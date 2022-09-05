Рублёв просто вынес лучшего британского теннисиста! Будет ли на US Open битва с Надалем?

В понедельник на US Open заканчивались поединки четвёртого круга одиночного разряда. А накануне из четырёх игравших в этот день россиян борьбу прекратили сразу трое – Вероника Кудерметова (18-й номер посева), Людмила Самсонова, а также прошлогодний чемпион и лидер мирового рейтинга Даниил Медведев (1). Кстати он из-за раннего схода с дистанции в понедельник, 12 сентября, лишится статуса первого ракетки мира. Кто заменит Даниила на теннисном троне – покажет ближайшая неделя. Претендентов осталось трое – испанцы Рафаэль Надаль (2) и Карлос Алькарас (3), а также норвежец Каспер Рууд (5). Единственный из россиян, кто в воскресенье выиграл матч и пробился в 1/4 финала, — это Карен Хачанов (27). В тяжелейших пяти сетах он одолел Пабло Карреньо-Бусту (12) из Испании.

Последним из россиян путёвку в 1/4 финала разыгрывал Андрей Рублёв (9). 24-летний теннисист неровно провёл три стартовых раунда. Если во втором круге он уверенно в трёх сетах справился с корейцем Квон Сон У, навесив ему в одной из партий «баранку», то на старте турнира и в третьем круге Андрею пришлось провести пять тяжёлых сетов. В 1/16 финала Рублёв сражался с канадцем с русскими корнями Денисом Шаповаловым (19), и победитель был определён лишь на супер-тай-брейке решающей партии.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» так прокомментировал этот поединок: «Матч получился выдающимся по всем параметрам: по времени, напряжённости, психологии. У Шаповалова было преимущество первые полтора сета, но по мере усталости игра выровнялась. Концовка же была немного на стороне Андрея, за счёт этого он лидировал в ряде подач, но не смог их удержать. Но надо сказать, что Шаповалов играл активнее, у него было преимущество в скорости мяча. В этом он превзошёл Андрея, но проиграл из-за невынужденных ошибок».

Соперником Рублёва по четвёртому кругу оказался лучший британский теннисист на сегодняшний день – Кэмерон Норри. 27-летний спортсмен в конце августа впервые стал девятой ракеткой мира, лучшим результатом на «Шлемах» является полуфинал Уимблдона-2022, а из четырёх завоёванных им титулов один относится к категории «Мастерс» — Индиан-Уэллс-2021. Ранее соперники встречались дважды и обменялись победами. В Санкт-Петербурге-2020 первенствовал Рублёв, а в Сан-Диего-2021 – Норри.



18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поделилась ожиданиями от третьего матча между этими спортсменами: «До этого года Рублёв был безусловно сильнее Норри. Сейчас же британец заметно прибавил и закономерно находится в десятке рейтинга. Андрей и Норри по стилю игры немного похожи, оба играют на контратаке. Но если Рублёв бьёт справа сколько угодно, то у британца такого мощного удара нет. Если Андрей будет в хорошем состоянии, успеет восстановиться после матча с Шаповаловым, то сможет победить».

С самого начала соперники сосредоточились прежде всего на своих подачах и не форсировали события. Казалось, что в первом сете дело идёт к тай-брейку, как вдруг в девятом гейме Андрей резко прибавил, поймал соперника на ошибках и сделал брейк – 5:4, после чего уверенно подал на партию – 6:4. В самом начале следующего сета Рублёв упустил брейк-пойнт, однако через гейм додавил соперника и повёл – 2:1. Следом британец включил обороты, вцепился в подачу россиянина, но упустил все шансы – 3:1. Вскоре матч был остановлен из-за дождя. Работники стадиона закрывали крышу и вытирали хард. Этот перерыв ничего не изменил в расстановке сил на корте. Андрей уверенно держал свою подачу и довёл сет до победы – 6:4.

Вообще, было такое ощущение, что это не Рублёв провёл два тяжелейших пятисетовика на турнире, а Норри. Андрей выглядел более свежим, лёгким и мобильным. Что касается Кэмерона, то он очень много ошибался и не проявлял большой активности. Исключением стал шестой гейм третьего сета. После того как Рублёв повёл с брейком – 3:2, британец швырнул ракетку на корт, получил предупреждение, но завёлся на несколько минут и тут же сравнял счёт – 3:3. Впрочем, Андрея это не смутило. В девятом гейме на подаче соперника он опять получил преимущество и подал на сет – 6:4, 6:4, 6:4.

Так Рублёв за два часа просто вынес с корта лучшего британского теннисиста на сегодняшний день. В третий раз в карьере Андрей пробился в 1/4 финала US Open. Соперником россиянина в борьбе за путёвку в полуфинал станет победитель пары Тиафо – Надаль. Напомним, в активе Рублёва есть победа над знаменитым испанцем на «Мастерсе» в Монте-Карло-2021.