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Теннис, US Open 2022: турнирная сетка, результаты, расписание матчей, мужчины, женщины, Медведев встретится с Кирьосом

Медведев снова сыграет с Кирьосом через 3 недели после поражения! Расклады и сетки US Open
Даниил Сальников
Медведев встретится с Кирьосом
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Кроме Даниила во вторую неделю «Шлема» шагнули Хачанов, Кудерметова и Самсонова. Рублёв свой матч третьего круга сыграет в субботу.

Прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев успешно продвигается по сетке нынешнего турнира. Россиянин уже пробился в 4-й круг, где снова сразится с Ником Кирьосом – всего через три недели после обидного поражения на старте «Мастерса» в Монреале.

Итоги пятого дня. 2 сентября, пятница

В пятницу на US Open – 2022 начались матчи третьего круга одиночного разряда. С этой стадии соревнований уже возможны встречи двух сеяных теннисистов друг с другом. У мужчин в этот день играли представители верхней части сетки. Напряжённым должен был получиться матч россиянина Карена Хачанова (27-й номер посева) с 20-летним Джеком Дрэйпером из Великобритании. Теннисисты обменялись сетами, но в середине третьей партии британец вызвал врача, а после того, как в концовке сета позволил сопернику повести с брейком, — снялся. Так Хачанов впервые в карьере пробился во вторую неделю US Open. Далее Карену играть с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12).

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Прошли дальше и другие сеяные – Маттео Берреттини (13), Каспер Рууд (5), Ник Кирьос (23). Рууд продолжает борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира. А Кирьос, как и Хачанов, впервые в карьере пробился в 1/8 финала. И там он ждал победителя пары Даниил Медведев (1) – У Ибин (Q).

Прошлогодний чемпион US Open Даниил Медведев пока успешно продвигается по сетке нынешнего турнира. В двух первых кругах он без потери сета обыграл теннисистов, с которыми раньше не встречался – Стефана Козлова из США и француза Артура Риндеркнеша. В третьем круге Даниилу достался в соперники 174-й номер мировой классификации У Ибин Китая, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Медведев ранее с этим 22-летним китайцем тоже не встречался, и какое-то время у него ушло, чтобы приспособиться к цепкой и моторной игре соперника. На брейк Даниила в седьмом гейме Ибин тут же ответил – 4:4. Медведев снова забрал чужую подачу, а на своей отыгрался с 3 брейк-пойнтов и выстоял – 6:4. Во втором сете дела у россиянина пошли получше – он сразу повёл с двумя брейками – 4:0 и это преимущество удержал – 6:2. Порой, чтобы выиграть очко, Даниилу приходилось выдерживать розыгрыш в 35 ударов. А затихшую после полуночи по местному времени публику россиянин жестами попросил себя поприветствовать. В третьем сете Медведев никаких особых проблем не испытал и победил – 6:4, 6:2, 6:2 за 1 час 57 минут.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 05:55 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		2 2    
             
У Ибин
174
Китай
У Ибин
У. Ибин

Так Даниил оформил выход во вторую неделю US Open и уже в воскресенье встретится с непростым соперником – Ником Кирьосом. Буквально три недели назад, на «Мастерсе» в Цинциннати, австралиец выбил россиянина в стартовом для него матче. Общий же счёт личных встреч – 3-1 в пользу Ника.

US Open – 2022. Мужчины. Сетка
Мужчины. 3-й круг

Берреттини (Италия, 13) – Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:7, 6:3.
Рууд (Норвегия, 5) – Пол (США, 29) – 7:6, 6:7, 7:6, 5:7, 6:0.
Хачанов (Россия, 27) – Дрэйпер (Великобритания) – 6:3, 4:6, 6:5 (отказ).
Карреньо-Буста (Испания, 12) – де Минор (Австралия, 18) – 6:1, 6:1, 3:6, 7:6.
Кирьос (Австралия, 23) – Вулф (США, WC) – 6:4, 6:2, 6:3.
Медведев (Россия, 1) – У Ибин (Китай, Q) – 6:4, 6:2, 6:2.

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В женской сетке главное внимание в этот день было направлено на 40-летнюю Серену Уильямс, которая успешно прошла уже два круга и сражалась на центральном корте с австралийкой Айлой Томлянович. В первом сете американка не реализовала подачу на партию при 5:3, второй хоть и взяла на тай-брейке, но могла всё сделать гораздо раньше – при 5:2 у неё было 4 сетбола на приёме. Ну а на третью партию у Уильямс не хватило сил, ведь матч продолжался больше трёх часов. После этого поражения Серена попрощалась с теннисом, как и планировала заранее. А на вопрос: не передумает ли она уходить после такого матча, ответила, что вряд ли такое произойдёт.

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Ну а Томлянович теперь в воскресенье сразится с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая легко справилась с Александрой Крунич из Сербии. Также без всяких проблем преодолела барьер третьего круга Вероника Кудерметова. В матче с Далмой Галфи из Венгрии она даже навесила сопернице в концовке «баранку». Дальше Вероника сыграет с финалисткой Уимблдона Онс Жабер из Туниса.

US Open – 2022. Женщины. Сетка
Женщины. 3-й круг

Жабер (Тунис, 5) – Роджерс (США, 31) – 4:6, 6:4, 6:3.
Кудерметова (Россия, 18) – Галфи (Венгрия) – 6:2, 6:0.
Гауфф (США, 12) – Кис (США, 20) – 6:2, 6:3.
Самсонова (Россия) – Крунич (Сербия) – 6:3, 6:3.
Томлянович (Австралия) – С.Уильямс (США, SR) – 7:5, 6:7, 6:1.
Гарсия (Франция, 17) – Андрееску (Канада) – 6:3, 6:2.

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Расписание шестого дня. Интересные матчи субботы, 3 сентября

В субботу на US Open – 2022 должен завершиться третий круг. У мужчин сыграют представители нижней половины сетки. Среди них единственный россиянин Андрей Рублёв (9), который померится силами с Денисом Шаповаловым из Канады (19). Продолжат в этот день борьбу на турнире и два претендента на звание первой ракетки мира по итогам турнира – испанцы Рафаэль Надаль (2) и Карлос Алькарас (3).

Мужчины. 3-й круг

18:00. Норри (Великобритания, 7) – Руне (Дания, 28)
20:00. Рублёв (Россия, 9) – Шаповалов (Канада, 19)
20:30. Бруксби (США) – Алькарас (Испания, 3)
21:00. Чилич (Хорватия, 15) – Эванс (Великобритания, 20)
21:00. Шварцман (Аргентина, 14) – Тиафо (США, 22)
23:00. Ивашко (Беларусь) – Музетти (Италия, 26)
2:00. Гаске (Франция) – Надаль (Испания, 2)
3:30. Накашима (США) – Синнер (Италия, 11)

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У женщин проведут третьи матчи теннисистки из верхней части сетки. По-прежнему в строю 1-я ракетка мира Ига Свёнтек. Сыграют в этот день и две белоруски – Виктория Азаренко (26) и Арина Соболенко (6). А вот россиянок в этой половине сетки не осталось.

Женщины. 3-й круг

18:00. Мугуруса (Испания, 9) – Квитова (Чехия, 21)
19:00. Юань Юэ (Китай, Q) – Пегула (США, 8)
19:30. Мартич (Хорватия) – Азаренко (Беларусь, 26)
22:00. Плишкова (Чехия, 22) – Бенчич (Швейцария, 13)
0:00. Бюрель (Франция, Q) – Соболенко (Беларусь, 6)
2:00. Свёнтек (Польша, 1) – Дэвис (США)

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US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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