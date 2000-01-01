Барти не хватило US Open до «Карьерного шлема». Что делает Эшли после завершения карьеры

Барти будет тренером в своей же академии

В планах у Эшли – запуск собственной теннисной академии в Австралии. Как писали местные СМИ, Барти сама будет работать в этой школе, а её партнёрами станут бывшие наставники Крейг Тиззер и Джейсон Столтенберг.