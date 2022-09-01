«Не могу позволить себе квартиру или машину». Теннисист Сафиуллин — о безденежье и рывке

Роман Сафиуллин был одним из самых талантливых юниоров своего времени: Даниил Медведев «дрожал, выходя против него на корт», Андрей Рублёв говорил о его «высоком теннисном IQ». Что подтверждает и выигранный Australian Open — 2015. Но выйти на пик и показать максимум до сих пор мешают травмы. Роман только в 2022-м подошёл вплотную к сотне — помог тандем с экс-тренером Аслана Карацева Егором Яцыком.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Роман рассказал о работе с новым коучем, отношениях с российскими топами и о том, что не сможет себе позволить купить на деньги теннисиста. А ещё поделился, что сделает, если ему предложат сыграть договорняк.

«Все говорят: всё есть, просто нужно самому в это поверить»

— Роман, какие планы после вылета из квалификации US Open?

— Сейчас лечу в Минск на тренировочный сбор, потом во Франции будет турнир ATP-250 в Метце в конце сентября и дальше — Тель-Авив и Astana Open в Нур-Султане. Пока такой план.

Роман Сафиуллин Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

— Казалось, две победы на «челленджерах» (в Чикаго и Нур-Султане), попадание в сотню. Вот-вот забежите на этих эмоциях и в основную сетку US Open.

— Такие ощущения были, но это, так сказать, только ощущения. На самом деле, нужно выходить, каждый матч играть. Вроде бы итальянец по рейтингу стоит примерно там же, где те ребята, с которыми я играл на «челленджерах», но в этот день он оказался просто сильнее меня.

— Что невероятного показал Флавио Коболли? К чему вы были не готовы?

— Не сказал бы, что он что-то невероятное сделал. Просто я сам очень много ошибался, в тот день играл не на том уровне, на котором брал [победные] «челленджеры».

— Очень много скачков вверх-вниз. Как вы себе это объясняете?

— Сейчас с новым тренером работаем над этим. Но такие матчи случаются с каждым. Также и у топовых игроков — Стефанос Циципас, Тейлор Фритц проиграли на старте US Open, как и Даша Касаткина, которая вроде бы недавно взяла титул. У всех игроков на разном уровне такое случается.



— Последние результаты — успех вашего тандема с Егором Яцыком. Что вам недоставало и с чем он помог?

— Он работает, как и предыдущие тренеры, больше в целом: и с головой, и с технической частью. Возможно, просто другие методы относительно других тренеров, а эти вещи мне помогают. Что касается тренировочного процесса, то он всем руководит, с восстановлением помогает.

Егор Яцык и Аслан Карацев Фото: из личного архива Аслана Карацева

— Вообще, вас в Егоре привлекла эта «сказка»? Как он поднимает теннисистов из пятой сотни в топ-100 и выводит в полуфинал АО — как Аслана Карацева на АО-2021?

— Нет-нет. Я видел результат, к которому они пришли вместе, потому что мы играли все турниры, даже ту же Австралию. Видел своими глазами. Я, опять же, не Аслан Карацев, у меня своя дорога. Если так получится, будет отлично, не получится, значит, надо будет другой путь искать.

— Андрей Рублёв говорил, что у вас «суперфизика» и высокий теннисный интеллект, вы правильно двигаетесь. Но всё упирается в уверенность…

— Многие мне лично об этом говорили. Просто не хватает уверенности на корте. С Андреем я, правда, давно общался, спрашивал, что он думает. Суть в том, что уверенности не хватает в своей игре, ударах. По сути, все говорят: всё есть, просто нужно самому в это поверить.

— Это само придёт?

— Работать над психологией надо, остальное всё придёт. В один момент это всё сложится в один пазл и будет работать как надо.



— Не беспокоит ли вас, что не весь потенциал реализован?

— Честно, нет. Это толкает работать дальше и расти до тех ребят, чтобы где-то потом на равных играть. Я уже привык, как многие говорят, что хорошая бы карьера была. Но были определённые моменты, которые приостановили прогресс — травмы. Восстанавливаться после них не так просто. Пока кто-то продолжает работать, ты начинаешь опять всё заново.

