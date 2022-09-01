Полный бардак. Зрителя подстрелили, но теннисисты спокойно играли дальше на US Open — 1977

В 1977 году на US Open произошёл инцидент, который сейчас невозможно представить. Воскресным вечером почти 7000 человек собрались на стадионе теннисного клуба West Side в Форест-Хиллс на матч третьего раунда между девятым сеяным Эдди Диббсом и 18-летним Джоном Макинроем, дебютировавшим на турнире.

Внезапно на трибунах услышали звук выстрела. Игру продолжили после короткой паузы, не сказав теннисистам правду о случившемся. Как такой бардак мог случиться на одном из престижных турниров «Большого шлема»?

Форест-Хиллс — очень опасный район Нью-Йорка 1970-х

US Open существует с 1881 года. Изначально турнир проводили в Ньюпорте. В 1915-м состоялся переезд в Нью-Йорк по инициативе теннисистов. Спортсмены хотели играть в большом городе, где расположено множество теннисных клубов и есть большая фан-база. Местом проведения матчей выбрали построенный в 1892-м теннисный клуб West Side в районе Форест-Хиллс.

Организаторы построили новый центральный корт на 14 тысяч зрителей, где в свободное от тенниса время выступали The Beatles, Фрэнк Синатра, Боб Дилан и другие знаменитости. Какое-то время место считалось вполне сносным для проведения US Open, но после начала Открытой эры в 1968-м в мире состоялся теннисный бум.

Популярность вида спорта после допуска профессиональных теннисистов многократно выросла. West Side оказался не готов к массовому наплыву посетителей, поскольку представлял собой обычный частный клуб для богачей, слегка переформатированный под ежегодный крупный турнир.

Теннисный клуб West Side в 1965 году Фото: West Side Tennis Club

Больше всего проблемы с организацией проявились в 1977 году. В Нью-Йорке (и в Форест-Хиллс в частности) творилось настоящее безумие. Температура поднималась до 40 градусов, но это лишь самая малая из проблем. В июле молния попала в одну из главных электростанций города, что привело к массовому отключению электричества. Многие объекты инфраструктуры перестали работать. Многократно выросла преступность, в частности мародёрство и вандализм. Полиция арестовала 3776 человек после блэкаута – столь массовых задержаний в истории города никогда не было. Конгресс США заявил, что в результате погромов сумма ущерба составила $ 300 млн.

При этом в Форест-Хиллс активно орудовал маньяк Дэвид Берковиц по прозвищу Сын Сэма. С июля 1976-го по июль 1977-го он убил шесть человек и ранил семерых в этом районе. Две его жертвы умерли прямо возле клуба West Side, где проводили US Open. Берковиц ходил по улицам с револьвером и просто палил по встречным, предпочитая девушек с длинными тёмными волосами. Его вычислили и арестовали за три недели до US Open, но в Форест-Хиллс всё равно царила атмосфера беззакония.

Уровень преступности в районе оставался очень высоким, особенно разбоев и грабежей. Мелкое хулиганство тоже процветало. Во время турнира полиция регулярно получала сообщения о заложенных бомбах в теннисном клубе. Около стадиона проходили протесты против апартеида в ЮАР и участия некоторых южноафриканских теннисистов. На US Open впервые допустили трансгендера Рене Ричардс, что не нравилось многим фанатам и требовало дополнительного усиления мер безопасности.

Разгорячённая толпа вполне соответствовала окружающему хаосу. Однажды болельщики устроили бунт, когда организаторы перенесли матч звёздного аргентинца Гильермо Виласа (в итоге ставшего победителем US Open – 1977) с дневной сессии на вечернюю. 12 тысяч фанатов бросали на корт мусор и скандировали: «Хотим Виласа!». Их требования пришлось выполнять. Однако всё перечисленное меркло на фоне инцидента на матче Джона Макинроя и Эдди Диббса.

Макинроя и Диббса умышленно ввели в заблуждение об инциденте

4 сентября 1977 года. 32-летний житель Нью-Йорка Джеймс Райли ранен в левое бедро во время просмотра матча третьего раунда US Open между Джоном Макинроем и Эдди Диббсом в теннисном клубе West Side. Стрельба из пистолета 38-го калибра случилась в начале матча возле 8-го сектора в северной части стадиона. Райли унесли с трибуны на носилках для оказания первой медицинской помощи, а затем отвезли в больницу Святого Иоанна.

Большинство из 6943 присутствующих болельщиков и сами теннисисты могли предположить, что слышали звук выстрела. Но однозначной уверенности не было. Позже Макинрой вспоминал, что Диббс изначально хотел покинуть корт. Джон не выражал столь категоричную позицию, но тоже обеспокоился.

Джон Макинрой в 1977 году Фото: Tony Duffy/Getty Images

Через шесть минут матч продолжили. Теннисистам сказали, что один из фанатов упал в обморок. Они спокойно играли дальше без лишних мыслей. Макинрой победил со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Уже после игры Джон и Эдди были попросту ошеломлены поступком организаторов, которые утаили от них суть происшествия.

Пострадавший Джеймс Райли выжил. Полиция так и не установила, кто стрелял из пистолета 38-го калибра. Пришли к выводу, что это была непреднамеренная шальная пуля с улиц Квинса, которая каким-то образом отскочила и срикошетила в бедро мужчины на стадионе во время теннисного матча.

Инцидент в какой-то мере сказался на психологическом состоянии Макинроя. В четвёртом раунде он без шансов уступил испанцу Мануэлю Орантесу (2:6, 3:6). О US Open 1977 года Джон предпочитает не вспоминать, считая его одним из самых ненормальных событий в своей жизни. Победившая тогда в женском разряде Крис Эверт разделяет его мнение и лаконично отвечает на вопрос о турнире: «Тот год? О боже, о боже, о боже».

После безумного турнира в 1977-м произошли знаковые перемены

Президент Ассоциации тенниса США (USTA) Уильям Хестер представил проект переезда US Open из Форест-Хиллс в парк Флашинг-Медоус ещё в январе 1977-го. Инциденты на турнире того года заметно ускорили процесс.

На строительство новых комплексов во Флашинге выделили $ 10 млн. Работы завершили буквально за несколько дней до старта US Open — 1978, но всё-таки Открытый чемпионат США прошёл на новом месте. С тех пор турнир неизменно проводится во Флашинге. Главный корт – Стадион имени Артура Эша – является частью модернизированного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг и вмещает 23 тысячи зрителей.



С 1978 года US Open неизменно стал хардовым турниром, хотя ранее три года играли на грунте, а до этого – постоянно на траве. Хардовое покрытие считалось самым удобным для американских игроков. Тот же Макинрой и его соотечественник Джимми Коннорс забирали титулы в первые семь лет во Флашинге, впоследствии там неоднократно побеждали Пит Сампрас и Андре Агасси. Хотя последний триумф представителя США на домашнем турнире был очень давно – Энди Роддик взял кубок в 2003-м.

The West Side Tennis Club в Форест-Хиллс в 2022 году Фото: West Side Tennis Club

Сейчас US Open представляет собой элитный турнир, у которого нет инфраструктурных недостатков. О проблемах времён Форест-Хиллс уже никто не вспоминает. Тем не менее теннисный клуб West Side занимает важное место в истории Открытого чемпионата США. Спортивный объект всё ещё функционирует. Там действует полностью белый дресс-код для членов клуба, которые продолжают активно играть на кортах, как в старые добрые времена до Открытой эры.