Медведев навесил «баранку» американцу с русскими корнями. Но 1-я подача у Даниила пропала

Россиянин выиграл первый матч на US Open в статусе лидера посева. На турнире он защищает и титул, и звание первой ракетки мира.

Россиянин Даниил Медведев на старте US Open обыграл в трёх сетах американца с русскими корнями и навесил ему обидную «баранку».

В понедельник, 29 августа, в Нью-Йорке стартовал заключительный в сезоне турнир «Большого шлема». На него собрались почти все сильнейшие теннисисты мира. Лишь Новака Джоковича вновь, как и в случае с Австралией, не допустили до участия из-за его позиции по вакцинации. Не играет с начала июня и второй номер мирового рейтинга Александр Зверев, получивший травму голеностопа. Ну а первым номером посева впервые в карьере на турнире «Большого шлема» стал россиянин Даниил Медведев.

Напомним, Медведев – действующий чемпион US Open. В прошлом году россиянин в финале победил самого Новака Джоковича. И сейчас Даниил борется не только за защиту титула, но и за сохранение первого места по итогам турнира. Претендентов на теннисный трон сразу пятеро – помимо Медведева, это чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года Рафаэль Надаль, испанский вундеркинд Карлос Алькарас, а также Каспер Рууд и Стефанос Циципас. В любом случае Медведеву нужно будет доходить до финала и следить за выступлением конкурентов. А если же Даниил защитит титул, то заветная «единичка» останется с ним.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» высказался о шансах Медведева на титул: «Медведев может повторить прошлогодний результат. Даниил играет хорошо. У него есть потенциал, чтобы добраться до финала. US Open — турнир, где матчи состоят из пяти сетов. Я думаю, что Медведев в порядке и сможет нас порадовать». Двукратный победитель «Шлемов» в миксте Андрей Ольховский тоже высказался о возможностях Медведева: «Конечно, отсутствие Джоковича повышает шансы, что US Open выиграет Медведев. US Open могут выиграть несколько человек: Даниил — один из них. Не скажу, что он главный или не главный фаворит, многое будет зависеть от сетки».

Россиянину как прошлогоднему чемпиону доверили право открывать турнир на центральном корте, носящем имя теннисиста Артура Эша. Соперником Медведева стал 24-летний американец с русскими корнями Стефан Козлов, занимающий 111-е место в рейтинге. На профессиональном уровне теннисисты раньше не играли, но Даниил уверенно справился с соперником в рамках квалификации Уимблдона-2016 – 6:2, 6:2. А вот по юниорам теннисисты пересекались на корте 10 лет назад в рамках Junior Davis Cup – 2012, и тогда Козлов, который на два года моложе Даниила, одержал победу – 7:5, 6:2.

С самых первых минут матча стало ясно, что Медведев не то чтобы испытывает проблемы с подачей, просто пока она не является его грозным оружием. Не всегда проходил первый мяч, проскакивали двойные, да и эйсы не так часто помогали. Многое решалось в ходе розыгрышей. Ошибки допускали оба теннисиста. Возможно, сказывалось нервное напряжение. Всё-таки Козлов не каждый день играет с первой ракеткой мира, а Медведев не каждый раз открывает «Шлем» в статусе чемпиона. Даниил довольно быстро повёл с брейком – 2:1, но соперник тут же отыгрался – 2:2. Однако гейм на своей подаче Стефан отдал под ноль – 3:2. Россиянин немного успокоился и взял все геймы до конца партии – 6:2.

Во втором сете у Медведева продолжились проблемы с первой подачей. Этим пользовался соперник, навязывал борьбу и ловил на ошибках. При счёте 3:3 теннисисты обменялись брейками, но затем россиянин снова взял чужой гейм и подал на сет – 6:4. В третьей партии Стефан приуныл. Возможно, американцу мешала небольшая травма, которую он получил, когда упал на корт в одном из эпизодов, доставая уходящий мяч. Ну а Даниил брал гейм за геймом и навесил в итоге сопернику обидную «баранку» — 6:2, 6:4, 6:0. Отметим, что за весь матч попадание первой подачи у Медведева составило 55%. Это, конечно, очень мало. Нужно срочно возвращать первую подачу, ведь впереди более серьёзные соперники.

Так Медведев выиграл свой первый матч на «Шлеме» в статусе лидера посева, вышел во второй круг, где его соперником будет француз Артур Риндеркнеш, с которым он ещё не встречался на корте. Из неожиданных результатов уже завершившихся к этому моменту матчей отметим поражение Роберто Баутиста-Агута от американского обладателя уайлд-кард Джеффри-Джона Вулфа. Испанец был посеян под 16-м номером, но уступил в трёх сетах и выбыл из борьбы. Отметим, что Баутиста-Агут – один из самых неудобных соперников Медведева (счёт личных встреч – 1-4), который мог сойтись по сетке с россиянином в четвёртом круге. Сошёл с дистанции и Николоз Басилашвили (31), проигравший квалифаеру из Китая У Ибину. Таким образом, первый сеяный соперник может встретиться Даниилу только в 4-м круге — Ник Кирьос (23).