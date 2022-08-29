Американец с русскими корнями на пути Медведева. Кто испытает чемпиона на старте US Open

Стефан Козлов играл на равных со Зверевым и Циципасом, но пока не ворвался в топ. Кто он — первый соперник Даниила?

Эпопее с Новаком Джоковичем на US Open конец, а значит, можно переключиться на теннис. Тем более уже в понедельник, 29 августа, стартует заключительный «Шлем» сезона: игроков принимает Америка. Сетки сформированы. Несколько пар на старте турнира впечатляют, одна из них — особенно.

Даниил Медведев в первом круге столкнётся со Стефаном Козловым — игроком мало известным в широких кругах, но от этого не менее «неприятным» для первой ракетки мира.

Играл на равных с Циципасом, Рублёвым и Зверевым

Американец с русскими корнями родился в Македонии, затем семья переехала в Южную Флориду, там и нашла пристанище. С мальчиком всюду был его отец Андрей — русский тренер управляет собственной теннисной академией в Пемброк-Пайнсе. На старте карьеры он даже играл под флагом России, но после призыва в армию с большим спортом завязал. Поэтому и Стефана привлекал к теннису с детства — хотел всё же воплотить несбывшуюся мечту.

Получалось очень даже успешно. В 16 парень заправлял в юниорах: наравне с Андреем Рублёвым и Сашей Зверевым разрывал тур. В 2014-м стал финалистом Australian Open, но уступил как раз немцу. Спортсмен объяснил столь лёгкое поражение травмой лодыжки. Следом добрался до 1/4 финала «Ролан Гаррос», где его путь прервал Рублёв, а на Уимблдоне вообще шёл за дублем — личкой и парой, но уступил американцу Ноа Рубину, а с Андреем проиграл бразильскому дуэту. Этот успех привёл его ко второй строчке ITF Junior и незамедлительному скачку в про-туре.

Хотя там он впервые сыграл ещё в 2013-м, параллельно находясь на пике по юниорам. Стеф получил уайлд-кард в Ньюпорте, но после первого матча отправился домой. По счастливому «билету», предоставленному боссами американского «Шлема», Стеф забрался и в квалификацию взрослого US Open, но также проиграл на старте. Так он варьировал раунды квалификаций ATP с турнирами поскромнее, по пути встречаясь с сегодняшней двадцаткой: Тейлором Фритцем, Борной Чоричем, Зверевым. Козлов завершил год победой на престижном турнире Orange Bowl. Тот финал он вообще выиграл у сверстника Стефаноса Циципаса — 2:6, 6:3, 6:2. Всем казалось — до прорыва недолго.

Стефан Козлов Фото: Из личного архива теннисиста

Но он дебютировал в основной сетке ТБШ аж в 2021-м: в Австралии смёл Иржы Веселы, но запнулся о Маттео Берреттини. Проиграл он и в квалификации Уимблдона, но попал в основу как лаки лузер, отметив своё первое появление на травяном мэйджоре. До этого Козлов безуспешно штурмовал «Шлемы»: раз за разом совершал осечки на старте и почти не брал трофеи. Скатившись в начало пятой сотни, в 2022-м он наконец подобрался к топ-100 — стал 116-м. Что за причины такой нестабильности?

«Совсем упал с горы, пока они продолжали взбираться»

Козлова считали не только топовым юниором, но и величайшей надеждой Америки после заката карьеры Пита Сампраса на US Open в 2002-м и Энди Роддика годом позже. Возможно, и из-за отсутствия альтернативы: тот же Фритц и Фрэнсис Тиафо раскрылись позже.

Стефан мог обыграть Тенниса Сандгрена, Дениса Кудлу, Лиама Броэди, Стива Джонсона или Пьер-Юга Эрбера — уверенных середняков тура. А мог сдатья и совсем ноунеймам из пятой сотни.



