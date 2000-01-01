Кому проигрывал Медведев за последний год. Кирьос празднует победу второй раз за месяц

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Кому проигрывал Даниил Медведев за последний год?
Кому проигрывал Даниил Медведев за последний год?
Надалю, Хуркачу и Кирьосу россиянин уступал по два раза.
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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2021, Григор Димитров
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2021, Григор Димитров
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:4, 4:6, 3:6
«Мастерс» в Париже, Новак Джокович
«Мастерс» в Париже, Новак Джокович
Финал
Счёт: 6:4, 3:6, 3:6
Итоговый турнир АТР — 2021, Александр Зверев
Итоговый турнир АТР — 2021, Александр Зверев
Финал
Счёт: 4:6, 4:6
Australian Open — 2022, Рафаэль Надаль
Australian Open — 2022, Рафаэль Надаль
Финал
Счёт: 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7
Турнир АТР-500 в Акапулько, Рафаэль Надаль
Турнир АТР-500 в Акапулько, Рафаэль Надаль
Полуфинал
Счёт: 3:6, 3:6
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Гаэль Монфис
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, Гаэль Монфис
3-й круг (1/16 финала)
Счёт: 6:4, 3:6, 1:6
«Мастерс» в Майами, Хуберт Хуркач
«Мастерс» в Майами, Хуберт Хуркач
Четвертьфинал
Счёт: 6:7, 3:6
Турнир АТР-250 в Женеве, Ришар Гаске
Турнир АТР-250 в Женеве, Ришар Гаске
2-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 6:7
«Ролан Гаррос» — 2022, Марин Чилич
«Ролан Гаррос» — 2022, Марин Чилич
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 2:6, 3:6, 2:6
Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, Тим ван Рейтховен
Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, Тим ван Рейтховен
Финал
Счёт: 4:6, 1:6
Турнир ATP-500 в Галле, Хуберт Хуркач
Турнир ATP-500 в Галле, Хуберт Хуркач
Финал
1:6, 4:6
Турнир АТР-250 на Мальорке, Роберто Баутиста-Агут
Турнир АТР-250 на Мальорке, Роберто Баутиста-Агут
Четвертьфинал
Счёт: 3:6, 2:6
«Мастерс» в Монреале, Ник Кирьос
«Мастерс» в Монреале, Ник Кирьос
2-й круг (1/16 финала)
Счёт: 7:6, 4:6, 2:6
«Мастерс» в Цинциннати, Стефанос Циципас
«Мастерс» в Цинциннати, Стефанос Циципас
Полуфинал
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6
US Open — 2022, Ник Кирьос
US Open — 2022, Ник Кирьос
4-й круг (1/8 финала)
Счёт: 6:7, 6:3, 3:6, 2:6
Кому проигрывал Медведев за последний год. Кирьос празднует победу второй раз за месяц
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