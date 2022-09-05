Медведев освободил трон! Кирьос не пустил прошлогоднего чемпиона в 1/4 финала US Open

Австралиец Ник Кирьос не пустил прошлогоднего чемпиона US Open Даниила Медведева в 1/4 финала турнира. Кроме того, Медведев уже не будет первой ракеткой мира. После Открытого чемпионата США он освободит теннисный трон.

Во вторую неделю US Open – 2022 пробились сразу пять россиян – Даниил Медведев (1-й номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (27), Вероника Кудерметова (18) и Людмила Самсонова. Причём трое наших мужчин повторили рекорд России по представительству в 4-м круге турнира «Большого шлема». Это шестой случай в истории, а на US Open – только второй. Ранее на этом соревновании в 2006 году в 1/8 финала играли Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный. Последним из наших теннисистов путёвку в 4-й круг завоевал Рублёв, который лишь на тай-брейке 5-го сета одолел канадца с русскими корнями – Дениса Шаповалова.

Первым из россиян борьбу за путёвку в 1/4 финала начал Карен Хачанов. На этом турнире он уже установил свой личный рекорд, впервые дойдя до 4-го круга. По дороге в 1/8 финала россиянин отдал по сету американцу Денису Кудле и бразильцу Тьяго Монтейро. Обменялся Карен дальше партиями и с британцем Джеком Дрейпером – 1:1, однако соперник в концовке 3-го сета из-за проблем со здоровьем досрочно снялся с турнира. 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату» оценила выступление Хачанова: «Карен играл на равных: выиграл первый сет, проиграл свою подачу в начале третьего сета, но потом её вернул. Мы не знали, что Дрэйпер себя плохо чувствует, поэтому казалось, что небольшой перевес у Хачанова есть. Я очень рада, что он вышел в четвёртый круг, — для него это очень важно. Это ему вернёт уверенность и добавит энтузиазма».

Соперником Хачанова в 4-м круге стал испанец Пабло Карреньо-Буста, который ему хорошо знаком. Теннисисты ранее встречались 8 раз, и счёт был 5-3 в пользу россиянина. Особенно важным был поединок между ними в полуфинале Олимпиады в Токио. Тогда выиграл Карен, а потом завоевал серебряную медаль. Пабло же досталась бронза. Отметим, что с тех пор побеждал только Хачанов – в Индиан-Уэллсе-2021 и Риме-2022. Для россиянина поединок с Каррьеньо-Бустой получился самым пока тяжёлым на US Open – 2022. В первом сете Карен много ошибался, а соперник воспользовался единственным брейк-пойнтом и вышел вперед по сетам – 6:4. Во второй партии россиянин заиграл чище, хорошо работала первая подача, а также здорово помогла мощная игра на задней линии. В какой-то момент уже у Пабло участились ошибки – Хачанов сделал брейк – 4:2 и выиграл в итоге партию – 6:3.

Третья партия завершилась для Пабло полным провалом. На приёме у испанца ничего не получалось, да и на своей подаче ближе к концу сета он играл всё хуже и хуже. Зрители даже стали его освистывать. Хачанов же сохранил концентрацию и довёл партию до победы – 6:1. В перерыве испанец вызвал врача на корт. Похоже, что в условиях жары ему стало совсем плохо. Медик померил давление и пульс, дал таблетку, и игра продолжилась. Карреньо-Буста постепенно пришёл в себя и даже сделал брейк в середине партии – 3:2, которого хватило для победы в сете – 6:4. Счёт по партиям снова сравнялся – 2:2. В решающем сете Карен чётко отыграл на своей подаче, а на приёме в середине партии воспользовался шансом и добился брейка – 4:2. Уверенная игра россиянина позволила ему довести поединок до победы – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3 за 3 часа 23 минуты.

Так Хачанов впервые в карьере пробился в 1/4 финала на US Open. Это повторение его личного рекорда на «Шлемах». До этого Карен был в четвертьфиналах на «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдоне-2021 и вот теперь добился такого же результата в Нью-Йорке. Соперник Карена определялся в матче Медведев – Кирьос, который должен был стать украшением всего дня. Считается, что Ник является главным шоуменом тура. Он мастерски заводит публику, любит играть нестандартно, даже порой в ущерб результату. При этом австралиец часто провоцирует соперника, стараясь вывести его из равновесия. Но и Медведев тоже умеет играть на публику, и знает, как противостоять выходкам Кирьоса.

