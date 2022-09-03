Слёзы лились рекой. Как на US Open попрощались с легендарным Андре Агасси

US Open — 2022 проходит под знаком прощания с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс. Американка уступила в третьем раунде Айле Томлянович. Серена расплакалась во время послематчевой речи, трибуны тоже не сдерживали слёз. 16 лет назад на US Open состоялось ещё более эмоциональное событие, когда публика провожала завершившего карьеру восьмикратного чемпиона ТБШ Андре Агасси.

Эмоции во время прощания с Агасси зашкаливали

Агасси в июне 2006 года объявил, что US Open станет для него последним турниром в карьере. Страдавший от проблем со спиной Андре хотел уйти именно на домашнем турнире. За 21 год в профессиональном теннисе Агасси ни разу не пропускал Открытый чемпионат США, хотя другие ТБШ по разным причинам время от времени игнорировал. В 1994-м и 1999-м он становился лучшим на US Open. Публика в Нью-Йорке его обожала.

На старте турнира только и ходили разговоры об Агасси. Ллейтон Хьюитт, Энди Роддик, Серена Уильямс и другие именитые теннисисты постоянно отвечали на вопросы об Андре и указывали на его удивительный талант, идеальный форхенд и фантастическую преданность спорту. Даже чаще, чем в этом году Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и их звёздные коллеги высказываются о той же Серене. При этом о победе на US Open в 2006 году Агасси даже не помышлял.

Все понимали, что 36-летний американец, скорее всего, вылетит на ранней стадии. В первом раунде Андре не без труда прошёл румына Андрея Павела (6:7, 7:6, 7:6, 6:2). Затем Агасси совершил настоящий подвиг, сломив действующего финалиста Australian Open восьмого сеяного Маркоса Багдатиса (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 7:5). Этот матч побил рекорд US Open по охвату аудитории – его посмотрели 57% телезрителей США.

Очевидно, что игравший на уколах Агасси исчерпал свои физические возможности. Запредельная нагрузка в поединке с Багдатисом ожидаемо обернулась сильными болями в спине, которые в полной мере не смогла устранить даже высококвалифицированная медицинская бригада. Усталость была настолько высокой, что за день до следующего матча Андре не смог тренироваться. Соперник по третьему раунду был заметно слабее Багдатиса и Павела – 112-й сеяный квалифаер Бенджамин Беккер. Но, несмотря на безумную поддержку зрителей, Андре проиграл немцу (5:7, 7:6, 4:6, 5:7). Не разгромно и в достаточно упорной борьбе, что уже заслуживает большого уважения.

Андре Агасси во время последнего матча в карьере на US Open Фото: Mike Ehrmann/Getty Images)

Когда начинался последний гейм при счёте 6:5 в четвёртом сете (Беккер подавал), Агасси уже понимал, что это последний гейм в его жизни. И заплакал, совершенно не стесняясь этого. При этом Беккер выглядел слегка скованным и не знал, как реагировать на приближение самого яркого момента в своей карьере. Бенджамин не только впервые добрался до четвёртого раунда ТБШ (где позже без шансов проиграл Энди Роддику – 3:6, 4:6, 3:6), но и вошёл в историю как человек, завершивший путь великого Андре Агасси в теннисе.

После розыгрыша последнего очка весь забитый под завязку 23-тысячный стадион имени Артура Эша, провожая Андре стоячими овациями, заливался слезами под стать легендарному теннисисту. Агасси с трудом произнёс речь перед зрителями, прощаясь с турниром, на котором впервые сыграл 16-летним мальчишкой.

«Табло показывает, что я проиграл сегодня. Но оно не показывает, что я обрёл. За 21 год карьеры я обрёл уверенность. Вы поддерживали меня как на корте, так и в жизни. Я обрёл вдохновение. Вы желали мне успехов, даже когда у меня были тяжёлые времена. И я обрёл великодушие. Вы подставили мне свои плечи, чтобы я обрёл свою мечту. Мечту, которой я никогда бы не достиг без вас. На протяжении последнего 21 года я нашёл вас, и я буду помнить вас всю жизнь», — сказал Андре.

