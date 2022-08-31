Провал прошлогодней чемпионки — Радукану скатится на 80-е место! Расклады и сетки US Open

Рафаэль Надаль не знает поражений на Открытом чемпионате США с 2018 года, но сейчас он уже потерял один сет.

Главной сенсацией второго дня US Open стало поражение прошлогодней чемпионки Эммы Радукану. Теперь британка откатится в рейтинге WTA в район 80-го места.

Итоги второго дня. 30 августа, вторник

После того как в понедельник в мужской сетке свои матчи выиграли два россиянина – Даниил Медведев (первый номер посева) и Карен Хачанов (27), во вторник вступили в борьбу ещё три теннисиста из России – Аслан Карацев, Андрей Рублёв (9) и Павел Котов (Q). Для 23-летнего Павла это был дебют в основной сетке US Open, который получился для него не совсем удачным. В первом сете он навязал борьбу американцу Накашиме, но проиграл на тай-брейке, а вот дальше уже полностью доминировал соперник. Растерял преимущество по партиям 2:0 Андрей Рублёв. Неуступчивый серб Ласло Джере сравнял счёт по сетам – 2:2, и лишь в концовке пятой партии россиянин, весь матч очень эмоционально реагировавший на свои неудачи, сумел всё-таки дожать соперника. Аслан Карацев в поединке с итальянцем Фабио Фоньини тоже взял два стартовых сета, но в итоге всё же проиграл в пяти партиях и завершил борьбу. Таким образом, во второй круг вышли три российских теннисиста – Медведев, Хачанов и Рублёв.

Вообще второй игровой день был богат на пятисетовики, впрочем, как и первый. В понедельник их было восемь, а во вторник добавилось ещё шесть. Помимо матчей Рублёва и Карацева, победитель определился лишь в решающей пятой партии в противостояниях Чорич (25) – Куако (хорват, как и Рублёв, вёл 2:0, но потом два сета потерял), Синнер (11) – Альтмайер и Музетти (26) – Гоффен (итальянцы уступали 0:1, а потом вели 2:1), Шаповалов (19) – Хюслер (Денис победил по той же схеме – 0:1, 2:1, 2:2, 3:2). Отметим, что в команду Шаповалова на US Open вернулся его наставник Михаил Южный. Любопытно, что в первый день в мужской сетке с дистанции сошло сразу шесть сеяных теннисистов, а вот во второй – ни одного!

Непростой старт на турнире принял чемпион US Open – 2019 Рафаэль Надаль. В матче с австралийцем Ринки Хидзикатой знаменитому испанцу пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам, правда до пятой партии Надаль не стал доводить дело, ограничившись четырьмя. Таким образом, Рафа не проигрывает в Нью-Йорке с 2018 года, когда он уступил в полуфинале Хуан-Мартину дель Потро. В 2019-м звёздный испанец завоевал титул, победив в финале россиянина Даниила Медведева, а розыгрыш-2020 и 2021 пропустил. Кроме того, Надаль по-прежнему не знает поражений в этом году на «Шлемах». Он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а в полуфинале Уимблдона не вышел на корт из-за травмы мышц живота. Таким образом, серия побед испанца на «Шлемах»-2022 достигла 20 матчей (7+7+5+1). Во втором круге Рафаэль сразится с Фоньини, выбившим из сетки Карацева.

Мужчины. Первый круг

Норри (Великобритания, 7) – Пэр (Франция) – 6:0, 7:6, 6:0.

Накашима (США) – Котов (Россия, Q) – 7:6, 6:2, 6:2.

Алькарас (Испания, 3) – Баэс (Аргентина) – 7:5, 7:5, 2:0 (отказ).

Рублёв (Россия, 9) – Джере (Сербия) – 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.

Ивашко (Беларусь) – Куэрри (США, WC) – 4:6, 6:4, 7:6, 6:3.

Хуркач (Польша, 8) – Отте (Германия) – 6:4, 6:2, 6:4.

Фоньини (Италия) – Карацев (Россия) – 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4.

Надаль (Испания, 2) – Хидзиката (Австралия, WC) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.



