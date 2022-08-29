Медведев открывает US Open на центральном корте. Турнирные расклады, расписание и сетки

В понедельник, 29 августа начинается последний в сезоне турнир «Большого шлема». Прошлогодний чемпион US Open и 1-й номер мирового рейтинга Даниил Медведев открывает соревнование на центральном корте. Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Во время US Open поклонников спорта ожидает сразу несколько интриг: защитят ли свои прошлогодние титулы Даниил Медведев и Эмма Радукану? Завоюет ли Рафаэль Надаль свой 23-й «Шлем» в карьере? Удастся ли Серене Уильямс в последнем для себя мэйджоре догнать австралийку Маргарет Корт по количеству титулов? Ну и наконец, кто станет по итогам турнира в Нью-Йорке первой ракеткой мира среди мужчин. Претендентов пятеро – Медведев, Надаль, Стефанос Циципас, Карлос Алькарас, Каспер Рууд. Первым среди этой пятёрки кандидатов турнирную борьбу начнёт как раз Медведев.

Расписание 1-го дня. Интересные матчи понедельника, 29 августа

Медведев впервые приехал на турнир «Большого шлема» в статусе первого номера посева. И ему как действующему чемпиону выпала честь открывать программу дня на центральном корте. Первым соперником Даниила на турнире будет 24-летний американец с русскими корнями Стефан Козлов. На уровне основных сеток профессионального тура Даниил и Стефан не встречались, однако в квалификации Уимблдона-2016 победу легко одержал Медведев – 6:2, 6:2. Любопытно, что по юниорам теннисисты пересекались на корте 10 лет назад в рамках Junior Davis Cup – 2012, и тогда Козлов, который на два года моложе Даниила, одержал победу – 7:5, 6:2.

На том же центральном корте последним запуском состоится австралийского дерби, которое обещает превратиться в шоу. Давние друзья Ник Кирьос и Танаси Коккинакис, вместе выигравшие Australian Open – 2022 в парном разряде, теперь сразятся друг против друга уже в 1-м круге US Open. Теннисисты почти ровесники, встречались ещё по юниорам. На уровне ATP они ещё не пересекались, а вот на челленджерах играли дважды и оба раза победил Ник – в Сакраменто-2013 и Саванне-2014.

Коккинакис так прокомментировал результаты жеребьёвки US Open – 2022: «Изначально я был шокирован, а затем, конечно, слегка разочарован. Мы оба хотели преуспеть на турнире. Мы обсуждали это. Ник сказал, что его бесит то, что мы встретимся в первом раунде, потому что мы могли сыграть друг с другом гораздо позднее, если бы у нас была правильная сетка — но что есть, то есть. В любом случае это будет весело и интересно. Ник сказал — давай просто повеселимся и покажем хороший теннис. Думаю, атмосфера будет хорошей. Но мы не играли друг с другом с юниорского возраста, так что будет странновато. Думаю, стадион будет полностью заполнен. Изменились ли наши отношения? Мы не избегаем друг друга из-за этого, точно. Мы всё время общаемся. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему болтаем о всякой фигне и отправляем друг другу случайные вещи в социальных сетях».

Мужчины. 1-й круг

19:00. Медведев (Россия, 1) – Козлов (США)

19:30. У Ибин (Китай, Q) – Басилашвили (Грузия, 31)

19:30. Эдмунд (Великобритания, SR) – Рууд (Норвегия, 5)

21:00. Ричард (Швейцария, Q) – Оже-Альяссим (Канада, 6)

21:30. Хачанов (Россия, 27) – Кудла (США)

23:00. Бублик (Казахстан) – Гастон (Франция)

1:00. Фритц (США, 10) – Холт (США, Q)

2:00. Циципас (Греция, 4) – Галан (Колумбия, Q)

3:30. Кирьос (Австралия, 23) – Коккинакис (Австралия)



Подробнее. 19:00.– Козлов (США)19:30. У Ибин (Китай, Q) – Басилашвили (Грузия, 31)19:30. Эдмунд (Великобритания, SR) – Рууд (Норвегия, 5)21:00. Ричард (Швейцария, Q) – Оже-Альяссим (Канада, 6)21:30.– Кудла (США)23:00. Бублик (Казахстан) – Гастон (Франция)1:00. Фритц (США, 10) – Холт (США, Q)2:00. Циципас (Греция, 4) – Галан (Колумбия, Q)3:30. Кирьос (Австралия, 23) – Коккинакис (Австралия)

У женщин в первый же день играет самая титулованная теннисистка современности Серена Уильямс. Любой матч для неё может стать последним в карьере, поскольку она объявила, что нынешний US Open – это её заключительный «Шлем». Соперницей американки по 1-му кругу станет 80-я ракетка мира Данка Ковинич из Черногории, которая не имеет в активе титулов WTA, но трижды играла в финалах. В частности, Ковинич проиграла в Чарльстоне-2021 россиянке Веронике Кудерметовой.

Кудерметова тоже сыграет в понедельник – с хорваткой Донной Векич. Проведут стартовые матчи на турнире и триумфаторы прошлой недели Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Женщины. 1-й круг

18:00. Мария (Германия) – Саккари (Греция, 3)

18:00. Кудерметова (Россия, 18) – Векич (Хорватия)

18:00. Петерсон (Швеция) – Калинская (Россия)

18:00. Рахимова (Россия, LL) – Гарсия (Франция, 17)

20:00. Халеп (Румыния, 7) – Снигур (Украина, Q)

21:30. Тревизан (Италия, 27) – Родина (Россия, SR)

21:30. Кис (США, 20) – Ястремская (Украина)

21:30. Дарт (Великобритания) – Касаткина (Россия, 10)

22:00. Жабер (Тунис, 5) – Бренгл (США)

23:30. Аванесян (Россия, Q) – Крунич (Сербия)

23:30. Бейлек (Чехия, Q) – Самсонова (Россия)

23:30. Кристиан (Румыния) – Контавейт (Эстония, 2)

2:00. Ковинич (Черногория) – С.Уильямс (США, SR)



Подробнее. 18:00. Мария (Германия) – Саккари (Греция, 3)18:00.– Векич (Хорватия)18:00. Петерсон (Швеция) –18:00.– Гарсия (Франция, 17)20:00. Халеп (Румыния, 7) – Снигур (Украина, Q)21:30. Тревизан (Италия, 27) –21:30. Кис (США, 20) – Ястремская (Украина)21:30. Дарт (Великобритания) – Касаткина (Россия, 10)22:00. Жабер (Тунис, 5) – Бренгл (США)23:30.– Крунич (Сербия)23:30. Бейлек (Чехия, Q) –23:30. Кристиан (Румыния) – Контавейт (Эстония, 2)2:00. Ковинич (Черногория) – С.Уильямс (США, SR)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».