Эксперты гадали: подорванная ли это уверенность, ответственность или слишком ранний вход в про-тур? Ведь многие теннисисты не скрывают, что уровень ATP и ITF разный: можно просто словить депрессию из-за частых поражений при переходе. К тому же, как отмечают спецы, ему не хватало взрывных ударов, а также резкости и лёгкости в движениях, которые и являются маркерами элиты. Хотя на харде порой поражали его мощь и топ-спин.

Возможно, давил и быт — миграция давалась Стефу не так легко. Кроме младшего брата Бориса, он был в близких отношениях лишь с Тиафо — родители Фрэнсиса из Восточной Африки также отправились за лучшей жизнью в Штаты. Они дружат до сих пор.

Юный Стефан Козлов с отцом — Андреем Козловым Фото: Из личного архива теннисиста

Много разговоров было и вокруг тренера: звёздный Андре Агасси мог бы вывести игру Козлова на новый уровень. Но и здесь, как часто бывает в теннисе, отец будто подчинил себе сына. Да и сам Стеф видит в папе пример для подражания. А если семейный союз всё же мешает развитию?



Сегодня 24-летний игрок не отказывается от своей мечты стать топом — он хочет как в старые-добрые навязывать борьбу главным его соперникам ещё по юниорам. «Я вырос с Сашей Зверевым и Райлли Опелкой, но совсем «упал» с горы, пока они продолжали взбираться. Я всё ещё очень далёк от них, но это моя цель — снова соревноваться с этими ребятами. Вот что движет мной», — признавался Козлов.

2021-й хоть и стал ярким до побед на «челленджерах», но картины особо не изменил. Да, на четырёх турнирах этой серии он вышел в финал, три из которых взял: дважды — у Александра Вукича, один раз — у Макса Пёрселла — все на американском харде. Но пройти дальше первого круга АТР-250 или на «пятисотнике» пока не выходит.

Роджер Федерер и Стефан Козлов Фото: Из личного архива Козлова

«Это был долгий-долгий процесс: много потерь и трудных времён. Я извлекаю уроки из каждого поражения и последние пару месяцев на связи с очень знающими людьми, которые помогли мне разобраться в моих сильных и слабых сторонах», — объяснил своё появление вблизи топ-100 Козлов.

Опрокинул Надаля с тренировкой, принял совет Медведева

Скачки в рейтинге не остаются незамеченными в туре: Стеф явно на виду. Он часто тренировался с Роджером Федерером, ходил в Белый дом на приём к Бараку Обаме с Каролиной Возняцки и получал советы от Дани Медведева — пока, правда, не профессиональные.

В прошлом году россиянин в шутку посоветовал Стефану никогда больше не пытаться сбить его любимый автомобиль BMW. Это ответ Даниила на инцидент в Делрэй-Бич, когда американец случайно набежал и ударил элитную марку машины — она была припаркована у края корта во время четвертьфинала против Томми Пола.

«Не бей BMW! Это моя любимая машина», – шутил Медведев в «Твиттере».

Другой случай произошёл в Акапулько прямо во время спарринга с Рафаэлем Надалем. Принято, что менее именитые игроки составляют компанию звёздам.



Но испанцу экстренно пришлось искать замену Козлову — не успели Рафа и Стеф разыграть первый гейм, как телефон американца взорвался от сообщений и звонков. Того вызвали с турнира на замену Максиму Кресси. Лаки лузера попросили сыграть с Григором Димитровым.



Тогда 130-я ракетка мира ошеломил экс-№3 ATP в трёх партиях, преодолевая невыносимые судороги в концовке матча — пришлось даже остановить встречу. «Я просто очень усердно боролся и оставался сосредоточенным до конца», — скромно оценил свою победу Козлов.

Хочется, чтобы невероятная любовь к теннису, последние победы на «челленджерах» и домашние трибуны настроили Стефана если не на победу, то хотя бы на достойное сопротивление первому сеяному. Иначе матч-открытие на стадионе Артура Эша может вновь отбросить назад набирающего ход американца.