US Open — эпохальный «Шлем» для Федерера. Здесь он брал титул рекордные 5 раз подряд

Великий Роджер Федерер не играет уже больше года – с Уимблдона-2021. Прошлой осенью 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес очередную операцию на колене, и логично было предположить его возвращение на US Open – 2022. Роджер так и хотел поступить, но врачи посоветовали не форсировать восстановление – так швейцарец упустил возможность сыграть на самом знаковом для становления его как топового игрока «Шлеме». Да, Федерер чаще всего выигрывал Уимблдон (8 раз), но именно в Нью-Йорке он одержал переломную победу в карьере и завоевал многомиллионную армию поклонников.

В период абсолютного господства с 2004-го по 2008-й Федерер установил несколько выдающихся рекордов. Из них выделяются пять побед подряд на US Open – уникальное достижение, которое нескоро кто-то повторит. За это время Маэстро лишь раз проиграл два матча подряд во всех турнирах, пока его уверенность не разбили мононуклеоз и конкуренция со стороны Джоковича. Сейчас на счету Роджера 89 побед на кортах US Open – больше только у Джимми Коннорса (98).

Агасси заставил Федерера плакать

У каждого спортсмена наступает момент, который оказывает влияние на всю его карьеру. И демонстрирует, чего по-настоящему стоит талант: насколько прокачаны уверенность и устойчивость нервной системы, умение выживать и вдохновлять себя на покорение новых вершин. Сложно представить, но такой гений, как Федерер выиграл первый «Шлем» только в 22 года – до этого швейцарцу мешали низкая самооценка и ментальное превосходство более опытных чемпионов. «После разгрома от Андре Агасси на US Open – 2001 в трёх сетах мне казалось, что я никогда не возьму мэйджор. Уровень игры Андре казался нереальным, я проплакал всю ночь», – признался Роджер в автобиографии.

Знаковое противостояние Федерера с Агасси в 2004 году Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Первую знаковую победу Федерер одержал в финале Уимблдона-2003 над Марком Филиппуссисом, но по-настоящему швейцарец врубил форсаж год спустя. Для этого понадобилась не только великая победа, но и «скальп» топового и титулованного игрока. Поэтому выигрыши у Марата Сафина (финал Australian Open – 2004) и Энди Роддика на Уимблдоне в том же году не стали для швейцарца определяющими в понимании своего настоящего уровня. Последним непокорëнным «Шлемом» оставался US Open, и именно эта вершина должна была стать сакральной для гения.

За первые восемь месяцев 2004-го Федерер взял восемь титулов, включая мэйджоры в Англии и Австралии, и пробился на вершину рейтинга. Несмотря на ранний вылет на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде, никто не преуменьшал его достижения – 60:6 по матчам перед US Open подтверждали потрясающую форму будущего рекордсмена. Оставалось поверить в победу самому Роджеру, который до этого никогда не проходил в Нью-Йорке дальше четвертого раунда.

В 2004-м Федерер залетел в четвертьфинал, где соперник оказался тот, что надо – матёрый Андре Агасси, который дважды брал US Open и оставался мощным противником даже в 34 года. Ещё одним немаловажным фактором стала поддержка американской публикой своего игрока, а Агасси в такой атмосфере показывал тот уровень тенниса, которого так опасался Федерер.

Карьерный «Шлем» швейцарца, уникальная серия из пяти побед подряд

Встреча началась удачно для Роджера – он показывал фирменный быстрый теннис, Андре не всегда удавалось поддерживать темп. Американец уступал 1-2 по сетам, и всё могло закончиться победой молодого швейцарца, но на тот момент Флашинг Медоус не обладал крышей, и матч перенесли из-за ливня на следующий день. Перерыв помог Агасси восстановить силы – его передвижение по корту было идеальным, мячи брили линии, и Роджер поплыл. Американец перевёл матч в решающую партию, продолжал напирать, а швейцарец старался играть быстро и ошибался.

Роджер с чемпионским трофеем на Таймс-сквер Фото: Cynthia Lum/Getty Images

«В какой-то момент я понял, что играть в агрессивный теннис не имеет смысла, и нужно действовать разнообразнее тактически», – признался будущий чемпион. Федерер тащил, словно Энди Маррей в лучшие годы, и остро контратаковал. В какой-то момент запал Агасси иссяк, и он стал ошибаться – Роджер выиграл 6:3 и вышел в полуфинал. Эта победа значила для Роджера больше, чем титул – настолько, что он в первый и в единственный раз в карьере порвал на себе футболку. Федерер осознал способность переворачивать игру любой сложности, даже если кажется, что соперник непобедим.

Противникам по полуфиналу и финалу – Тиму Хенмэну и Ллейтону Хьюитту – швейцарец не отдал ни сета, а австралийца так и вовсе «огрел» двумя «баранками». «Победа над Агасси невероятно раскрепостила меня и придала веру в завоевание титула. Даже в самых смелых мечтах я не представлял, что выиграю US Open. Если ты справился с Нью-Йорком, то справишься со всем», – порхал чемпион. Весь оставшийся год лидер рейтинга оставался неудержим и провёл ещё 12 матчей без поражений. Он стал первым после Матса Виландера в 1988-м, кому удалось выиграть три «Шлема» за сезон.

Эпохальная битва Джокович и Федерера – Новак отыграл четыре матчбола

После этого Нью-Йорк на целых пять лет стал любимым «Шлемом» швейцарца. Федерер выигрывал этот мэйджор в финалах с Агасси (2005), Роддиком (2006), Джоковичем (2007) и Марреем (2008). Самым тяжелым получился пятый титул, дорогу к которому Роджеру чуть не перекрыл москвич Игорь Андреев в 1/8 финала. Федерер наклепал 60 невынужденных ошибок, русский теннисист затащил швейцарца в пятую партию, но проиграл. После финала US Open – 2008 было сложно представить, что он больше не воспарит здесь ни разу.

Серию Федерера из 40 побед на Открытом чемпионате США прервал Хуан-Мартин дель Потро в 2009-м. Роджер вёл 2-1 по сетам, но проиграл на тай-брейке четвёртую партию и рассыпался. Шанс вернуть веру в себя швейцарцу представился в 2010 году в эпохальной полуфинальной битве с Джоковичем. Маэстро уверенно вел 2-1 по сетам, но в четвёртой партии упустил два матчбола и позволил сопернику вернуться. В решающем сете он снова заработал два матбола, на этот раз уже на своей подаче, после чего наступил тот самый переломный момент, как несколько лет назад у Федерера с Агасси.

Джокович и Федерер после эпохальной битвы в 2010 году Фото: Nick Laham/Getty Images

«Тогда на приеме я закрыл глаза и лупил с форхенда так быстро, как мог, – признался Новак. – Рассуждал так: если попаду в корт, то хорошо. Если нет, то это будет лишь очередное поражение от Роджера на US Open». Невероятная стойкость серба, граничившая с наглостью, позволила ему оформить лучший камбэк того года и не только лишить Федерера финала, но и надломить его уверенность.

Джокович, напротив, обрёл такой необходимый ему для прорыва импульс и в следующем году выдал чумовой сезон. Ноле выиграл семь турниров подряд и стал автором второй по продолжительности победной серии в истории ATP с начала сезона – 42 матча. В 2011-м серб ещё раз цинично прибил Федерера в полуфинале US Open, на этот раз отыгравшись со счета 0-2 по партиям, и окончательно утвердился в статусе топа после победы в финале над Надалем. Так, в начале 2010-х сформировалась знаменитая Большая тройка, а много лет подряд показывавший божественный теннис Роджер утратил статус непобедимого.