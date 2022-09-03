Чудесная сказка Серены закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию

Чудесная сказка Серены Уильямс закончилась! US Open проводил знаменитую американку на пенсию.

Главной звездой нынешнего US Open, несомненно, стала Серена Уильямс. Знаменитая американка не играла почти целый год, затем появилась на Уимблдоне, где проиграла уже на старте, и спустя несколько недель заявила в прессе, что Открытый чемпионат США, который она выигрывала шесть раз, может стать для неё последним. Среди зрителей начался ажиотаж – все хотели увидеть своими глазами финальный матч 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема». На вечерние сессии с поединками Серены билеты разлетались в мгновение ока. Дело дошло до того, что тренер Анетт Контавейт – немец Торбен Бельц, пытаясь посмотреть в деле будущую соперницу своей подопечной, не смог получить билет на матч первого круга. Зато на трибунах сидел весь бомонд – бывший президент США Билл Клинтон, боксёр Майк Тайсон, гольфист Тайгер Вудс, кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид и многие другие. Но ни в первом, ни во втором круге Серена не проиграла и даже выбила из турнира вторую ракетку мира.

Впрочем, болельщики наверняка не были разочарованы тем, что Уильямс не сходит с дистанции. Поддержка американки со стороны трибун росла от матча к матчу. Так, например, поверженная Сереной во 2-м круге Анетт Контавейт, в слезах рассказала на пресс-конференции, как ей было психологически тяжело во время матча: «Не стыдно проиграть Серене. Было так трудно освоиться с публикой и со всем этим. Думаю, это было тяжелее всего в игре. Было тяжело, я никогда не испытывала подобного. Но я не думаю, что это была персональная атака на меня. Всё по-честному».

Любопытно, что Серена несколько месяцев не могла решиться вернуться на корт. По словам американки, знаменитый гольфист Тайгер Вудс помог ей найти мотивацию: «Этой весной, впервые за семь месяцев мне не терпелось выйти на корт. Я поговорила с моим другом Тайгером Вудсом, попросила у него совета по поводу моей теннисной карьеры. Я сказала ему: «Не знаю, что делать: думала, что уже покончила с теннисом, но, возможно, это не так». Этот Тигр был непоколебим, он хотел, чтобы я была таким же зверем, как и он! «Серена, что, если ты дашь этому две недели? Тебе не обязательно брать на себя какие-то обязательства. Просто ежедневно выходи на корт в течение двух недель, выкладывайся по полной и увидишь, что из этого выйдет», — сказал он. Сразу я этого не сделала, но месяц спустя решилась. Снова взять в руки ракетку было волшебно. Я была хороша. Я долго колебалась по поводу участия в Уимблдоне, а после этого – в US Open. Вся эта история давалась мне нелегко», — написала Серена для Vogue.

В соперницы по 3-му кругу Серене досталась 46-я ракетка мира австралийка Айла Томлянович, с которой они раньше не играли. Айла в прошлом году установила на US Open личный рекорд, дойдя до 3-го круга, и вот сейчас свой лучший результат уже повторила. Ну а самым успешным «Шлемом» для австралийки является Уимблдон, где она дважды добиралась до 1/4 финала (2021, 2022). За свою карьеру 29-летняя Томлянович четыре раза доходила до финалов WTA, но ни разу не победила. Пять раз Айла выигрывала у действующих теннисисток топ-10, в том числе в этом году Анетт Контавейт на «Ролан Гаррос» и Паулы Бадосы в Цинциннати. Перед матчем с Сереной австралийка рассказала, как планирует справляться с давлением трибун: «Я помню, как Новак однажды сказал, когда его много спрашивали о давлении фанатов, когда болельщики были против него, он просто делал вид, что они поддерживают его. Когда толпа скандирует, я не знаю, имя Рафы, Роджера, кого угодно, Джокович слышит своё имя. Мне такой ответ понравился. Я попробую воспользоваться этим приёмом в пятницу», — приводит слова Томлянович Eurosport.

На старте поединка соперницы обменялись брейками, после чего уверенно держали свои подачи. В 8-м гейме у Томлянович произошёл небольшой провал, и Серена сделала брейк под ноль – 5:3. Однако подать на сет американка не смогла – упустила свою подачу и в итоге отдала четыре гейма подряд, а с ними и всю партию – 5:7 за 51 минуту. Во втором сете Уильямс добавила оборотов, стала играть мощнее, трибуны тоже усилили поддержку. Айла в этот момент как-то сникла и позволила сопернице повести с двумя брейками – 4:0. Однако затем у американки наступил спад, посыпались ошибки одна за другой. Томлянович стала навёрстывать упущенное – сначала отыграла один брейк – 4:1, а при счёте 5:2 на своей подаче отыграла 4 сетбола. В следующем гейме, когда Серена подавала на сет, Айла второй раз за матч не позволила ей это сделать – 5:4. В итоге всё дошло до тай-брейка, где удача сопутствовала Уильямс – 7:6 (7:4) за 1 час 24 минуты.

Необходимо добавить, что во втором сете американка заметно превзошла соперницу по ударам навылет – 26/11, при этом по невынужденным ошибкам счёт был – 19/12. Отметим, что 40-летняя американка порой выдерживала очень затяжные розыгрыши, после 20 ударов пробивая навылет. Поразительная выносливость! Третий сет начался с брейка Серены, однако затем она отдала 5 геймов подряд. Было такое ощущение, что у неё кончился бензин. Посыпались ошибки, трибуны тоже притихли. Во время подачи Томлянович на матч американка отыграла 5 матчболов, но на большее её не хватило. Победа Томлянович – 7:5, 6:7, 6:1 за 3 часа 7 минут.

Так закончилась чудесная сказка Серены Уильямс на US Open. Завершила выступление на стадии 3-го круга. Ну а после матча трибуны рыданиями и несмолкающим аплодисментами проводили великую чемпионку на пенсию.

Что касается Томлянович, то в 4-м круге она сыграет с нашей Людмилой Самсоновой, у которой серия побед на американском харде достигла уже 13 матчей. В пятницу россиянка уверенно за 1 час 18 минут обыграла сербскую теннисистку Александру Крунич – 6:3, 6:3.