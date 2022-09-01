Украинка не пожала руку Азаренко. На US Open царят лицемерие и двойные стандарты?

На ровном месте Марта Костюк и Виктория Азаренко создали информационную «бомбу». Это случилось в матче второго круга US Open — 2022. Его буднично выиграла Вика — 6:2, 6:3. По трансляции было видно, как белоруска криком празднует проход дальше и уже подлетает к сетке, чтобы традиционно поблагодарить соперницу за игру, как та вдруг протягивает ей не руку, а ракетку. Инцидент подметили блогеры и журналисты — в «Твиттере» со всех углов рассмотрели его.

Кажется, рукопожатие — очень нейтральная форма благодарности, которая используется во всех видах спорта. Но в теннисе в период пандемии стали иначе говорить «спасибо за игру»: как раз протягивая вперёд ракетки. Возможно, Костюк на секунду забылась и посчитала, что они ещё в 2020-м, а может, вспомнила, что недолюбливает российских и белорусских игроков, поэтому так показательно отреагировала.

Украинка Костюк не пожала руку Азаренко на US Open Фото: Кадр из трансляции

Чтобы не быть голословными, вспомним хотя бы последний кейс: Азаренко отказали в участии в одном выставочном турнире за неделю до старта USO. Прибыль с которого, кстати, должна была пойти на гуманитарную помощь Украине. 23 августа ассоциация тенниса США (USTA) отозвала приглашение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Отказ они облекли в вежливую форму.



«В последние 24 часа, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами, мы приняли решение, что Виктория Азаренко не примет участия в выставочном турнире «Теннис за мир», который пройдёт этим вечером.



Вика — сильнейший игрок WTA (33-летняя Азаренко входит в совет игроков WTA. — Прим. «Чемпионата»), и мы ценим её готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным».

То есть организация принимала решение не в одиночку: нескольких украинских теннисисток возмутило участие Азаренко в турнире. Одной из них оказалась как раз Марта: «Я не поняла причин, по которым они позвали Викторию. С её стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону».



Любопытно, что ещё летом подобную благую инициативу вызывался исполнить Андрей Рублёв. После решения Уимблдона и ассоциации лаун-тенниса Британии отстранить российских и белорусских игроков он выступил с открытым заявлением. Андрей предложил все свои призовые с мэйджора отдать для помощи пострадавшим на Украине. По мнению Рублёва, можно было бы собрать крупную сумму, ведь наверняка идею поддержали бы многие забаненные.

«Я думаю, что у нас должна быть возможность выбора. Чтобы мы сами выбрали, играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы могли бы подписать. Или если бы нам предложили отдать призовые деньги на гуманитарные нужды для оказания помощи пострадавшим семьям, детям. Мы бы это сделали.

В этом случае власти Великобритании показали бы, что они действительно выступают за мир, что они хотят помочь. Если подсчитать эту сумму, я думаю, что там получится около миллиона евро. Это крупная сумма», — сказал Рублёв на пресс-конференции на турнире в Белграде.

Марта Костюк Фото: Getty Images

Но Марта Костюк, как, впрочем, и многие украинские теннисисты, продолжает делать обстановку в про-туре ещё более накалённой. Никто из россиян и белорусов не отказывается, а, наоборот, предлагают свою помощь, используя разные варианты: отдать призовые «Шлема» или сыграть на турнире. Да и какая разница, ведь намерения самые благие. Но пока же помощи украинцы регулярно избегают. Что это, если не двойные стандарты?