Подробнее Норри (Великобритания, 7) – Пэр (Франция) – 6:0, 7:6, 6:0.Накашима (США) –– 7:6, 6:2, 6:2.Алькарас (Испания, 3) – Баэс (Аргентина) – 7:5, 7:5, 2:0 (отказ).– Джере (Сербия) – 7:6, 6:3, 3:6, 4:6, 6:4.Ивашко (Беларусь) – Куэрри (США, WC) – 4:6, 6:4, 7:6, 6:3.Хуркач (Польша, 8) – Отте (Германия) – 6:4, 6:2, 6:4.Фоньини (Италия) –– 1:6, 5:7, 6:4, 6:1, 6:4.Надаль (Испания, 2) – Хидзиката (Австралия, WC) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.

Сенсация грянула на женском турнире во время вечерней сессии. Прошлогодняя чемпионка Эмма Радукану, посеянная под 11-м номером, проиграла в двух сетах француженке Ализе Корне – 3:6, 3:6. После успеха в Нью-Йорке в сентябре 2021 года результаты у 19-летней Эммы пошли на спад. Тот титул пока так и остался для неё единственным в карьере. Британка пыталась что-то изменить, в частности много раз пробовала за этот год работать с разными тренерами.

К US Open её готовил россиянин Дмитрий Турсунов, что вызвало в Великобритании шквал критики в адрес теннисистки. После поражения во втором круге Уимблдона Радукану дошла до 1/4 финала Вашингтона и третьего круга Цинциннати. И вот случился провал на Открытом чемпионате США. Теперь в новом рейтинге Эмма откатится в район 80-го места, поскольку основную массу очков у неё составляли прошлогодние за титул US Open и она их не защитила. Кстати, в этот день проиграла и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана, уступившая ещё одной француженке – Бюрель, которая пробилась в основу из квалификации.

Что касается россиянок, то свой матч выиграла только Анастасия Потапова. Эрика Андреева и Варвара Грачёва зачехлили ракетки, а Екатерина Александрова из-за дождя не успела довести свой поединок до конца.

Женщины. Первый круг

Мугуруса (Испания, 9) – Таусон (Дания) – 6:3, 7:6.

Канепи (Эстония) – Мартинцова (Чехия) – 7:6, 6:3.

Соболенко (Беларусь, 6) – Харрисон (США, Q) – 6:1, 6:3.

Свёнтек (Польша, 1) – Паолини (Италия) – 6:3, 6:0.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Остапенко (Латвия, 16) – 6:3, 3:6, 6:4.

Пегула (США, 8) – Голубич (Швейцария, Q) – 6:2, 6:2.

Квитова (Чехия, 21) – Андреева (Россия, Q) – 7:6, 6:0.

Калинина (Украина) – Пера (США) – 6:4, 6:4.

Потапова (Россия) – Клэр Лю (США) – 6:1, 6:4.

Бюрель (Франция, Q) – Рыбакина (Казахстан, 25) – 6:4, 6:4.

Саснович (Беларусь) – Коччаретто (Италия, Q) – 6:2, 6:4.

Бадоса (Испания, 4) – Цуренко (Украина) – 3:6, 7:6, 6:3.

Ван Эйтванк (Бельгия) – В. Уильямс (США, WC) – 6:1, 7:6.

Мартич (Хорватия) – Грачёва (Россия) – 6:4, 7:6.

Путинцева (Казахстан) – Анисимова (США, 24) – 6:3, 6:3.

Костюк (Украина) – Шериф (Египет) – 7:6, 6:4.

Корне (Франция) – Радукану (Великобритания, 11) – 6:3, 6:3.

Азаренко (Беларусь, 26) – Крюгер (США, Q) – 6:1, 4:6, 6:2.



