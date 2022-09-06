Невиданный скандал. Сорвавшегося Джоковича в разгар матча выдворили с US Open — 2020

Новак Джокович пропускает US Open в 2022 году из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Серб лишился возможности выиграть 22-й турнир «Большого шлема» в карьере и сравняться по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Шансы были хорошие. Хард – любимое покрытие Новака. Почти все фавориты вылетели на ранних стадиях, включая Надаля и прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева.

У Джоковича в последние годы как-то не заладилось с US Open. В 2021-м серб всухую уступил в финале Медведеву, а ровно два года назад стал фигурантом одного из крупнейших скандалов в истории тенниса. Новака дисквалифицировали с турнира в США за удар мячом в линейную судью. Это вызвало жаркую дискуссию в мире спорта и за его пределами.

Как произошёл инцидент с Джоковичем и судьёй

6 сентября 2020 года. Матч четвёртого круга US Open. Новак Джокович встречается с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Проиграв подачу при счёте 5:5 в первом сете, Джокович хотел ударить мячом в стенку, но попал в шею линейной судье Лоре Кларк. Она упала на корт и кашляла, будто задыхается. После этого её увели с корта.

Судья на вышке и супервайзеры обсуждали ситуацию. Во время разговора Джокович сказал: «Вы говорите, что у вас нет выбора, но он есть. Можете оштрафовать на гейм, на сет – у вас много вариантов». В конечном счёте Джоковича дисквалифицировали, лишили всех рейтинговых очков, заработанных на турнире, а также оштрафовали на все выигранные призовые ($ 250 тыс.) и ещё $ 10 тыс. за сам факт попадания в судью.

Новак Джокович и судья Лора Кларк на US Open — 2020 Фото: Al Bello/Getty Images

Новак должен был держать себя в руках, как и подобает профессиональным спортсменам. Но иногда нервы сдают даже у лучших из лучших. Джокович заслужил наказание за попадание в судью? Конечно. Вопрос лишь, насколько суровое. Всё-таки серб неумышленно попал в судью и сразу же принёс извинения. Как сказал Новак, вариантов санкций в его отношении было много. Выбрали самую жёсткую и выдворили первую ракетку мира с престижного турнира в разгар матча.

Джокович покинул территорию US Open после дисквалификации, пропустив послематчевую пресс-конференцию. Свою реакцию на инцидент он опубликовал в соцсетях.

«Вся эта ситуация оставила меня опечаленным и опустошённым. Я узнавал, что с линейной судьёй, и организаторы сказали, что, слава богу, с ней всё нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Совершенно ненамеренно. Совершенно неправильно. Что касается дисквалификации, мне нужно проработать своё разочарование и превратить всё это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека. Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось моё поведение. Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку и болельщикам за то, что они всегда со мной. Спасибо, и простите», — написал Новак.

Джокович не получил весомой поддержки от коллег-теннисистов

Теннисисты активно начали высказываться о случившемся. Одним из первых стал соперник серба Пабло Карреньо-Буста.

«Я не видел момент, когда он кинул мяч. Я смотрел на тренера, праздновал брейк. А когда повернулся, судья лежала на корте. Я был немного шокирован и спросил колумбийских ребят на трибунах, попал ли мяч в судью. Я не ожидал такого момента в матче с Новаком. Так что мне тоже было тяжело. Когда они разговаривали у сетки, я старался сосредоточиться – на случай, если матч продолжится.

В какой-то момент я спросил судью, что происходит. А потом Новак протянул мне руку. Вот и всё. Конечно, я не считаю, что он это сделал намеренно. Не думаю, что кто-нибудь из нас намеренно так поступает. Просто был такой момент – я взял его подачу, он кинул мяч. Думаю, это было невезение. Новак ни в коем случае не хотел попасть в судью. Правила есть правила. Судья и супервайзер правильно поступили, но это была тяжёлая ситуация», — заявил Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста Фото: Al Bello/Getty Images

Ещё несколько теннисистов также придерживались мнения, что Джокович не хотел травмировать судью, но его дисквалификация является правильным решением.

