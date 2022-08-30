Циципас выбыл из гонки за лидерство в рейтинге! Турнирные расклады и сетки US Open

Сразу шесть сеяных игроков из половины Медведева выбыли уже в первом круге. Путь к финалу для россиянина расчищается.

Первый день US Open принёс немало сюрпризов, одним из которых стало поражение Стефаноса Циципаса. Таким образом, грек выбыл из гонки за лидерство в рейтинге!

Итоги 1-го дня. 29 августа, понедельник

Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Даниил Медведев уверенно приступил к защите титула и борьбе за сохранение лидерства в рейтинге. В стартовом матче розыгрыша-2022 он в трёх сетах справился с американцем с русскими корнями Стефаном Козловым, причём навесил в последней партии сопернику обидную баранку. У Даниила были некоторые проблемы с подачей, но для первого матча на «Шлеме» это не так страшно. Дальше Медведеву играть с французом Артуром Риндеркнешем.

Сразу 6 сеяных игроков из половины Медведева выбыли уже в первом круге. Наивысший номер посева из проигравших оказался у Стефаноса Циципаса (4). Грек уступил в четырёх сетах колумбийскому квалифаеру Даниэлю-Элаи Галану. Таким образом, Стефанос выбыл из борьбы за лидерство в рейтинге по итогам US Open. Претендентов теперь осталось четверо – Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд, который в понедельник удачно стартовал на турнире. Зачехлили ракетки также Николоз Басилашвили (31) и Роберто Баутиста-Агут (16), которые находились в одной части сетки с Даниилом Медведевым. Вот так расчищается путь к финалу для россиянина.

Без проблем решил вопрос выхода во второй круг австралиец Ник Кирьос (23), обыгравший в трёх сетах соотечественника и партнёра по парной комбинации Танаси Коккинакиса. Ник теперь остался единственным сеяным теннисистом, который может достаться Медведеву до 4-го круга включительно. В четверти Даниила продолжает борьбу канадец Феликс Оже-Альяссим (6) и россиянин Карен Хачанов (27).

Мужчины. 1-й круг



Вулф (США, WC) – Баутиста-Агут (Испания, 16) – 6:4, 6:4, 6:4.

Маррей (Великобритания) – Серундоло (Аргентина, 24) – 7:5, 6:3, 6:3.

Медведев (Россия, 1) – Козлов (США) – 6:2, 6:4, 6:0.

Фучович (Венгрия) – Кресси (США, 30) – 6:7, 7:5, 5:1 (отказ).

Рууд (Норвегия, 5) – Эдмунд (Великобритания, SR) – 6:3, 7:5, 6:2.

У Ибин (Китай, Q) – Басилашвили (Грузия, 31) – 6:3, 6:4, 6:0.

Хачанов (Россия, 27) – Кудла (США) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Оже-Альяссим (Канада, 6) – Ричард (Швейцария, Q) – 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Бублик (Казахстан) – Гастон (Франция) – 6:4, 6:4, 6:4.

Холт (США, Q) – Фритц (США, 10) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.

Галан (Колумбия, Q) – Циципас (Греция, 4) – 6:0, 6:1, 3:6, 7:5.

Кирьос (Австралия, 23) – Коккинакис (Австралия) – 6:3, 6:4, 7:6.

Подробнее.

Полный стадион собрался на матч американки Серены Уильямс с Данкой Ковинич из Черногории. Среди зрителей было немало селебрити – от боксёра Майка Тайсона до бывшего президента США Билла Клинтона. Перед началом US Open Серена недвусмысленно дала понять, что этот турнир может стать для неё последним в карьере. Многие болельщики скупали билеты, предполагая, что они увидят, как Серена прощается с теннисом. Но знаменитая американка этих ожиданий не оправдала. Она обыграла соперницу в двух сетах и вышла во второй круг. Трибуны, конечно же, устроили Уильямс овацию, а «купалась» в своей славе. Следующий поединок у Серены в среду со 2-м номером посева – Анетт Контавейт из Эстонии.

Самой высоко сеяной представительницей женской сетки, проигравшей в понедельник, стала румынка Симона Халеп (7). Бывшая первая ракетка мира уступила в трёх сетах дебютантке «Шлемов» 20-летней Дарье Снигур из Украины. Также сошла с дистанции представительница топ-10 россиянка Дарья Касаткина, которая всего пару дней назад завоевала главный приз на турнире в Гранби. Из представительниц России также завершили борьбу в одиночном разряде Камилла Рахимова (LL) и Элина Аванесян (Q). Выиграли в этот день Анна Калинская, Вероника Кудерметова (18), Евгения Родина (SR), а также Людмила Самсонова. Кстати, она продлила серию побед до 11 матчей с учётом титулов в Вашингтоне и Кливленде.

