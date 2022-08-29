Медведев открывает US Open на центральном корте. Турнирные расклады, расписание и сетки

В понедельник, 29 августа начинается последний в сезоне турнир «Большого шлема». Прошлогодний чемпион US Open и 1-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев открывает соревнование на центральном корте. Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Во время US Open поклонников спорта ожидает сразу несколько интриг: защитят ли свои прошлогодние титулы Даниил Медведев и Эмма Радукану? Завоюет ли Рафаэль Надаль свой 23-й «Шлем» в карьере? Удастся ли Серене Уильямс в последнем для себя мэйджоре догнать австралийку Маргарет Корт по количеству титулов? Ну и наконец, кто станет по итогам турнира в Нью-Йорке первой ракеткой мира среди мужчин. Претендентов пятеро – Медведев, Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас, Каспер Рууд. Первым среди этой пятёрки кандидатов турнирную борьбу начнёт как раз Медведев.
Расписание 1-го дня. Интересные матчи понедельника, 29 августа
Медведев впервые приехал на турнир «Большого шлема» в статусе первого номера посева. И ему как действующему чемпиону выпала честь открывать программу дня на центральном корте. Первым соперником Даниила на турнире будет 24-летний американец с русскими корнями Стефан Козлов. На уровне основных сеток профессионального тура Даниил и Стефан не встречались, однако в квалификации Уимблдона-2016 победу легко одержал Медведев – 6:2, 6:2. Любопытно, что по юниорам теннисисты пересекались на корте 10 лет назад в рамках Junior Davis Cup – 2012, и тогда Козлов, который на два года моложе Даниила, одержал победу – 7:5, 6:2.
На том же центральном корте последним запуском состоится австралийского дерби, которое обещает превратиться в шоу. Давние друзья Ник Кирьос и Танаси Коккинакис, вместе выигравшие Australian Open – 2022 в парном разряде, теперь сразятся друг против друга уже в 1-м круге US Open. Теннисисты почти ровесники, встречались ещё по юниорам. На уровне ATP они ещё не пересекались, а вот на челленджерах играли дважды и оба раза победил Ник – в Сакраменто-2013 и Саванне-2014.
Коккинакис так прокомментировал результаты жеребьёвки US Open – 2022: «Изначально я был шокирован, а затем, конечно, слегка разочарован. Мы оба хотели преуспеть на турнире. Мы обсуждали это. Ник сказал, что его бесит то, что мы встретимся в первом раунде, потому что мы могли сыграть друг с другом гораздо позднее, если бы у нас была правильная сетка — но что есть, то есть. В любом случае это будет весело и интересно. Ник сказал — давай просто повеселимся и покажем хороший теннис. Думаю, атмосфера будет хорошей. Но мы не играли друг с другом с юниорского возраста, так что будет странновато. Думаю, стадион будет полностью заполнен. Изменились ли наши отношения? Мы не избегаем друг друга из-за этого, точно. Мы всё время общаемся. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему болтаем о всякой фигне и отправляем друг другу случайные вещи в социальных сетях».
19:00. Медведев (Россия, 1) – Козлов (США)
19:30. У Ибин (Китай, Q) – Басилашвили (Грузия, 31)
19:30. Эдмунд (Великобритания, SR) – Рууд (Норвегия, 5)
21:00. Ричард (Швейцария, Q) – Оже-Альяссим (Канада, 6)
21:30. Хачанов (Россия, 27) – Кудла (США)
23:00. Бублик (Казахстан) – Гастон (Франция)
1:00. Фритц (США, 10) – Холт (США, Q)
2:00. Циципас (Греция, 4) – Галан (Колумбия, Q)
3:30. Кирьос (Австралия, 23) – Коккинакис (Австралия)
Подробнее.
У женщин в первый же день играет самая титулованная теннисистка современности Серена Уильямс. Любой матч для неё может стать последним в карьере, поскольку она объявила, что нынешний US Open – это её заключительный «Шлем». Соперницей американки по 1-му кругу станет 80-я ракетка мира Данка Ковинич из Черногории, которая не имеет в активе титулов WTA, но трижды играла в финалах. В частности, Ковинич проиграла в Чарльстоне-2021 россиянке Веронике Кудерметовой.
Кудерметова тоже сыграет в понедельник – с хорваткой Донной Векич. Проведут стартовые матчи на турнире и триумфаторы прошлой недели Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.
18:00. Мария (Германия) – Саккари (Греция, 3)
18:00. Кудерметова (Россия, 18) – Векич (Хорватия)
18:00. Петерсон (Швеция) – Калинская (Россия)
18:00. Рахимова (Россия, LL) – Гарсия (Франция, 17)
20:00. Халеп (Румыния, 7) – Снигур (Украина, Q)
21:30. Тревизан (Италия, 27) – Родина (Россия, SR)
21:30. Кис (США, 20) – Ястремская (Украина)
21:30. Дарт (Великобритания) – Касаткина (Россия, 10)
22:00. Жабер (Тунис, 5) – Бренгл (США)
23:30. Аванесян (Россия, Q) – Крунич (Сербия)
23:30. Бейлек (Чехия, Q) – Самсонова (Россия)
23:30. Кристиан (Румыния) – Контавейт (Эстония, 2)
2:00. Ковинич (Черногория) – С.Уильямс (США, SR)
Подробнее.
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
- 29 августа 2022
-
00:02
- 28 августа 2022
-
23:48
-
23:41
-
23:19
-
22:56
-
22:24
-
22:24
-
21:55
-
21:10
-
20:46
-
19:18
-
19:14
-
18:44
-
18:30
-
18:23
-
17:55
-
17:37
-
16:17
-
15:28
-
15:06
-
12:38
-
12:08
-
11:57
-
11:06
-
10:50
-
10:34
-
10:16
-
10:03
-
09:59
-
09:51
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:23
-
07:37