Совершив два круга почёта, Агасси осыпал всех присутствующих воздушными поцелуями. Слёзы продолжали течь по его лицу. Зрители очень долго стоя аплодировали своему кумиру, многие из них продолжали плакать.

Андре Агасси прощается с публикой на стадионе имени Артура Эша Фото: Jamie Squire/Getty Images)

Нужно отдать должное и Беккеру. Немец старался оставаться незамеченным, чтобы Агасси получил причитающиеся ему почести. Но всё-таки победитель матча должен был сказать слово, и сделал он это достойно.

«Мне трудно понять происходящее. Почему именно я нахожусь здесь? Почему именно мой выигрыш решил судьбу легенды? Это словно фильм какой-то, который я смотрю со стороны. Андре Агасси для меня — это теннисный бог, таким он останется навсегда», — сказал Беккер.

Все слова были сказаны. Андре слушал прощальную овацию трибун и плакал — горько, навзрыд, никого не стесняясь и не закрывая лица. Его великий путь в теннисе завершился…

Что сказал Андре Агасси на своей последней пресс-конференции

После прощания с болельщиками Агасси ждало не менее трогательное общение с представителями СМИ на традиционной послематчевой пресс-конференции.

«Разве можно подобрать слова, чтобы описать мои ощущения? Эти минуты после матча… Они были так трогательны. Я никогда не испытывал ничего подобного. Так ли представлял свои последние минуты на корте в качестве игрока? Старался вообще не думать об этом. Даже не знал, буду ли я расстроен или, наоборот, почувствую облегчение… Но, знаете, грусти не было. Я старался думать о том, что ждёт меня впереди. Я весь в предвкушении новой жизни. Я готовил свою прощальную речь очень долго. Почти всё время, что играл в профессиональный теннис. Для этого у меня был 21 год.

Как моя спина? Уже лучше. После матча второго круга с Маркосом Багдатисом я оказался в очень сложной ситуации. Так ужасно ещё никогда себя не чувствовал. Спасибо докторам за то, что я вообще смог сегодня дойти до корта. Но это все уже не имеет значения (улыбается). Игру с Беккером тоже провёл на уколах. Но что мне кололи, не помню. Можете спросить у врачей.

Стоило ли мне отказаться от борьбы? Я приехал сюда не для того, чтобы сдаваться просто так. Знаете, этот турнир – как последний мазок на картине. От того, насколько красивым и качественным он будет, зависит и впечатление от картины в целом. Я давно планировал провести свой последний матч здесь, в Нью-Йорке. У меня от этого турнира осталось очень много приятных воспоминаний. Тут всё такое родное!

Самое яркое впечатление от последнего US Open? Аплодисменты. Это лучшее, что происходило со мной за всю мою жизнь. Тысячи людей аплодировали мне. Я навсегда запомню эти минуты. Когда я зашёл в раздевалку, все присутствовавшие там теннисисты аплодировали мне стоя. Ни о чём большем я и не мечтал. Это лучший комплимент, самая большая благодарность.

Как я воспринял поражение от Беккера? Я и раньше проигрывал Беккеру (улыбается). Только Борису, а не Бенджамину. Я ничего не просчитывал наперёд. Просто шёл до конца. Сказал ли я Бенджамину после матча что-нибудь на немецком языке, которому меня научила жена Штеффи Граф? Нет, говорил на английском. Просто поздравил его. Я даже не помню, что он мне сказал. Да и не уверен, что тогда слышал его слова. Меня переполняли эмоции…

Что я думаю о новом поколении теннисистов? Сейчас молодым нелегко пробиться в элиту. Боюсь, что в ближайшее время все титулы «Большого шлема» будут уезжать или в Швейцарию, или в Испанию (смеётся). Роджер Федерер и Рафаэль Надаль не оставляют никому шанса.