«Это очень неудачное стечение обстоятельств. Новак просто ударил по мячу, а попал в линейную судью, ещё и в горло. Такой случай предусмотрен правилами. Думаю, что супервайзеры просто сделали свою работу. Но да, Новаку очень не повезло. Думаю, он будет огорчён. Всё решила пара дюймов. Не повезло по-крупному», — сказал Александр Зверев.

«Последствия для всех одинаковые, но Новаку просто не повезло. В правилах чётко прописано, что за это дают дисквалификацию. Жаль, что так получилось. У него была возможность выиграть титул. Но, с другой стороны, так поступать нельзя, важно держать себя в руках, потому что в противном случае вам может так же не повезти, как Новаку», — заявил Рафаэль Надаль.

«Я не видел, что именно произошло, потому что мне делали процедуры на плече. Но потом тренер пришёл и рассказал. Конечно, это неудачное стечение обстоятельств. Очень, очень неудачное. Если бы мяч полетел на пять сантиметров левее, ничего бы не произошло. И мне его очень жаль. Но в то же время это правила. Думаю, его нужно было дисквалифицировать. Тут сказать больше нечего. Ещё раз, мне его жаль, мы с ним друзья. И я думаю, никто не рад, что так произошло», — подчеркнул Борна Чорич.

«Меня не дисквалифицировали за то, что я постоянно швырял ракетки от злости? Да, потому что я ни в кого не попадал. Каждый раз, когда кто-то попадал в судью, следовало такое наказание. Наверное, нужно следить, чтобы все играли по одним правилам. Леди получила в горло. Правила прописаны чётко, как и должны быть прописаны», — написал экс первая ракетка мира Энди Роддик во время спора с фанатом, который считал отстранение Новака несправедливым.

«В правилах всё чётко написано, что за попадание мячом в судью, в болбоя и так далее игрока снимают с соревнований. В той ситуации организаторы пошли чисто по протоколу. Ничего такого в этом решении нет. Такие вещи в основном всегда делаются случайно. Правила есть правила, и без разницы, Джокович ты или нет. Это правило справедливое и известно заранее. Можно много на эту тему дискутировать. Ситуация на «Мастерсе» в Нью-Йорке, когда Аляж Бедене выбил мяч с корта и попал в телеоператора? Бедене так же чуть-чуть откинул мяч и попал в стоявшего за кортом оператора. Там тоже была дискуссия, но ситуация была более безобидной. Здесь же всё было понятно, инцидент был довольно неприятный – судья упала, поэтому игрок сразу снимается», — отметил Михаил Южный,

Инцидент с Бедене, который упомянул Южный, произошёл за несколько дней старта до US Open. Словенец выбил мяч и попал в оператора во время матча с Даниилом Медведевым. Оператор никак не пострадал и не предъявлял Бедене претензий. Судья на вышке вызвал на корт супервайзера и обсуждал вопрос дисквалификации. В итоге Аляж отделался предупреждением. У Джоковича обстоятельства более тяжёлые, но какая-то схожесть действительно имела место быть.

Британская теннисистка Тара Мур привела другой пример. Она опубликовала видео с матча Дариана Кинга с Эдвардом Корри на челленджере в Шарлотсвилле в 2014-м, когда по ходу тай-брейка второго сета Кинг попал ракеткой в судью.

«Итак, все, кто говорит, что Джоковича не должны были дисквалифицировать и что это тайный план против него, пожалуйста, посмотрите это видео. Кинга тут же отстранили. Правила есть правила», — написала Мур.

Новак Джокович и Борис Беккер Фото: Clive Brunskill for Adidas/Getty Images)

Никто из коллег Новака по теннисному цеху не стал ставить под сомнение его дисквалификацию. Были нейтральные слова с нотками поддержки со стороны Бориса Беккера, Радека Штепанека, Дениса Шаповалова, которые вроде как сочувствовали попавшему в сложную ситуацию Джоковичу, но не оспаривали отстранение. Американец Райан Харрисон посчитал чрезмерным только сумму штрафа, но не меру наказания серба.

«Ситуация с Новаком ужасно неприятная, и я сочувствую всем, кто оказался в неё вовлечён. Но только мне кажется, что 260 тысяч штрафа – это слишком? Целые команды платят столько за договорные матчи и употребление стероидов. А он же случайно», — сказал Харрисон.

