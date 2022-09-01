Дорога для Медведева к финалу US Open расчищается. Турнирные расклады, расписание и сетки

Дорога к финалу для прошлогоднего чемпиона US Open Даниила Медведева расчищается! Всё больше сеяных выбывают из борьбы. На этот раз зачехлил ракетку 6-й номер посева Феликс Оже-Альяссим.

Итоги 3-го дня. 31 августа, среда

В среду на US Open – 2022 начались матчи 2-го круга. У мужчин выступали представители верхней половины сетки. Из этой части в 1-м круге выбыло сразу 6 сеяных из 16, и во 2-м раунде падение высоко рейтинговых теннисистов продолжилось. Сошёл с дистанции голландец Ботик ван де Зандсхулп (21), уступивший в четырёх сетах французскому лаки-лузеру Корентену Муте. Проиграл и канадец Феликс Оже-Альяссим (6) британцу Джеку Дрэйперу. Таким образом, из топ-10 посева в этой половине остались двое – Даниил Медведев (1) и Каспер Рууд (5).

Рууд, кстати, разобрался с непростым голландцем Тимом ван Рейнтховеном, который огорчил в этом году Медведева в финале травяного турнира в Хертогенбосхе, отобрав у него трофей. Прошёл дальше по сетке и россиянин Карен Хачанов (27), обыгравший в четырёх сетах бразильца Тьяго Монтейро. Ну а закрывал программу дня на центральном корте лидер мирового рейтинга и прошлогодний чемпион Даниил Медведев. В соперники ему достался француз Артур Риндеркнеш.

Ранее теннисисты друг с другом не играли, но помня непростые отношения Даниила именно с представителями Франции, некоторые опасения за исход матча были. Тем более в первом сете у россиянина продолжились проблемы с первой подачей, которые наблюдались у него в стартовом матче со Стефаном Козловым. Тем не менее, и сам Риндеркнеш заметно нервничал, много ошибался, а россиянин за 41 минуту взял партию – 6:2. Во втором сете Медведев значительно улучшил подачу, пошли и эйсы, но и соперник здорово держал свои геймы почти до самой концовки. И всё же Даниил проявил упорство, добился брейка с третьей попытки и подал на партию – 7:5. В третьем сете Медведев сделал брейк уже в 5-м гейме, в 7-м упустил пять брейк-пойнтов, а затем снова сделал брейк – 6:3.

Матч продолжался 2 часа 13 минут. Так россиянин сделал уже 2-й шаг по дороге к финалу. Дальше ему достался 22-летний китаец У Ибин, который занимает 174-е место в рейтинге и пробился в основную сетку через квалификацию.

Мужчины. 2-й круг

Карреньо-Буста (Испания) – Бублик (Казахстан) – 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Муте (Франция, LL) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 21) – 6:4, 1:6, 6:2, 6:4.

Берреттини (Италия, 13) – Гренье (Франция, LL) – 2:6, 6:1, 7:6, 7:6.

Рууд (Норвегия, 5) – ван Рейнтховен (Нидерланды) – 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.

Кирьос (Австралия, 23) – Бонзи (Франция) – 7:6, 6:4, 4:6, 6:4.

Хачанов (Россия, 27) – Монтейро (Бразилия) – 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.

Дрэйпер (Великобритания) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев (Россия, 1) – Риндеркнеш (Франция) – 6:2, 7:5, 6:3.

Главным событием дня в женском турнире стала победа Серены Уильямс. Многие считали, что знаменитая американка приехала на US Open быстренько проститься с теннисом. Но это своеобразное «расставание» затянулось. Сначала Серена обыграла 80-ю ракетку мира Данку Ковинич из Черногории, а в среду убрала с дороги 2-го номера мировой женской классификации Анетт Контавейт. Удивительно, но в третьем сете 40-летняя Уильямс смогла прибавить больше, чем её 26-летняя соперница. Теперь в пятницу Серена померится силами с 46-й ракеткой мира Айлой Томлянович из Австралии.

Сразу пять российских теннисисток вышли в среду на корт. Екатерина Александрова (28) победно доиграла матч, отложенный накануне из-за дождя. Вышли в 3-й круг Вероника Кудерметова (18) и Людмила Самсонова. А вот Анна Калинская и Евгения Родина проиграли.

