Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Вероника Кудерметова пробилась в 3-й круг US Open: до этого она не могла преодолеть стартовый барьер несколько лет

Кудерметова бьёт рекорды! Вероника первой из россиян вышла в 3-й круг US Open
Даниил Сальников
Кудерметова пробилась в 3-й круг US Open
Комментарии
До нынешнего года Кудерметова не могла преодолеть барьер первого круга в Нью-Йорке, а теперь уже победила двух соперниц.

Вероника Кудерметова первой из россиян вышла в 3-й круг US Open. На этом турнире она бьёт один за другим свои рекорды – впервые преодолела стартовый барьер и будет теперь бороться за путёвку во вторую неделю.

В среду на US Open стартовал второй круг. До этой стадии соревнований добрались шесть россиянок из 11 стартовавших – Вероника Кудерметова (18-й номер посева), Екатерина Александрова (28), Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова и Евгения Родина (SR). Последней путёвку в 1/32 финала добыла Александрова, которая сражалась два дня из-за дождя. Неожиданным для многих стало поражение на старте Дарьи Касаткиной (10). Первая ракетка России только что завоевала титул в Гранби (Канада), а вот в Нью-Йорке сразу же проиграла британке Хэрриет Дарт, занимающей 88-е место в рейтинге WTA.

Касаткину стошнило прямо на корте! Как объясняют провал первой ракетки России на US Open Касаткину стошнило прямо на корте! Как объясняют провал первой ракетки России на US Open

Едва начался второй круг, как тут же прогремела сенсация – третья ракетка турнира Мария Саккари неожиданно проиграла в трёх сетах китаянке Сиюй Ван, находящейся на 75-й строчке мирового рейтинга. Саккари стала уже третьей теннисисткой из топ-10, досрочно завершившей US Open – 2022, после Симоны Халеп (7) и Касаткиной (10).

Первой среди россиянок борьбу за место в третьем круге начала Вероника Кудерметова. Для Вероники это уже четвёртый подряд старт на US Open, и впервые она смогла преодолеть барьер первого круга только сейчас, победив хорватку Донну Векич – 7:5, 6:3. Перед началом турнира 25-летняя Кудерметова занимала 18-ю строчку в рейтинг-листе, но после победы в первом круге в промежуточном рейтинге поднялась на рекордное для себя 14-е место. Соперницей Вероники по второму кругу стала Марина Заневская, представляющая Бельгию. Ранее теннисистки друг с другом не играли.

US Open – 2022. Женщины. Сетка

Вероника сразу же взялась за дело, играла агрессивно, старалась контролировать всю площадку и давить соперницу темпом. В этой ситуации Заневская нервничала и ошибалась. Кудерметова уверенно повела с брейком – 3:0, а в концовке партии ещё раз взяла чужую подачу – 6:2. Второй сет получился чуть более упорным, Марина держала подачу до четвёртого гейма – 3:1. И этого единственного брейка Веронике хватило, чтобы довести поединок до победы – 6:2, 6:3 за 1 час 26 минут.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 21:25 МСК
Вероника Кудерметова
18
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Марина Заневская
97
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская

Так Вероника Кудерметова стала первой представительницей России в третьем круге US Open. Там она сыграет с Далмой Галфи из Венгрии, которая является 91-й ракеткой мира и победила только что обидчицу Касаткиной – британку Хэрриет Дарт.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022