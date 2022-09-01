Рублёв пробился в 3-й круг с «баранкой». Пять россиян поборются за 2-ю неделю US Open

Пять россиян поборются за вторую неделю US Open. Последним из наших теннисистов победу во втором круге одержал Андрей Рублёв, причём он пробился в третий круг, навесив сопернику из Южной Кореи «баранку».

На US Open заканчиваются матчи второго круга. Накануне путёвки в третий раунд добыли россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов. Причём для лидера мирового рейтинга Медведева путь к финалу расчищается. За первые два круга в его половине сетки ракетки уже зачехлили такие высоко сеянные игроки, как Стефанос Циципас (4), Феликс Оже-Альяссим (6), Тейлор Фритц (10), Роберто Баутиста-Агут (16). И вообще из топ-10 посева в этой группе, кроме Медведева (1), остался лишь Каспер Рууд (5).

В четверг свой матч проводил Андрей Рублёв (9) – единственный представитель России в нижней половине сетки. В первом круге Андрей провёл очень напряжённый и довольно нервный поединок с сербом Ласло Джере. Россиянин захватил преимущество по сетам 2:0, но потом всё растерял. Соперник сравнял счёт и перевёл матч в решающую пятую партию. Лишь в самой концовке Андрей смог дожать соперника и оформить путёвку во второй круг.

Надо сказать, что Рублёв в поединке с сербом выплёскивал эмоции после каждой неудачи, чем заслужил критику в свой адрес со стороны экспертов. 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату» так высказалась о психологических проблемах Андрея: «В последнее время Андрей стал резко на всё реагировать. Не знаю, чем это вызвано. Раньше спокоен был. Видимо, очень возбуждён внутри, какие-то сложности и переживания. С другой стороны, затяжные матчи по такой жаре никак на пользу не идут. Андрей бьёт всё время справа. Как у него рука не отваливается? Волнуешься даже, думаешь, сейчас опять ударит. Хорошо, что удалось пройти первый круг».

Соперником Рублёва по второму кругу стал 81-й номер мирового рейтинга – его ровесник 24-летний кореец Квон Сон У. Теннисисты ранее встречались трижды, причём исключительно в 2022 году, и во всех случаях победил россиянин – в Роттердаме, Дубае и на «Ролан Гаррос». На счету корейца один титул ATP – Нур-Султан-2021, наивысшего места в карьере он достиг в октябре 2021-го, став 55-й ракеткой мира.

В этом матче Рублёв был более собранным и спокойным. Возможно, потому, что соперник ему был хорошо известен, да и дела у россиянина сразу пошли успешно. В пятом гейме Андрей смог отразить брейк-пойнт соперника, а следом сам взял чужую подачу – 4:2. Этого преимущества россиянину хватило для выигрыша партии – 6:3. В следующем гейме Рублёв чувствовал себя полным хозяином на корте и за 24 минуты навесил сопернику «баранку» — 6:0. Этот холодный душ пошёл корейцу на пользу. Он хоть и проиграл свою подачу в пятом гейме третьей партии, но тут же вернул брейк – 3:3. При счёте 4:4 россиянин снова взял чужой гейм и тут же подал на матч – 6:3, 6:0, 6:4 за 1 час 45 минут.

Так Андрей Рублёв оформил путёвку в третий круг US Open, причём уже четвёртый год подряд. Дальше ему играть с победителем пары Шаповалов – Карбальес-Баэна. Что касается российских девушек, то обе они – и Анастасия Потапова, и Екатерина Александрова — в этот день проиграли. Таким образом, в 1/16 финала смогли пробиться пять россиян – Медведев, Рублёв, Хачанов, Кудерметова и Самсонова.