Америка бойкотирует Джоковича! Великого серба заставили сняться с US Open

Стоит признать, власти Америки, организаторы US Open и Новак Джокович умеют создавать и держать интригу. Вплоть до 25 августа — даты жеребьёвки основной сетки US Open – 2022 — эта троица действовала как бы исподтишка, оттягивая итог: приедет ли серб в США. И даже новые вводные в закон о здравоохранении не делали участие серба в заключительном «Шлеме» 2022-го невозможным на 100% — иначе бы Новак не держался до последнего. Но сегодня он всё-таки сдался…

Инсайд и изменения в здравоохранении: последние дни до снятия

Ещё накануне на инсайд претендовали американцы из издания TennisWorld USA. Они и сообщили, что бывшая первая ракетка мира отказался от участия в чемпионате США. Ни Новак, ни US Open заявлений, естественно, не давали. Хотя сомнительный вброс вроде бы невзначай подтвердили сами боссы «Шлема»: выпустили постер турнира в стиле саги «Бэтмен»: топы смотрят наверх, как и жители вымышленного Готэма в надежде на спасение. В нашем случае прожектор подсвечивает лого турнира, а не легендарный образ летучей мыши. В общем, на картинке все, кроме серба. Перестраховались или уже о чём-то знали?

Возможно, такой вброс — дополнительный рычаг давления на американскую верхушку или, наоборот, повод ускорить решение серба самостоятельно выйти из гонки за титул. Новак же до последнего ждал изменений в законодательстве Америки или помощи USTA (американской ассоциации тенниса) и организаторов «Шлема», которые ранее не подписывались помогать ему с приездом — разбирайся сам, посчитало начальство.

Так что последние вводные в новых правилах агентства здравоохранения США сделали шансы серба на прибытие в Штаты совсем призрачными. «Неграждане США должны предъявить доказательства того, что полностью вакцинированы основной серией принятой вакцины против COVID-19, прежде чем сесть на свой рейс в Соединённые Штаты. Применяются только ограниченные исключения».

Правило хоть и жёсткое, но и в нём есть пути для отступления: что ещё за ограниченные исключения? Рекомендации по въезду в США меняются каждую неделю: только недавно центры по контролю и профилактике заболеваний выпускали руководство, смягчающее правила социального дистанцирования и карантина. Теперь — это. Штаты регулярно что-то меняют, и Новак, что логично, делал ставку на их же непоследовательность. А вдруг?

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Но 25 августа серб сделал официальное заявление и снялся с US Open, а значит, он пропустит второй турнир «Большого шлема» в этом сезоне.

«К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо за ваши сообщения о любви и поддержке. Удачи моим товарищам по игре! Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях. До скорой встречи в теннисном мире!» — написал Новак в соцсетях.

Также Джокович прилетел, но не смог сыграть на Australian Open — 2022 из-за визового скандала, на «Ролан Гаррос» он дошёл до четвертьфинала, а на Уимблдоне завоевал титул, не получив ни балла, — рейтинг на королевском мэйджоре отменили.

Новак уже пропустил и все североамериканские турниры. Правительство не только США, но и Канады запрещает въезд в страну иностранным гражданам, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться. Пока он — шестая ракетка мира, а в чемпионской гонке и вовсе 13-й и даже рискует пропустить традиционный Итоговый турнир в конце сезона. Серб и в негласной гонке за величием только второй — у него 21 ТБШ, у Надаля — 22. Но принципы, как оказалось, дороже званий и титулов.

Новак Джокович Фото: Al Bello/Getty Images

Джокович снялся до жеребьёвки – что это значит?

В этом вопросе мир разделился на два лагеря: кто-то верил в принципы и частную собственность, а кто-то говорил о единых правилах для всех и эгоизме Джоковича: якобы тот до последнего не снимается с US Open – 2022 и отбирает шанс у других попасть в посев. Давайте разберёмся, так ли это?

В посеве участвуют 32 игрока рейтинга — то есть сеяных. Остальных добирают, чтобы в сумме стало 128 человек. Жеребьёвка должна состоятся сегодня, 25 августа, и Новак успел сняться до её старта. Джокович — шестой в мире, но пятый сеяный после того, как Александр Зверев снялся из-за повреждения лодыжки, которое он получил в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2022.

Новак сдал назад ещё до жеребьёвки, и теперь каждый претендент просто поднимется на строчку выше. Шестая ракетка мира Каспер Рууд на турнире займёт место Джоковича и станет пятым, седьмой в рейтинге Феликс Оже-Альяссим переместится на шестое место и так далее.

Серб всё же не стал создавать проблем и путаницы с посевом, что случилось на АО в начале года, когда он смог въехать в страну, но затем ему отказали в визе, и он в итоге снялся с турнира. 146-я ракетка мира Сальваторе Карузо, который проиграл японцу Таро Дэниэлу в третьем раунде квалификации, и занял место Джоковича в первом раунде — сенсационно стал №1 мира!

Что делал Новак всё это время

По Джоковичу и не скажешь, что он как-то переживал и нагнетал обстановку из-за возможного отстранения: наоборот, относился к ситуации философски и пытался потопить разочарование в социальных делах.

«Я никогда не был против вакцинации, — сказал Новак. — Но я всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свой организм. Если меня там не будет, жизнь на этом не закончится».

Джокович сейчас в Сербии, в Белграде. Он занимался в своём теннисном центре с детьми, нянчился с младшенькой Тарой и уделял время игре старшего сына — Стефана. А ещё занимался капоэйрой — бразильским национальным боевым искусством, встречался с сербским баскетболистом NBA Лукой Дончичем и смотрел матч по водному поло. Иногда он всё же тренировался, чтобы совсем не растерять физическую форму. Но как минимум до окончания североамериканского турне она ему точно не понадобится.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Никаких причин для отстранения нет»

Коллеги и фанаты 21-кратного чемпиона ещё до официального заявления серба комментировали в соцсетях информацию, что сербский теннисист, вероятно, не будет допущен до участия в США. В основном все сожалели.

Американский ветеран Джон Иснер назвал «безумием» то, что Джокович не может играть, а семикратный чемпион «Большого шлема» Джон Макинрой назвал это «шуткой»: «Я не думаю, что это честно. Я думаю, что это шутка».

А первая ракетка мира Медведев сказал, что «хотел бы» увидеть 21-кратного чемпиона снова в Нью-Йорке.



«Да, конечно. Но я ничего не могу сделать. Именно правительство устанавливает правила, поэтому я не знаю, могут ли они на самом деле измениться или нет.

Принимай решение я, конечно, хотел бы, чтобы Новак играл. Мне нравится, когда в турнире участвуют лучшие игроки мира».

«Нет никаких причин для отстранения Новака Джоковича от участия в Открытом чемпионате США. Федеральному правительству и USTA должно быть стыдно. Это пятно останется надолго. Этот прецедент неизбежно будут вспоминать ещё долгое время», — написал один из пользователей.

«Уважаемый Новак, пожалуйста, не отказывайся от участия до начала турнира. Это просьба от всех твоих поклонников», — добавил другой фанат.

А вам, как и игрокам про-тура, будет не хватать Новака Джоковича на последнем «Шлеме» этого года?