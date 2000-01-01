Самые яркие рекорды US Open
Федерер, Агасси, Уильямс – они вошли в историю турнира на многие годы вперёд.
Наибольшее количество титулов у мужчин: 5
В Открытой эре этот рекорд удерживают трое теннисистов: американцы Джимми Коннорс, Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер. Но только Роджер выиграл все свои титулы подряд: с 2004 по 2008 год.
Кто выигрывал чаще всех у женщин?
По шесть побед в женском одиночном разряде одержали две великие американки – Крис Эверт и Серена Уильямс. При этом у Крис рекорд по победам подряд: четыре титула с 1975-го по 1978-й.
Кто побеждал на US Open, будучи несеяным?
В мужском одиночном разряде есть только один такой чемпион: американец Андре Агасси победил в 1994-м.
У женщин сразу три несеяных чемпионки
В 2009-м выиграла Ким Клейстерс, в 2017-м – Слоан Стивенс, в 2021-м – Эмма Радукану.
Эмма Радукану – единственная победительница US Open из квалификации
Юная спортсменка стала сенсацией прошлого года: она пробивалась в основную сетку через квалификацию, дошла до финала и там обыграла канадку Лейлу Фернандес.
Самые юные чемпионы US Open
Трейси Остин выиграла женский турнир в 1979 году в 16 лет и 8 месяцев, Пит Сампрас победил у мужчин в 1990-м в возрасте 18 лет и 1 месяца.
Самый длинный матч у мужчин
5 часов и 26 минут друг с другом играли Стефан Эдберг и Майкл Чанг в 1992 году. Рекорду уже 30 лет.
Самый длинный матч у женщин
В 2021-м сразу две встречи оказались на рекордной планке: Ана Богдан и Ребека Масарова играли 3 часа 40 минут, столько же продлился матч Элисе Мертенс и Ребекки Петерсон.
Федерер царил в Нью-Йорке пять лет подряд! Собрали самые яркие рекорды US Open
Читайте также
Что делает Эшли Барти после ухода из тенниса
Куда пропала чемпионка US Open Флавия Пеннетта
Возмутительные скандалы Серены Уильямс на US Open
Как звёзды тенниса воспитывают детей
Как сейчас выглядит 38-летняя Ким Клейстерс
Кто из звёзд тенниса менял спортивную моду
Как сейчас выглядит знаменитая Жюстин Энен
Кто входит в команду теннисиста Даниила Медведева
Как живет Аранча Санчес-Викарио в постоянных судах
Самые уродливые трофеи в мировом спорте
Как теннисисты инвестируют свои огромные деньги
Как празднует дни рождения Роджер Федерер
Касаткина: всё о главной российской теннисистке
Как выглядит звезда нулевых Даниэла Гантухова?
В каких домах живут сёстры Серена и Винус Уильямс?
Как звёзды тенниса снимались в кино