Женщины. 1-й круг



Калинская (Россия) – Петерсон (Швеция) – 6:4, 6:3.

Саккари (Греция, 3) – Мария (Германия) – 6:4, 3:6, 6:0.

Кудерметова (Россия, 18) – Векич (Хорватия) – 7:5, 6:3.

Гарсия (Франция, 17) – Рахимова (Россия, LL) – 6:2, 6:4.

Снигур (Украина, Q) – Халеп (Румыния, 7) – 6:2, 0:6, 6:4.

Дарт (Великобритания) – Касаткина (Россия, 10) – 7:6, 1:6, 6:3.

Кис (США, 20) – Ястремская (Украина) – 7:6, 6:3.

Жабер (Тунис, 5) – Бренгл (США) – 7:5, 6:2.

Родина (Россия, SR) – Тревизан (Италия, 27) – 7:5, 6:1.

Чжан Шуай (Китай) – Тайхман (Швейцария, 30) – 6:4, 6:2.

Контавейт (Эстония, 2) – Кристиан (Румыния) – 6:3, 6:0.

Крунич (Сербия) – Аванесян (Россия, Q) – 6:4, 6:4.

С.Уильямс (США, SR) – Ковинич (Черногория) – 6:3, 6:3.

Самсонова (Россия) – Бейлек (Чехия, Q) – 6:3, 6:1.

Подробнее.

Расписание второго дня. Интересные матчи вторника, 30 августа

Во вторник вступают в борьбу два претендента на лидерство в рейтинге по итогам US Open – 2022 – испанцы Рафаэль Надаль (2) и Карлос Алькарас (3). Также в этот день сыграют россияне Андрей Рублёв (9), Аслан Карацев и дебютант основной сетки Открытого чемпионата США Павел Котов.

Мужчины. 1-й круг



18:00. Норри (Великобритания, 7) – Пэр (Франция)

18:00. Накашима (США) – Котов (Россия, Q)

19:00. Баэс (Аргентина) – Алькарас (Испания, 3)

19:30. Джере (Сербия) – Рублёв (Россия, 9)

21:30. Хуркач (Польша, 8) – Отте (Германия)

21:30. Куэрри (США, WC) – Ивашко (Беларусь)

23:00. Фоньини (Италия) – Карацев (Россия)

2:00. Хидзиката (Австралия, WC) – Надаль (Испания, 2)

Подробнее.

У женщин начинают выступления на турнире первая ракетка мира Ига Свёнтек и действующая чемпионка US Open Эмма Радукану (11). Из россиянок во вторник сыграют Анастасия Потапова, Варвара Грачёва, Екатерина Александрова (28).

Женщины. 1-й круг



18:00. Свёнтек (Польша, 1) – Паолини (Италия)

18:00. Мугуруса (Испания, 9) – Таусон (Дания)

18:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Остапенко (Латвия, 16)

18:00. Канепи (Эстония) – Мартинцова (Чехия)

18:00. Голубич (Швейцария, Q) – Пегула (США, 8)

18:00. Харрисон (США, Q) – Соболенко (Беларусь, 6)

19:30. Клэр Лю (США) – Потапова (Россия)

20:00. Пера (США) – Калинина (Украина)

20:00. Коччаретто (Италия, Q) – Саснович (Беларусь)

20:00. Рыбакина (Казахстан, 25) – Бюрель (Франция, Q)

20:00. Андреева (Россия, Q) – Квитова (Чехия, 21)

21:00. Ван Эйтванк (Бельгия) – В.Уильямс (США, WC)

21:30. Грачёва (Россия) – Мартич (Хорватия)

21:30. Бадоса (Испания, 4) – Цуренко (Украина)

23:30. Анисимова (США, 24) – Путинцева (Казахстан)

23:30. Стирнс (США, WC) – Александрова (Россия, 28)

23:30. Шериф (Египет) – Костюк (Украина)

23:30. Крюгер (США, Q) – Азаренко (Беларусь, 26)

2:00. Радукану (Великобритания, 11) – Корне (Франция)

4:00. Осака (Япония) – Коллинз (США, 19)

Подробнее.

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».