. Поэтому каждый раз заставлял затаившихся за пределами корта демонов ждать меня подольше», – иронизировал теннисист.

Карл женился на Хелен, завёл четверых детей, закончил Йельский университет и стал успешным адвокатом. В свободное время он играл в теннис на высоком уровне и добивался успехов – в 1915-м он выиграл турнир в Нью-Джерси, победив в финале первую ракетку мира Мориса Маклафлина. Годом ранее Бэр добрался до четвертьфинала US Open, но проиграл в двух партиях Уильямсу, с которым они сблизились после крушения «Титаника». Карл перестал участвовать в турнирах в 30 лет и сосредоточился на финансах. На момент смерти в 1949 году от рака ему принадлежало несколько банков в Нью-Йорке. 20 лет спустя Карла посмертно внесли в Зал теннисной славы.

Победа на двух мэйджорах, орден Почетного легиона

Карьера Дика в теннисе сложилась гораздо более успешно. Боль в ногах не помешала Уильямсу выиграть в 1913 году Кубок Дэвиса и стать двукратным победителем US Open (1914, 1916) в одиночном разряде. «Боль не может меня победить, потому что я научился ею управлять, – раскрыл секрет Уильямс. – Чтобы лучше разгонять кровь по жилам, я ежедневно прохожу минимум 10 километров». В 1918 году бесстрашный теннисист пошёл добровольцем на фронт и отправился во Францию. Он сражался с немцами в Аргонском лесу и помешал им взять Париж. За проявленную доблесть в боях Дик был награждён орденом Почетного легиона и Военным крестом.

Сборная США по теннису перед Кубком Дэвиса — 1912: Морис Маклафлин, Ричард Уильямс, Карл Бэр и T.C. Банди Фото: George Rinhart/Corbis via Getty Images

Американец активно выступал до 45 лет и помимо двух мэйджоров дважды взял Кубок Дэвиса (1925, 1926). «Дик играл в рискованный теннис – всегда посылал мяч очень сильно и близко к линиям. В лучшей форме он был непобедим», – охарактеризовала чемпиона The New York Times. Венцом карьеры Уильямса стала победа на Олимпийских играх 1924 года в миксте с Хейзел Вайтман. В полуфинале Дик сильно подвернул лодыжку, но вышел на решающий матч, ведь папа всегда учил не опускать рук даже в самый критический момент. В Зал теннисной славы чемпиона ввели в 1969-м.

После окончания карьеры теннисиста Дик стал инвестиционным банкиром и часто консультировался у более опытного в этой сфере Бэра. Они сидели на просторной террасе Карла, разговаривали о делах, теннисе и ещё одном общем увлечении – театре. Единственная тема, которую никогда не поднимали друзья, – это их чудесное спасение с «Титаника». Рана оказалась слишком кровоточащей, чтобы её бередить.