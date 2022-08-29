Ник Кирьос и Танаси Коккинакис готовятся к очной встрече на американском «Шлеме». Что стоит за их дружбой?

«Я схватил его за задницу?» Чего ещё ждать от битвы главных шоуменов в 1-м круге US Open

Австралийские болельщики одинаково взволнованы и разочарованы: Ник Кирьос и Танаси Коккинакис встретятся друг с другом уже в первом раунде US Open. Триллер в исполнении лучших друзей нам обеспечен?

«Братские отношения»

Парни никогда не играли друг против друга на «Шлеме», разве что будучи подростками сталкивались пару раз на юниорах. Обычно дуэт близких друзей сочинял «историю» по одну сторону сетки: они «подняли» всю Австралию после победы в паре на АО-2022, повысив интерес к этому разряду.

Дебютную битву на USO они прокомментировали однозначно, хотя были немного шокированы: всё-таки обоим хотелось пройти дальше.

«Мой брат. Давай устроим им хорошее шоу», — написал Кирьос.

Кирьос и Коккинакис после победы на Austrlian Open-2022 Фото: TPN/Getty Images

«Давай повеселимся!» — ответил Коккинакис.

Кирьос и Коккинакис прошли путь от 10-летних детей, болтающих о теннисе, до состоявшихся теннисистов. «Мы прошли всё это вместе, постоянно сражаясь друг с другом за внимание, — признавался Кирьос. — Но как-то отстойно, когда его нет рядом».

Они подружились, путешествуя по стране и участвуя в одних и тех же турнирах. Танаси признавался, что даже помнит того самого Ника: «пухлого парня из Канберры» в атласной майке. То фото семилетнего пацана с ракеткой на фоне корта взорвало соцсети перед финалом Уимблдона. Но оба так и не заискрили по юниорам — новый опыт затмевал профессиональный теннис.

Ник в детстве Фото: Из личного архива Кирьоса

Казалось, путешествия по миру, редкие пит-стопы в родной Австралии и личные отношения со временем могли притупить детскую привязанность. Но парни и сегодня находят время для встреч: рубиться в God of War в Сиднее — святое.

«С тех пор у нас были довольно братские отношения. Мы сошлись ещё в детстве и продолжаем дружить в про-туре. Это довольно особенное ощущение», — признавался Кирьос в интервью ABC.

Их связь держится не только на увлечении компьютерными играми или теннисе, ребята очень схожи по темпераменту. Оба изо всех сил стараются устроить на корте шоу, развлечь себя и публику. Ориентиры и цели также одни: привлечь к игре новых болельщиков.

«Цель как теннисиста сейчас — привлечь новых поклонников этого вида спорта, — рассказывал Кирьос. — Думаю, что хочу продолжать развивать игру».

«Я схватил его за задницу?»

Правда, эпатаж Ник миксует с заботой и социальной активностью. У него есть собственный фонд помощи детям. Также во время пандемии Ник работал доставщиком еды — доставлял продукты нуждающимся жителям Канберры. «Мы не особенные люди. Мы обычные: кого вы можете увидеть, гуляя по Австралии».

Но об этом мало кто знает — шоу и проделки затмевают даже самые честные дела. Например, в 1/4 финала АО Ника запечатлели, как он схватил за зад Коккинакиса после их очередной победы. «Ник и Танаси очень-очень-очень-очень хорошие друзья», — подняли шум пользователи «Твиттера».

Кирьос на турнире в Вашингтоне Фото: Getty Images

Они отыгрывают даже самые обычные теннисные ритуалы — перерывы или скучнейшие пресс-конференции: болтают или шутят с боксом, а иногда подначивают и журналистов.

«Ты говоришь о моменте, когда я схватил его за задницу? Есть фотографии?» — с улыбкой спрашивал Ник у корров.

Их отношения не меняются уже второй десяток.

«Изменились ли наши отношения? Мы не избегаем друг друга из-за этого, точно. Мы всё время общаемся. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему болтаем о всякой фигне и отправляем друг другу случайные вещи в социальных сетях», — рассказывал Ник перед встречей на US Open.

Охота за титулами

Встреча Ника и Танаси на такой ранней стадии обидна и потому, что оба впервые за несколько лет на ходу, появилась и мотивация. Если Кирьос переживал психологический кризис, то Коккинакис — финансовый. В интервью Ник признавался, что во время очередной травмы в пандемию Танаси чуть ли не стал банкротом: «Он столько всего пережил из-за своих травм. Он хотел перестать играть в теннис, потому что не зарабатывал денег».

Танаси с кубком в Аделаиде в начале 2022-го Фото: adelaideinternational.com.au

Коккинакис так вообще впервые оформил титул ATP: взял финал Аделаиды-2 в начале 2022-го. «Он не зарабатывал хорошие деньги, когда был травмирован: здесь и путешествия, и тренеры. Я горжусь тем, как далеко он продвинулся. Молодые знают, иногда это ломает так, что до слëз. Теперь вы знаете, что это причиняло ему боль».

Но в этой паре перспективнее кажется всё же Ник — победитель недавнего турнира в Вашингтоне на харде. Он впервые за долгое время включился в борьбу за «Шлем» сеяным — №23 на US Open. Но это навряд ли радует его. Финалист Уимблдона поочерёдно может столкнуться с опасным французом Уго Умбером, испанцем Роберто Баутиста-Агутом, а там и до Медведева в четвёртом круге рукой подать.

Но сначала их ждёт очная битва. Парни признались, что готовы к «эмоциональным американским горкам». А вы?