Как я смогу объяснить своим детям, что столько времени отдал теннису? Сложнее будет объяснить, почему я заплакал. Они очень расстроились, когда увидели это (улыбается). Есть ли у меня какие-нибудь вопросы к вам, журналистам? (После паузы.) Ребята, вы правда будете по мне скучать?» — сказал напоследок Агасси.

Вместо ответа на вопрос Андре журналисты, которые до отказа заполнили зал для пресс-конференций, одновременно поднялись со своих мест и зааплодировали… Красивейшее прощание с легендой.

Андре Агасси на пресс-конференции после последнего матча в карьере Фото: Jamie Squire/Getty Images

Наследие Андре Агасси

Агасси вошёл в историю как своего рода связующее звено между прошлым и будущим тенниса. В детстве он тренировался с Джимми Коннорсом и Роско Таннером, успел схлестнуться на корте с такими легендами как Джон Макинрой и Андрес Гомес. На пике карьеры его основными соперниками были немец Борис Беккер и соотечественник Пит Сампрас. Пит выиграл 14 «Шлемов», но харизматичный Андре всегда пользовался большей популярностью у американских болельщиков. На закате карьеры Агасси играл с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, а после её завершения около года тренировал ещё одного представителя «Большой тройки» Новака Джоковича.

На момент ухода из тенниса в 2006 году Агасси являлся одним из пяти теннисистов, побеждавших на всех четырёх турнирах «Большого шлема», причём последним подобного достижения добивался Род Лэйвер в 1970 году. Всего же Андре провёл 1144 матча, в 870 из которых одержал победу и в 274 проиграл. В активе Агасси 60 титулов в одиночном разряде, в том числе восемь на ТБШ (четыре на Australian Open, два на US Open и по одному на грунте «Ролан Гаррос» и траве Уимблдона), один — в парном и более $ 31 млн заработанных призовых.

Андре Агасси в 1989 году Фото: Bongarts/Getty Images

Нельзя не упомянуть и о потрясающей личностной трансформации Агасси. Он ворвался в тур в 1986-м длинноволосым блондином, на старте карьеры эпатировал публику вызывающей розовой майкой и велосипедными шортами. Только одним своим видом Андре никого не мог оставить равнодушным. Американец три года кряду игнорировал Уимблдон, потому что дресс-код лондонского турнира предписывал выходить на корт исключительно в белом.

«Теннис, как и жизнь, должны быть цветными, иначе они скучны»,— утверждал Андре.

В 1990-х Агасси смирился со строгим дресс-кодом, но от того не стал менее бунтарской личностью. На пике карьеры в 1997-м он за считаные месяцы проделал путь от первой до 141-й ракетки мира и от самой востребованной звезды турниров «Большого шлема» до участника проходных челленджеров. Агасси часто ходил на краю пропасти, но любовь к теннису всегда позволяла ему возвращаться на правильный путь. В 1999-м Андре взял «Ролан Гаррос, собрав коллекцию всех «Шлемов», чего не смогли сделать Бьорн Борг, Джон Макинрой, Джимми Коннорс и даже Пит Сампрас.

В 2000-х Андре предстал перед публикой полной противоположностью самому себе конца 80-х — начала 90-х. Лысый, максимально сдержанный в одежде, галантный и вежливый, образец спортивной этики.

Андре Агасси и Штеффи Граф в 2019 году Фото: Sam Tabone/WireImage

Как признавался Агасси, одним из факторов его перерождения стали отношения с немкой Штеффи Граф — одной из величайших теннисисток всех времён, 22-кратной победительницей ТБШ. Они поженились в 2001 году и уже более 20 лет живут вместе, воспитывая двух детей. Сейчас Андре и Штеффи занимаются благотворительностью, снимаются в рекламе и занимаются бизнесом. Время от времени оба участвуют в выставочных турнирах.

Достойнейший теннисист нашёл себе идеальную вторую половину и наслаждается жизнью после завершения выдающейся карьеры.