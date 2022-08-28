Самсонова и Касаткина снова сотворили дубль! Накануне US Open россиянки взяли по трофею

Россиянки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, как и пару недель назад, снова сотворили победный дубль. Наши девушки взяли по трофею на турнирах в Кливленде и Гранби.

Большинство топ-игроков традиционно пропускают неделю перед US Open, предпочитая готовиться к последнему в сезоне «Шлему» уже непосредственно на кортах в Нью-Йорке. Никто из российских мужчин не решился заявиться на турнир категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме. А вот наши девушки поехали в Кливленд (США) и Гранби (Канада). В сетке Кливленда оказались три россиянки – Екатерина Александрова (третий номер посева), Варвара Грачёва и Людмила Самсонова. В заявке Гранби изначально не было ни одной представительницы России, однако после двух поражений на старте в Торонто и Цинциннати Дарья Касаткина попросила на новый канадский турнир уайлд-кард и оказалась первой сеяной.

Грачёва сошла с дистанции в Кливленде уже в первом круге, Александрова – во втором, а вот Самсонова добралась до финала, причём без потери сета. Напомним, 23-летняя Людмила пару недель назад выиграла второй титул в карьере и первый в сезоне – в Вашингтоне, а к финалу Кливленда её серия победных матчей достигла отметки «9».

Соперницей Самсоновой по финалу стала 28-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (7). До Кливленда она успела побывать в трёх финалах на уровне WTA, но всякий раз терпела поражение. На старте матча девушки обменялись брейками, после чего Людмила наладила игру, задавила соперницу мощными ударами и выиграла пять геймов подряд – 6:1 за 28 минут. Во второй партии Александре удалось затянуть игру, но всё же в четвёртом гейме она одну свою подачу не удержала – 3:1, и этого хватило сопернице, чтобы отпраздновать успех – 6:1, 6:3 за 1 час 13 минут.

Вот так Людмила Самсонова выиграла второй турнир подряд на американском харде, доведя серию побед до 10 матчей. Шикарная получилась подготовка к US Open. Благодаря 280 очкам за титул в Кливленде россиянка поднимется на 10 мест и станет 35-й ракеткой мира. За эту победу на турнире Людмила получила чек на $ 33 200.

Людмила Самсонова Фото: tennisintheland.com

Старт у Дарьи на новом в календаре WTA турнире в Гранби получился не очень удачным. Она проиграла первый сет бельгийке Гретье Миннен – 6:7. Но затем россиянке удалось переупрямить соперницу и за 3 часа 1 минуту одержать волевую победу. Дальше Касаткина в двух сетах уверенно справилась с Магдаленой Фрех из Польши, испанкой Нурией Парризас-Диас (5), француженкой Диан Парри и вышла в финал. «Я довольна тем уровнем тенниса, который продемонстрировала. Начало получилось напряжённым, но я довольна тем, как мне удалось совладать с нервами, тем, как я начала играть с середины первого сета и до конца второго. Играть в финалах – всегда здорово, потому что мы не можем выходить в них постоянно. К сожалению, это так! Каждый такой результат приносит мне положительные эмоции, я рада этому и буду готовиться к завтрашнему дню», — заявила 25-летняя Дарья Касаткина после победы над Парри и выхода в финал.

В соперницы Касаткиной по финалу досталась её тёзка 28-летняя Дарья Савилл – уроженка Москвы, ранее носившая фамилию Гаврилова и ныне выступающая под флагом Австралии. На счету Савилл до Гранби был титул в Нью-Хэйвене-2017 и ещё три поражения в финалах, включая Кубок Кремля – 2016. Соперницы ранее играли дважды, и в обоих случаях непростые победы в трёх сетах одерживала Касаткина. Что касается Касаткиной, то не так давно в Сан-Хосе она завоевала свой первый титул в сезоне и пятый в карьере, благодаря чему вернулась в десятку.

Дарья Касаткина Фото: Getty Image

Первый сет получился упорным и довольно нервным. Обе девушки больше ошибались, чем пробивали навылет. На брейк Касаткиной Савилл ответила обратным – 2:1, но россиянка снова захватила преимущество – 3:1 и удерживала его до подачи на сет. Однако при счёте 5:3 в пользу Касаткиной она снова потеряла свой гейм – 5:4, после чего добилась очередного брейка – 6:4 за 51 минуту. Во второй партии ситуация повторилась. Касаткина повела с брейком – 3:1, затем девушки по разу взяли чужую подачу – 5:3, после чего россиянка снова не подала на сет и матч, а затем добилась ещё одного брейка с 5-го матчбола – 6:4, 6:4 за 1 час 54 минуты.

Так второй раз за август Людмила Самсонова и Дарья Касаткина синхронно победили на параллельных турнирах WTA. Шикарная получилась подготовка к последнему «Шлему» сезона! Касаткина благодаря этому успеху вернётся на своё наивысшее пока место в рейтинге – девятое. За победу Дарья получила те же самые 280 рейтинговых очков и $ 33 200 призовых, что и Самсонова.

Уже в понедельник, 29 августа, стартует US Open. В первом круге Касаткина сыграет с британкой Хэрриет Дарт, а Самсонова – с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.