Надаль и Медведев на АО-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— С этой точки зрения удивляет карьера Рафы Надаля. Он после каждой травмы возвращается ещё сильнее. В 20-25 лет это ещё легко себе представить. Но в 36? Это особенности организма или его хорошие врачи окружают?

— Этот вопрос лучше задать напрямую Надалю. Но, наверное, врачи у него там хорошие рядом, которые за всем следят, работают. Это предположение. Наверное, что-то есть у него, что так помогает — несколько людей, что он такие результаты может показывать. Всё-таки он рекордсмен.

«Ни разу за карьеру не просили участвовать в договорняках»

— Рафа — один из фаворитов US Open?

— Думаю, вполне вероятно, что Даня с Рафаэлем и могут разыграть титул. Опять же, как показывают сегодняшние результаты, любой может обыграть любого. Два игрока топ-10 с ходу выбыли в первом круге от квалифаеров.

— То есть ждать повторение Australian Open?

— Возможно! Но только начало турнира, а он длинный. Должно быть интересно.

— Никогда не ловили себя на мысли, что испытываете зависть или спортивную злость: ведь тот же Даниил берёт «Шлемы», а Андрей был в топ-5.

— Я очень рад за них, потому что Дане по юниорам тяжело было, он правда много работал, когда стоял в топ-70. С Андреем мы не виделись, следил только за результатами. Что касается спортивной злости, то только на корте все эти отношения уходят в сторону. Но, конечно, мне хочется быть там с ними. Надеюсь на это в ближайшем будущем.

— Егора вы пригласили для этого? Какие цели?

— Цель на этот сезон — войти в топ-50, а дальше будем смотреть. Планируем играть турниры ATP и набирать очки: там за короткие отрезки дают больше, чем на «челленджере».

— В каком формате вы с ним работаете?

— Пока тестовый период. Но, думаю, на постоянной основе будем работать вместе.

— У вас есть понимание, почему Егор и Аслан расстались, когда всё клеилось и были результаты?

— Всё, что знаю, из рассказов Егора: это их дело. Можете взять интервью у него или Аслана. Они расскажут, что там было. Я не компетентен.

— Присутствовало ли в вашей команде напряжение после слухов о договорных матчах, в которых якобы они оба участвовали?

— Нет, это произошло до начала работы с Егором. Я с ним встречался, первый же вопрос был по поводу этих моментов. Он рассказал, что работал с Tennis Integrity Unit после того, как его забрали в 2020-м в полицию Парижа. Он объяснил, показал, что у него с этой надзорной службой всё в порядке. А то интервью, что появилось недавно, я видел, но доказательств там не было — ни одного факта. То есть, если бы Аслан, Николоз Басилашвили, Егор были бы виновны, их давно бы отстранили от тура, Егора бы на тот момент не пускали на турниры, и я с ним бы никак не мог работать.

— Вопрос снят, нет недопонимания в команде?

— Нет-нет.

— Вас за карьеру просили делать подобное? Новак Джокович как-то признавался, что было дело на старте карьеры, но он отказался участвовать в договорняках.

— Нет, ни разу. Но если кто-то даже и написал бы, то сразу бы доложил в нашу службу Tennis Integrity Unit. В любом случае — туда. Я честный игрок, мне эти проблемы не нужны. Потому что если даже ничего не ответил или отказался, то ты должен доложить об этом в службу.

«Позволить купить себе что-то большое: квартиру, машину — такого нет»

— Кажется, так поступают не от хорошей жизни. Теннисисты за топ-100 «выживают». Приходилось?

— Ну, когда во взрослый теннис попал, нет. Но по юниорам и в какой-то период на взрослом уровне у меня был спонсор из моего родного города Подольска — Сергей Николаевич Лалакин. Общался с ним год назад. Он меценат. Сергей Николаевич поддерживал меня и финансово, и душевно. Таких проблем не было. Дальше старался сам где-то что-то зарабатывать. Но это тоже непросто на «фьючерсах» и даже на каких-то «челленджерах».

— Что самое ценное и дорогое вы приобрели на призовые деньги, чего раньше не могли себе позволить?

— Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Всё, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать ещё больше. Ну, и привлекать специалистов: психологов, физио. Таких людей, которые помогают развитию.

— То есть выходите в ноль?

— В целом да. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет.



— Когда вы видите, сколько получают те же футболисты, не смущает?

— Нет. Нельзя же меня сравнивать с Месси и Роналду, поэтому меня это не тревожит. Стараюсь следить за своей карьерой, чтобы зарабатывать.



— А с Дзюбой?

— Я не такой большой фанат футбола, поэтому тяжело себя с кем-то сравнивать! Но смотрю всего понемножку: хоккей, бокс, футбол также. Не увлекаюсь каким-то видом спорта, но по новостям что-то просматриваю.

«В Беларуси «Макдональдс» открыт, как Zara и H&M»

— Вы последовали за Егором в Беларусь? Где у вас база?

— Когда мы начали работать, я приехал к нему тренироваться. Потому что у него есть возможность организовать полностью тренировочный процесс: есть фитнес-зал, корты. Там, да, попроще с кортами, пробок меньше — удобнее по логистике.

Роман Сафиуллин Фото: из личного архива Романа Сафиуллина

— Планировали переехать в Европу, как большинство наших топов?

— На данный момент нет. Потому что и так ни в Москве, ни в Минске я много времени не провожу. Всё на турнирах, если между турнирами пауза, то ищу варианты остаться где-то там. Если в Европе соревнования или пауза, то стараюсь там потренироваться. Потому что лететь в Москву не так удобно: и по перелётам, и по финансам чтобы в ноль выходить, проще остаться там.

— Какая ваша команда?

— Фитнес-тренер хорват Дино Рогулич и Егор. Физио пока нет, они всегда разные. Фитнес-тренер живёт в Москве и работает дистанционно. Сейчас он будет в Минске со мной, в этом сезоне был на каких-то турнирах, но не постоянно с командой.



— В Беларуси, как и в России, бан на всё: на общепит, бренды?

— Не могу сказать. Пока был там две недели, ничего не ощутил. В магазинах, на прилавках всё необходимое было, да и пустых полок я там не видел. Если спрашиваете про вещи, там все магазины — H&M, Zara — вроде бы открыты, что от нас ушли. Да, «Макдональдс» открыт, но я не особо его люблю.

— То есть ни одного магазина «Вкусно — и точка» вы не видели?

— В начале июля нет, может, сейчас что-то открылось.

«Я, как и Даня, тоже бы подошёл, поговорил с этим человеком»

— Тот дебютный опыт в ATP Cup ещё в памяти? Как общались с россиянами?

— Для меня Даня — это Даня. Понимаю, что он — вторая ракетка мира, и, когда выходит на корт в одиночке или паре, у него определённая своя аура есть, но вне корта мы с ним спокойно встречались, и проблем каких-то не возникало. И с остальными ребятами, когда турнир идёт, пересекаемся.

— Ребята и тогда били ракетки и спорили с судьями?

— Да-да, Даня и Андрей в особенности. Помню Даню на нескольких турнирах: ракетки по корту так и летали. У Андрея то же самое было. Сейчас они исправились, стараются эмоции держать. Андрею пока тяжело. По сравнению с тем, что было — большую работу проделали.

— Помните тет-а-тет Даниила с фанатом после вылета в Монреале. Это важно и нужно делать или правильнее пропускать мимо ушей любую критику?

— Мне кажется, оскорблять — это неправильно вообще. Да, первая ракетка мира, он проиграл. Но со всеми бывает. Не понимаю, зачем это делать — оскорблять кого-то.

— Как бы вы поступили?

— Зависит от состояния. Иногда, когда проигрываю какие-то матчи, я какое-то время не помню ничего, что было — ни вопросов, ни ответов. Я в каком-то «своём» состоянии: могу пройти и никого не заметить, не услышать. Если бы был в «нормальном» состоянии, то тоже бы подошёл, поговорил бы с этим человеком, который бы мне это сказал.

— Вы эмоциональны?

— Да, но, если посмотреть мои матчи, я не такой, как ребята: я не швыряю ракетки. Не помню, когда даже последний раз это делал! Но в целом да, эмоциональный.