Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open. Имея перевес 2:0, он довёл всё до 5-го сета

Россиянин Андрей Рублёв основательно потрепал себе нервы на старте US Open – 2022. Ведя 2:0 по партиям в матче с сербом Ласло Джере, Андрей упустил преимущество и довёл всё до 5-го сета.

Едва начался US Open, как уже прогремело несколько сенсаций. В женской сетке в понедельник сошли с дистанции четыре сеяные теннисистки, причём две из них представляли топ-10. Румынка Симона Халеп (седьмой номер посева) проиграла в трёх сетах украинке Дарье Снигур, а россиянка Дарья Касаткина (10), только что завоевавшая титул WTA-250 в Гранби (Канада), тоже уступила в трёх партиях Хэрриет Дарт из Великобритании. Среди мужчин ракетки зачехлили сразу шестеро сеяных. Николоз Басилашвили (31) из Грузии мог достаться лидеру посева Даниилу Медведеву в третьем круге, а испанец Роберто Баутиста-Агут (16) – в четвёртом, так что сетка для россиянина расчищается. Проиграли и два теннисиста из топ-10 посева – Тейлор Фритц (10) и Стефанос Циципас (4). Причём грек входил в пятёрку претендентов на звание первой ракетки мира по итогам турнира. Теперь кандидатов осталось четверо – Медведев, Надаль, Рууд и Алькарас.

Россиян в мужской сетке изначально было пятеро. Двое из них – Даниил Медведев и Карен Хачанов – успешно победили в понедельник. Во вторник пришла очередь попробовать свои силы в Нью-Йорке Андрею Рублёву, Аслану Карацеву и Павлу Котову. Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС прокомментировал сетки россиян: «У ребят, если говорить про основных наших игроков, то плохая сетка лишь у Карацева, ему будет непросто далеко пройти. У Карена Хачанова и Андрея Рублёва трудовая сетка. Медведев может быть доволен результатами жеребьёвки, хотя у него Ник Кирьос в четвёртом круге — он опасный соперник. Но в целом сетка хорошая, не безобразная, что важно, учитывая, что ему надо защищать свой рейтинг».

23-летний Котов только на «Ролан Гаррос» — 2022 дебютировал в основной сетке «Шлема». А сейчас он впервые выступал на US Open, успешно пройдя квалификацию. В отборочном турнире Павел справился без потери сета с крепкими соперниками – бразильцем Мелигени, австрийцем Офнером и испанцем Вердаско. А в первом круге основной сетки Котов играл с местным теннисистом Брэндоном Накашимой. Россиянин смог отыграться с 0:3 в первом сете и перевести партию на тай-брейк, который проиграл – 6:7 (4:7). А вот следующие два сета уже полностью прошли под диктовку Накашимы – 6:2, 6:2.

Андрей Рублёв (9) оказался в одной части сетки с британцем Кэмероном Норри (7) и в четверти с Рафаэлем Надалем (2). В первом круге соперником россиянина стал крепкий сербский теннисист Ласло Джере. В активе 27-летнего Джере два титула ATP – Рио-2019 и Сардиния-2020. В своё время серб был в топ-30 рейтинга ATP, а сейчас откатился на 64-ю позицию. Теннисисты не так давно пересекались на корте в рамках турнира в Бостаде-2022. И победу в двух сетах праздновал Рублёв – 7:5, 6:4.

Матч получился упорным и затяжным. Соперники дважды обменялись брейками, а при счёте 5:5 гейм на подаче Джере длился почти 15 минут. Восемь раз было ровно, хотя и без брейк-пойнтов. Ласло выстоял, а на тай-брейке удача улыбнулась всё же Рублёву – 7:6 (7:5) за 1 час 2 минуты. В начале второго сета теннисисты снова обменялись брейками, а затем долго и довольно уверенно держали свои подачи. И всё же в концовке партии Андрей взял чужой гейм и тут же подал на сет – 6:3. В следующем сете вновь ключевым стал восьмой гейм, уже на подаче россиянина, который тот упустил и тут же слегка поколотил себя ракеткой по голове. Это Рублёву не помогло, и Ласло перевёл матч в четвёртый сет – 6:3. Отметим, что россиянин уже, по своему обыкновению, был весь матч изрядно заведённым. В напряжённые моменты он нередко выплёскивал негативную энергию на себя – ударяя ракеткой то по ноге, то по руке, а порой и по голове. Иногда Андрей эмоционально апеллировал в сторону своего бокса, но его тренер Фернандо Весенте сохранял спокойствие и даже улыбался.

Небольшой перерыв перед четвёртым сетом не пошёл Андрею на пользу. Он сразу же отдал свою подачу и в сердцах ударил ракеткой о корт. Впрочем, Джере преимущество не удержал, у него случился небольшой провал, и Рублёв вернул «должок» — 1:1. Дальше теннисисты долго искали брешь в обороне друг друга, и в девятом гейме шансом воспользовался серб, который следом подал на сет – 6:4. Матч перешёл в решающую пятую партию. Андрей повёл с брейком 4:2, впрочем, соперник его тут же догнал – 4:4. И всё же россиянин сумел сконцентрироваться и довести партию и весь матч до победы – 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4 за 3 часа 44 минуты.

Вот так Андрей Рублёв потрепал себе нервы на старте US Open, но всё-таки с большим трудом преодолел барьер первого круга. Дальше ему играть с 81-й ракеткой мира – корейцем Квон Сон У, который победил лаки-лузера Фернандо Вердаско.