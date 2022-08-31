Кудерметова бьёт рекорды! Вероника первой из россиян вышла в 3-й круг US Open

До нынешнего года Кудерметова не могла преодолеть барьер первого круга в Нью-Йорке, а теперь уже победила двух соперниц.

Вероника Кудерметова первой из россиян вышла в 3-й круг US Open. На этом турнире она бьёт один за другим свои рекорды – впервые преодолела стартовый барьер и будет теперь бороться за путёвку во вторую неделю.

В среду на US Open стартовал второй круг. До этой стадии соревнований добрались шесть россиянок из 11 стартовавших – Вероника Кудерметова (18-й номер посева), Екатерина Александрова (28), Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Евгения Родина (SR). Последней путёвку в 1/32 финала добыла Александрова, которая сражалась два дня из-за дождя. Неожиданным для многих стало поражение на старте Дарьи Касаткиной (10). Первая ракетка России только что завоевала титул в Гранби (Канада), а вот в Нью-Йорке сразу же проиграла британке Хэрриет Дарт, занимающей 88-е место в рейтинге WTA.

Едва начался второй круг, как тут же прогремела сенсация – третья ракетка турнира Мария Саккари неожиданно проиграла в трёх сетах китаянке Сиюй Ван, находящейся на 75-й строчке мирового рейтинга. Саккари стала уже третьей теннисисткой из топ-10, досрочно завершившей US Open – 2022, после Симоны Халеп (7) и Касаткиной (10).

Первой среди россиянок борьбу за место в третьем круге начала Вероника Кудерметова. Для Вероники это уже четвёртый подряд старт на US Open, и впервые она смогла преодолеть барьер первого круга только сейчас, победив хорватку Донну Векич – 7:5, 6:3. Перед началом турнира 25-летняя Кудерметова занимала 18-ю строчку в рейтинг-листе, но после победы в первом круге в промежуточном рейтинге поднялась на рекордное для себя 14-е место. Соперницей Вероники по второму кругу стала Марина Заневская, представляющая Бельгию. Ранее теннисистки друг с другом не играли.

Вероника сразу же взялась за дело, играла агрессивно, старалась контролировать всю площадку и давить соперницу темпом. В этой ситуации Заневская нервничала и ошибалась. Кудерметова уверенно повела с брейком – 3:0, а в концовке партии ещё раз взяла чужую подачу – 6:2. Второй сет получился чуть более упорным, Марина держала подачу до четвёртого гейма – 3:1. И этого единственного брейка Веронике хватило, чтобы довести поединок до победы – 6:2, 6:3 за 1 час 26 минут.

Так Вероника Кудерметова стала первой представительницей России в третьем круге US Open. Там она сыграет с Далмой Галфи из Венгрии, которая является 91-й ракеткой мира и победила только что обидчицу Касаткиной – британку Хэрриет Дарт.