Подробнее Мугуруса (Испания, 9) – Таусон (Дания) – 6:3, 7:6.Канепи (Эстония) – Мартинцова (Чехия) – 7:6, 6:3.Соболенко (Беларусь, 6) – Харрисон (США, Q) – 6:1, 6:3.Свёнтек (Польша, 1) – Паолини (Италия) – 6:3, 6:0.Чжэн Циньвэнь (Китай) – Остапенко (Латвия, 16) – 6:3, 3:6, 6:4.Пегула (США, 8) – Голубич (Швейцария, Q) – 6:2, 6:2.Квитова (Чехия, 21) –– 7:6, 6:0.Калинина (Украина) – Пера (США) – 6:4, 6:4.– Клэр Лю (США) – 6:1, 6:4.Бюрель (Франция, Q) – Рыбакина (Казахстан, 25) – 6:4, 6:4.Саснович (Беларусь) – Коччаретто (Италия, Q) – 6:2, 6:4.Бадоса (Испания, 4) – Цуренко (Украина) – 3:6, 7:6, 6:3.Ван Эйтванк (Бельгия) – В. Уильямс (США, WC) – 6:1, 7:6.Мартич (Хорватия) –– 6:4, 7:6.Путинцева (Казахстан) – Анисимова (США, 24) – 6:3, 6:3.Костюк (Украина) – Шериф (Египет) – 7:6, 6:4.Корне (Франция) – Радукану (Великобритания, 11) – 6:3, 6:3.Азаренко (Беларусь, 26) – Крюгер (США, Q) – 6:1, 4:6, 6:2.

Расписание третьего дня. Интересные матчи среды, 31 августа



В среду на US Open – 2022 стартует второй круг. Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с французом Артуром Риндеркнешем. Карен Хачанов (27) встретится с бразильцем Монтейро. Следим также за выступлениями Ника Кирьоса (23), Маттео Берреттини (13), Каспера Рууда (5) и Феликса Оже-Альяссима (6).

Мужчины. Второй круг

18:00. Карреньо-Буста (Испания) – Бублик (Казахстан)

19:30. Гренье (Франция, LL) – Берреттини (Италия, 13)

21:00. Ван Рейнтховен (Нидерланды) – Рууд (Норвегия, 5)

21:00. Кирьос (Австралия, 23) – Бонзи (Франция)

0:00. Хачанов (Россия, 27) – Монтейро (Бразилия)

2:00. Дрэйпер (Великобритания) – Оже-Альяссим (Канада, 6)

3:30. Медведев (Россия, 1) – Риндеркнеш (Франция)



Подробнее 18:00. Карреньо-Буста (Испания) – Бублик (Казахстан)19:30. Гренье (Франция, LL) – Берреттини (Италия, 13)21:00. Ван Рейнтховен (Нидерланды) – Рууд (Норвегия, 5)21:00. Кирьос (Австралия, 23) – Бонзи (Франция)0:00.– Монтейро (Бразилия)2:00. Дрэйпер (Великобритания) – Оже-Альяссим (Канада, 6)3:30.– Риндеркнеш (Франция)

У женщин всё внимание болельщиков и специалистов по-прежнему направлено на Серену Уильямс. Станет ли её поединок со второй ракеткой турнира Анетт Контавейт последним в карьере – вот главная интрига. Из россиянок в среду сыграют Вероника Кудерметова (18), Анна Калинская, Евгения Родина (SR) и Людмила Самсонова.

Женщины. Второй круг

18:00. Жабер (Тунис, 5) – Мандлик (США, WC)

18:00. Саккари (Греция, 3) – Сиюй Ван (Китай)

20:00. Кудерметова (Россия, 18) – Заневская (Бельгия)

20:00. Снигур (Украина, Q) – Марино (Канада)

21:00. Русе (Румыния) – Гауфф (США, 12)

23:30. Калинская (Россия) – Гарсия (Франция, 17)

23:30. Родина (Россия, SR) – Томлянович (Австралия)

0:00. Фернандес (Канада, 14) – Самсонова (Россия)

2:00. С.Уильямс (США, SR) – Контавейт (Эстония, 2)

4:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 15) – Андрееску (Канада)



Подробнее 18:00. Жабер (Тунис, 5) – Мандлик (США, WC)18:00. Саккари (Греция, 3) – Сиюй Ван (Китай)20:00.– Заневская (Бельгия)20:00. Снигур (Украина, Q) – Марино (Канада)21:00. Русе (Румыния) – Гауфф (США, 12)23:30.– Гарсия (Франция, 17)23:30.– Томлянович (Австралия)0:00. Фернандес (Канада, 14) –2:00. С.Уильямс (США, SR) – Контавейт (Эстония, 2)4:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 15) – Андрееску (Канада)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».