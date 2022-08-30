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Дарья Снигур в трёх партиях сенсационно переиграла Симону Халеп в 1-м раунде US Open — 2022

Работает с легендой CCCР и берёт «Шлемы». Украинка, сотворившая сенсацию на US Open
София Колодкина
Победа Дарьи Снигур на US Open
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Дарья Снигур ошеломила всех уже в первом раунде американского «Шлема».

За последние пару лет в WTA Junior Дарья Снигур сделала себе имя: в 2019-м она едва не возглавила рейтинг юниоров — стала второй, заскочила на Итоговый той же категории и оформила юниорский Уимблдон. И это в 17 лет!

Главная победа в жизни

Успех на кортах лаун-тенниса Британии считался главным в карьере девушки, но после US Open — 2022 она явно пересмотрит «матч жизни». Ведь накануне на стадионе Луи Армстронга она оформила победу над седьмой сеяной румынкой Симоной Халеп. Обладательница двух ТБШ всё время возвращалась в матч — в третьем сете ушла с 1-5, но на решающий камбэк уже не хватило сил — 6-2, 0-6, 6-4.

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Говоря о причинах поражения Халеп, эксперты Eurosport выделяют неудобный стиль самой украинки именно на харде, неконтролируемое стремление Симоны взять матч и погодные условия — давила жара, а квалифаеры уже «прибились» к таким условиям.

«Сегодня было жарко, было тяжело. В прошлом у неё было несколько ранних поражений на USO — это, скорее всего, её худший мэйджор. Удивлен ли я – конечно! Даже разочарован», — поделился Матс Виландер.

Более того, для Снигур победа над Халеп стала дебютной на «Шлеме» — в первый раунд она выскочила из квалификации. С 2019 года она прыгает между профессионалами и любителями, но, кажется, для 124-й ракетки мира пришло время остановиться на чём-то одном.

Симона Халеп

Симона Халеп

Фото: Robert Prange/Getty Images

Кто ведёт Снигур?

Ещё за два года до прорыва на юниорах девушка была в поисках спонсора — тогда и встал вопрос о продолжении карьеры. В 2017-м она и ещё одна подающая надежды теннисистка Мария Долженко подписали контракты с Международной академией тенниса в Киеве. Там её создали при поддержке народного депутата Игоря Кононенко. В ITA и начали финансировать тренировочные сборы и турниры для девушек до 18 лет, пока обе не зайдут в про-тур и не начнут самостоятельно зарабатывать. Как известно, на юниорах призовых нет.

Как и многих участников теннисного тура, Дарью контролирует отец. С ней Сергей и прибыл в Нью-Йорк, оставив жену Викторию в Киеве. Работает же с Дарьей советская и латвийская теннисистка Лариса Савченко-Нейланд — парница с 65 титулами за плечами. Она же выиграла два «Шлема» в парном разряде за 17-летнюю теннисную карьеру. Не раз её звали тренировать в российские академии, например, в Казань. Но экс-спортсменка со временем ушла в персональный коучинг. Так что Снигур точно в надёжных руках.

Правда, прогрессу её уникальной плоской игры мешали травмы и пандемия. А из-за спецоперации Дарье пришлось пересмотреть и тренировочный план: из Киева отправиться в Варшаву, где она уже и готовилась к US Open — без базы, но хотя бы с возможностью играть каждый день.

Дарья Снигур

Дарья Снигур

Фото: Robert Prange/Getty Images

Гонорары за победу

Уже за победу в первом круге Дарья получит $ 80 000. Что станет неплохим пополнением в бюджет к уже заработанным $ 241 тыс. в этом году. Удвоить капитал поможет победа во втором раунде, где она встретится с Ребеккой Марино.

«Это значит, что Украина всегда в моём сердце», — прокомментировала после победы Снигур. Возможно, ещё не раз мы увидим, как уроженка Киева в слезах на главной арене US Open складывает руки в сердечко и благодарит близких за поддержку!

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