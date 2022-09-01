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Украинка Марта Костюк проиграла белоруске Виктории Азаренко во 2-м круге US Open, а после не пожала руку

Украинка не пожала руку Азаренко. На US Open царят лицемерие и двойные стандарты?
София Колодкина
Украинка не пожала руку Азаренко на US Open
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Вике запретили участвовать в благотворительном турнире, а весной не приняли помощь Андрея Рублёва.

На ровном месте Марта Костюк и Виктория Азаренко создали информационную «бомбу». Это случилось в матче второго круга US Open — 2022. Его буднично выиграла Вика — 6:2, 6:3. По трансляции было видно, как белоруска криком празднует проход дальше и уже подлетает к сетке, чтобы традиционно поблагодарить соперницу за игру, как та вдруг протягивает ей не руку, а ракетку. Инцидент подметили блогеры и журналисты — в «Твиттере» со всех углов рассмотрели его.

Кажется, рукопожатие — очень нейтральная форма благодарности, которая используется во всех видах спорта. Но в теннисе в период пандемии стали иначе говорить «спасибо за игру»: как раз протягивая вперёд ракетки. Возможно, Костюк на секунду забылась и посчитала, что они ещё в 2020-м, а может, вспомнила, что недолюбливает российских и белорусских игроков, поэтому так показательно отреагировала.

Украинка Костюк не пожала руку Азаренко на US Open

Украинка Костюк не пожала руку Азаренко на US Open

Фото: Кадр из трансляции

Чтобы не быть голословными, вспомним хотя бы последний кейс: Азаренко отказали в участии в одном выставочном турнире за неделю до старта USO. Прибыль с которого, кстати, должна была пойти на гуманитарную помощь Украине. 23 августа ассоциация тенниса США (USTA) отозвала приглашение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Отказ они облекли в вежливую форму.

«В последние 24 часа, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами, мы приняли решение, что Виктория Азаренко не примет участия в выставочном турнире «Теннис за мир», который пройдёт этим вечером.

Вика — сильнейший игрок WTA (33-летняя Азаренко входит в совет игроков WTA. — Прим. «Чемпионата»), и мы ценим её готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным».

То есть организация принимала решение не в одиночку: нескольких украинских теннисисток возмутило участие Азаренко в турнире. Одной из них оказалась как раз Марта: «Я не поняла причин, по которым они позвали Викторию. С её стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону».

Любопытно, что ещё летом подобную благую инициативу вызывался исполнить Андрей Рублёв. После решения Уимблдона и ассоциации лаун-тенниса Британии отстранить российских и белорусских игроков он выступил с открытым заявлением. Андрей предложил все свои призовые с мэйджора отдать для помощи пострадавшим на Украине. По мнению Рублёва, можно было бы собрать крупную сумму, ведь наверняка идею поддержали бы многие забаненные.

«Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону «Готовы отдать призовые семьям, детям, которые страдают». Рублёв обратился к Уимблдону

«Я думаю, что у нас должна быть возможность выбора. Чтобы мы сами выбрали, играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы могли бы подписать. Или если бы нам предложили отдать призовые деньги на гуманитарные нужды для оказания помощи пострадавшим семьям, детям. Мы бы это сделали.

В этом случае власти Великобритании показали бы, что они действительно выступают за мир, что они хотят помочь. Если подсчитать эту сумму, я думаю, что там получится около миллиона евро. Это крупная сумма», — сказал Рублёв на пресс-конференции на турнире в Белграде.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Getty Images

Но Марта Костюк, как, впрочем, и многие украинские теннисисты, продолжает делать обстановку в про-туре ещё более накалённой. Никто из россиян и белорусов не отказывается, а, наоборот, предлагают свою помощь, используя разные варианты: отдать призовые «Шлема» или сыграть на турнире. Да и какая разница, ведь намерения самые благие. Но пока же помощи украинцы регулярно избегают. Что это, если не двойные стандарты?

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