Кроме 2-й ракетки турнира Анетт Контавейт в этот день проиграла и 3-я – Мария Саккари из Греции. Волевую победу в матче с ней одержала китаянка Сиюй Ван. Сошла с дистанции чемпионка «Ролан Гаррос» – 2021 Барбора Крейчикова (23) из Чехии, а также прошлогодняя финалистка US Open – Лейла Фернандес из Канады (14). Её остановила как раз россиянка Самсонова, у которой серия побед на харде этим летом уже достигла 12 матчей с учётом титулов в Вашингтоне и Кливленде.

Женщины. 1-й круг и 2-й круг

Жабер (Тунис, 5) – Мандлик (США, WC) – 7:5, 6:2.

Сиюй Ван (Китай) – Саккари (Греция, 3) – 3:6, 7:5, 7:5.

Александрова (Россия, 28) – Стирнс (США, WC) – 6:4, 4:6, 7:5.

Марино (Канада) – Снигур (Украина, Q) – 6:3, 7:6.

Кудерметова (Россия, 18) – Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3.

Гауфф (США, 12) – Русе (Румыния) – 6:2, 7:6.

Гарсия (Франция, 17) – Калинская (Россия) – 6:3, 6:1.

Томлянович (Австралия) – Родина (Россия, SR) – 1:6, 6:2, 7:5.

С.Уильямс (США, SR) – Контавейт (Эстония, 2) – 7:6, 2:6, 6:2.

Крунич (Сербия) – Крейчикова (Чехия, 23) – 2:6, 6:4, 6:2.

Самсонова (Россия) – Фернандес (Канада, 14) – 6:4, 7:6.

Андрееску (Канада) – Хаддад-Майя (Бразилия, 15) – 6:2, 6:4.



Расписание 4-го дня. Интересные матчи четверга, 1 сентября

В четверг на US Open – 2022 должен завершиться второй круг. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки, где пока остаются все сеяные теннисисты. В их число входят и пять человек из топ-10 посева – Рафаэль Надаль (2), Карлос Алькарас (3), Кэмерон Норри (7), Хуберт Хуркач (8) и Андрей Рублёв (9), который остался последним россиянином в нижней части сетки.

Мужчины. 2-й круг

18:00. Чилич (Хорватия, 15) – Рамос-Виньолас (Испания)

19:30. Юбэнкс (США, Q) – Синнер (Италия, 11)

20:00. Норри (Великобритания, 7) – Ж.Соуза (Португалия)

20:30. Кория (Аргентина) – Алькарас (Испания, 3)

21:00. Димитров (Болгария, 17) – Накашима (США)

21:00. Шварцман (Аргентина, 14) – Попырин (Австралия)

21:30. Квон Сон У (Южная Корея) – Рублёв (Россия, 9)

23:00. Хуркач (Польша, 8) – Ивашко (Беларусь)

23:00. Шаповалов (Канада, 19) – Карбальес-Баэна (Испания)

3:30. Фоньини (Италия) – Надаль (Испания, 2)

У женщин проведут вторые матчи теннисистки из верхней части сетки. Среди них пять представительниц топ-10 посева: Ига Свёнтек (1), Паула Бадоса (4), Арина Соболенко (6), Джессика Пегула (8) и Гарбинье Мугуруса (9). Сыграют в четверг и две россиянки – Анастасия Потапова и Екатерина Александрова (28).

Женщины. 2-й круг

18:00. Саснович (Беларусь) – Пегула (США, 8)

18:00. Кырстя (Румыния) – Бенчич (Швейцария)

18:00. Костюк (Украина) – Азаренко (Беларусь, 26)

18:00. Дэвис (США) – Александрова (Россия, 28)

19:00. Свёнтек (Польша, 1) – Стивенс (США)

19:30. Потапова (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай)

19:30. Бадоса (Испания, 4) – Мартич (Хорватия)

19:30. Путинцева (Казахстан) – Нимайер (Германия, LD)

20:00. Калинина (Украина) – Квитова (Чехия, 21)

21:30. Мугуруса (Испания, 9) – Л.Фрухвиртова (Чехия)

23:30. Канепи (Эстония) – Соболенко (Беларусь, 6)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».