Даниил и Ник встречались до этого 4 раза, и счёт личный встреч был 3-1 в пользу австралийца. Единственную победу россиянин одержал на Australian Open – 2022. А вот буквально 3 недели назад Кирьос во втором круге «Мастерса» в Монреале нанёс чувствительное поражение первой ракетке мира. Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от нового Медведева с Кирьосом: «Кирьос последний раз выиграл у Медведева. Не очень уверенно выиграл, у Медведева был шанс. Медведев владел инициативой на задней линии, а Кирьос шёл к сетке. Интересно посмотреть, сможет ли Кирьос сохранить свежесть, если матч будет пятисетовым. Физика Дани не вызывает у меня вопросов на сегодняшний день. А как готов физически Кирьос сыграть такой матч — интересно. Нужно, чтобы Даня постоянно оказывал какое-то давление. Кирьос очень хорошо подаёт. Важно ещё, в какое время суток будут играть. Если Кирьос будет чисто подавать, то Медведеву будет тяжело. Однако на задней линии преимущество будет у Медведева. У Кирьоса вариант — только подавать и атаковать с лёта».

Матч оправдал ожидания публики. Зрители были в восторге от потрясающих розыгрышей, которые проводили теннисисты. Причём трибуны поддерживали и того, и другого игра. Ник попытался склонить болельщиков в свою сторону, после красивого удара жестами призывая аплодировать ему. Но уже в следующем эпизоде, как успешно сыграл Медведев, россиянин тоже попросил поддержки – и трибуны ему ответили взаимностью. Кирьос первым добрался до брейк-пойнтов – уже во 2-м гейме, но Даниил их отыграл. Но всё же вскоре австралиец повёл с брейком – 4:2. Однако Медведев сразу же вернул утерянное и дальше теннисисты сохраняли свои подачи до самого тай-брейка. А вот там развернулась ожесточённая борьба с множеством минибрейков. В этой дуэли удачливее оказался Ник, который отыграл 3 сетбола, и с четвёртой попытки поставил победную точку в партии – 7:6 (13:11) за 1 час 4 минуты.

На старте второй партии у Кирьоса случился настоящий провал. У него пропало главное оружие – подача. Австралиец допустил три двойные ошибки и буквально подарил Медведеву этот гейм – 2:0. В 6-м гейме Ник снова потерял свою подачу, наделав несколько ошибок, чем и воспользовался соперник – 5:1. Кирьос тут же отыграл подачу на сет, потом взял свой гейм – 5:3, но на большее его в этой партии не хватило – 6:3 и 1:1 по сетам. В начале 3-го сета на подаче Даниила при счёте 30:30 австралиец неожиданно подарил сопернику уже почти выигранное очко. Ник догнал укороченный и резко пробил по линии. Медведев лишь подставил ракетку, мяч полетел вверх и пока он опускался, австралиец пробежал мимо судейской вышки на сторону соперника, подставил ракетку под опустившийся мяч и пробил в корт соперника. Поскольку мяч не успел удариться о корт, то розыгрыш был отдан россиянину.

Тот гейм ушёл в актив Медведева – 1:1, но уже но уже на следующей подаче россиянина Кирьос добился брейка – 3:1 и уверенно довёл сет до победы – 6:3. Так Ник снова повёл по партиям – 2:1. Четвёртый сет начался с брейка Кирьоса – 2:1. Медведев был явно раздосадован, а Ник завёлся, играл агрессивно и вдохновенно. Однако в следующем гейме у россиянина появился шанс. Австралиец повёл 30:0, но сделав пару ошибок, позволил Медведеву заработать брейк-пойнт. Ник громко выругался, за что судья Ева Асдераки вынесла ему предупреждение. Однако Кирьос эйсами легко исправил эту ситуацию. Даниил после этого окончательно сник и навязать борьбу австралийцу он уже не смог. Победа австралийца – 7:6, 3:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 56 минут.

Вот так Даниил Медведев сложил свои чемпионские полномочия, не дойдя до 1/4 финала US Open. Кроме того, по окончании турнира он уже не будет 1-й ракеткой мира и освободит теннисный трон. Претендентов на лидерство осталось только трое – Надаль, Алькарас и Рууд. Ну а Карену Хачанову представился шанс поквитаться с Кирьосом в 1/4 финала за обидное поражение товарища по сборной Даниила Медведева.