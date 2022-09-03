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Во 2-м круге парного разряда на US Open — 2022 Марта Костюк вновь не пожала руку белоруске — теперь Анастасии Саснович

«Людей плохо воспитали». Накажут ли украинку Костюк за очередной отказ жать руку белоруске
София Колодкина
Марта Костюк вновь не пожала руку белоруске
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Эксперты неоднозначно оценили поступок спортсменки.

Кажется, уже весь мир разобрал кейс Марты Костюк и Виктории Азаренко. В матче второго круга US Open — 2022 украинка отказалась от традиционного рукопожатия, Вика настаивать не стала. Вот и сегодня на стадии второго раунда, только в паре, Марта повторно протянула ракетку уже в сторону Анастасии Саснович, когда остальные компаньонки воспользовались традиционным ритуалом. Этот жест в теннисе, как и в любом другом виде спорта, носит чисто символический характер: люди благодарят друг друга за игру.

Марта Костюк

Марта Костюк

Фото: Robert Prange/Getty Images

Но в случае с Мартой подтекст был, о нём она уже заявляла на пресс-конференции после первого инцидента.

«Это моё решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне. У некоторых из них очень большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их и наблюдают за ними, но они не используют это должным образом. У меня никогда не было личной ненависти к Азаренко, но, поскольку она играет такую ​​большую роль в Беларуси как вне тенниса, так и в теннисном мире, я чувствую, что она могла бы сделать больше, по крайней мере, в наших личных отношениях и вокруг игроков».

В тот вечер Азаренко молчать также не стала: о помощи, по её словам, она спрашивала у руководителей WTA. И так как подругами именно с Мартой они не являлись, посчитала, что лучше и не напоминать о себе.

«У меня никогда не было близких отношений с Мартой. Я знаю, кто она такая, но никогда с ней не тренировалась. Никогда с ней не общалась. В марте, когда всё произошло, я вышла на связь со всеми игроками, которых я знала лично, с которыми у меня до сих пор хорошие отношения, я сейчас говорю об украинских игроках», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

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Хотя ранее неоднократно о помощи в виде пожертвования призовых для Украины говорил Андрей Рублёв — его слова оказались неуслышанными. Да и Азаренко планировала поучаствовать в выставочном турнире за неделю до старта USO, прибыль с которого должна была пойти на гуманитарную помощь стране. Но ассоциация тенниса США по рекомендации украинок, в том числе Костюк, отозвала приглашение двукратной чемпионки ТБШ.

Эксперты неоднозначно отнеслись к ситуации

«Людей плохо воспитали, не научили соблюдать международные правила. Я не буду заниматься их воспитанием. В таком возрасте уже ничему не научиться», — считает трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Более лояльным и деликатным оказался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Анастасия Саснович

Анастасия Саснович

Фото: Corbis via Getty Images

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии ковида все тоже друг друга ракетками благодарили».

Ситуацию разобрал и экс-теннисист, ведущий Eurosport Матс Виландер.

«Это намного больше, чем просто теннисный матч. Виктория Азаренко — белоруска, а её соперница Костюк — украинка, поэтому понятно, что такие вещи будут происходить.

Мы знаем, что российским и белорусским игрокам не разрешили играть в Англии на Уимблдоне или выступать на предваряющих его английских турнирах. Безусловно, есть игроки, которые считают, что здесь, в США, по отношению к белорусским и российским игрокам должны применяться те же самые правила. Но, с моей точки зрения, очень опасно, если это переходит в личную плоскость.

Надо как-то понимать обе стороны. Я не могу представить, как бы себя чувствовал, если бы был из Беларуси или России, пытался играть и сделать всё возможное, зная, что существуют люди, которые не согласны с действиями правительств этих стран».

Поступок Костюк никакие теннисные правила не нарушает — в период пандемии все так «жали» руку. Но, несмотря на это, от обсуждений и послематчевых вопросов Марте теперь не скрыться.

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Теги Теннис US Open 2022 US Open Марта Костюк •••

Заглавное фото: Robert Prange/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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