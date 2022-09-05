«Никогда не станет великим чемпионом». Полярная реакция мира на вылет Медведева с US Open

Теннис всегда состоял из микромоментов: случайный приём навылет, подача к месту или её отсутствие в самой неподходящей ситуации. Кто-то на волне успеха и адреналине реализует эти моменты, а кто-то проигрывает матчи.

«Решающий момент — конец тай-брейка»

У Даниила Медведева как раз не полетела первая подача в решающие моменты на тай-брейке стартовой партии – она была не образца прошлого года здесь же, на арене Артура Эша. Вторая подача оказалась по силам австралийцу — он и отвечал соответственно — навылет. А чтобы держаться с Ником на равных, нужна была стабильность.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Чего так недоставало Данилу, вполне хватило Нику: австралиец шикарно укорачивал, принимал и даже реагировал на предупреждение за нецензурную лексику – два эйса в следующую минуту. А когда тебе ещё везёт на сетболе соперника и твой удар лишь на полтора миллиметра задевает линию — вырастают крылья: кажется, ты можешь всё. Такие мелкие детали, по мнению президента федерации тенниса Шамиля Тарпищева, и предопределили исход.



«Решающий момент — конец первого сета во время тай-брейка, когда у Дани было три сетбола. Если бы взял сет, то по итогу выиграл бы и весь матч. Кирьос — сложный игрок… Импульсивный и непредсказуемый в своих действиях. К тому же ещё здорово подаёт. С ним очень тяжело играть — постоянно рвёт игру.

Если коротко: тяжело привыкнуть к его действиям. Медведев любит более комбинационную игру. Кирьос до этого года не отличался большой стабильностью в игре. Только сейчас начал более-менее стабильно играть. Даня по качеству играл абсолютно нормально. Единственное, не хватило одного-двух очков. В Монреале была похожая ситуация».

«Должен сказать, победа Ника Кирьоса стала ошеломляющей. Думаю, он удивил весь теннисный мир своей игрой и стабильностью», — считает комментатор Eurosport Алекс Корретха.

Всё-таки Ник — человек эмоций, и наконец ему удалось их обуздать. С каждым большим турниром и топовым конкурентом из первой десятки некогда «талантливый ребёнок» становится теннисистом уровня финалов мэйджоров — взрослее и мудрее. Вдумайтесь, он даже без тренера может создавать проблемы любому лидеру, а иногда их и побеждать — Кирьос просто основательнее стал подходить к работе, как будто пявилась цель, а за ней и мотивация её достичь.



«Это не Даниил был так плох, а Кирьос хорошо и уверенно играл. У Ника присутствовали эмоции, но он стал играть более спокойно — как раз за счёт этого допускал меньше ошибок, чувствовал себя комфортно на корте», — считает двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский

Как на поражение Медведева отреагировали в Сети

«Провальный сезон для Медведева, но он заслужил то, что произошло, он играл странно, ужасно подавал и принимал. Начиная с 5:1 во втором сете никто, даже он сам, не знает, что произошло», — считает Fadygoda87



«Медведев не заслуживает того, чтобы быть №1. Даже Джокович никогда не проиграет Кирьосу», — уверен Alex.



«Это просто не его год. Чёрт, ему нужно вернуться в форму. Удивительный теннисист, но что-то пошло не так», — расстраивается подписчик с говорящим никнеймом truth always wins.



«Мужской рейтинг превращается в клоунаду», — LiquorKim.

Ник Кирьос Фото: Getty Images

«Парень был полностью в себе с тех пор, как проиграл финал АО-2022, подобно тому, что случилось с Циципасом после «Ролан Гаррос». Рафа, Карлос и Каспер просто лучше, учитывая все обстоятельства», — рассуждает Simone на тему того, кто теперь станет первой ракеткой мира.



«Он очень талантлив, но не трудолюбив, у него нет ни терпения, ни уважения. Он никогда не станет великим чемпионом, даже если выиграет пару турниров «Большого шлема», — считает Leyla Balatli.

«Неожиданное поражение и большое разочарование, но мы должны смотреть вперед», — не унывает M.Grazia.



«Всё равно всегда улыбайся! Ты скоро вернёшься», — поддерживает Catherine Borek.



«Просто хотел победить хулигана. И кто, кроме Медведева, теперь это сделает?» — вопрошает Vani.



«Медведев был действительно слабым с тех пор, как в финале АО выиграл два сета. Он ничего не делал весь год и не заслуживает быть №1», — gailhouse5.