Звёзды женского тенниса Серена Уильямс и Наоми Осака предпочли уйти от вопросов и не давать оценку дисквалификации Джоковича.

«Я не видела, как это произошло. Я спала, потому что знала, что мой матч начнётся очень поздно. Видела только последствия. Наверное, это напоминает, что нужно держать себя в руках. Это предупреждение, что так никогда нельзя делать. Не знаю, это было неожиданно. Думаю, это заставляет быть внимательнее. Я стараюсь не бросать ракетки. Хотя иногда это и происходит. Но, конечно, я думаю, это заставит людей быть внимательнее», — расплывчато ответила Осака.

«Я в это лезть не буду. Оставлю эту тему вам. Я в это не полезу», — лаконично отрезала Уильямс.

Серену можно понять. Она неоднократно оскорбляла судей, бросалась на них с угрозами, но всё-таки инцидентов, аналогичных тому, что произошёл с Джоковичем, не было. Хотя тренер американки Патрик Муратоглу решил покритиковать Новака, несмотря на то что его подопечная тоже позволяла себе «терять концентрацию» во время турниров «Большого шлема».

«Мне кажется, перед Джоковичем стояло слишком много задач, а победа на этом US Open сама по себе уже очень большая цель. Запуск ассоциации игроков и кампания по убеждению коллег в неё вступить – это дела на полный рабочий день и много дополнительного стресса. Никто не может себе позволить потерять концентрацию во время турнира «Большого шлема», — сказал Муратоглу.

В поддержку Новака высказался лишь экс шестая ракетка мира легендарный югославский теннисист Никола Пилич. Он заявил, что судья переигрывала с имитацией болевых ощущений, а Роджера Федерера на месте Новака не дисквалифицировали бы. Но в случае Пилича стоит сделать скидку на то, что он давно завершил карьеру и работал тренером Джоковича.

Многие болельщики встали на сторону Новака

Реальной поддержки среди коллег Джокович не дождался, но общественность в основном возмущалась фактом дисквалификации.

Самый известный сторонник Новака – президент Польши Анджей Дуда. В своей соцсети политик лайкнул пост обозревателя Рафаля Фракевича, который написал: «Джоковича дисквалифицировали за то, что он случайно попал в какую-то женщину, которая рухнула, будто в неё пальнули из базуки. Ничего глупее я сегодня уже не увижу. Мир сошёл с ума».



Некоторые фанаты всё-таки перешли грань и устроили Лоре Кларк травлю в Сети. Фанаты Новака (в основном из Сербии) атаковали страницу Кларк в соцсети и писали комментарии следующего содержания.



«Отлично, ты жива. Ты так упала, когда тебя коснулся мяч, что я думал, тебя уже кремировали».



«Позор!»



«Надеюсь, ты за это сгниёшь в аду. Ад не так страшен, как рассерженные фанаты Ноле! Но неважно, можешь быть уверена, что однажды сработает карма. Из-за тебя US Open дисквалифицировал лучшего теннисиста. Новак, надеюсь, ты осознаёшь, что она изначально симулировала травму. Тебе сколько лет, бабуля? 13? Притворяешься, что у тебя болит голова, чтобы не ходить в школу, только это больше похоже на момент из «Гарри Поттера», где Драко сделал вид, что у него сломана рука, чтобы казнили гиппогрифа».



Также пользователи смеялись над смертью сына Кларк, который погиб в автокатастрофе в 2008 году в 25-летнем возрасте, заявляя, что скоро она к нему присоединится. Джокович сразу после инцидента призвал не критиковать судью и просил оставить её имя в тайне. Фанаты не прислушались к своему кумиру и буквально за сутки вычислили профили арбитра из Кентукки в соцсетях. Новаку пришлось вмешаться.



«Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Она совершенно ни в чём не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать её. Такие моменты делают нас сильнее и лучше. Посылаю всем свою любовь», – написал Джокович в соцсети.

Новак Джокович пытается помочь судье Лоре Кларк Фото: Al Bello/Getty Images

Травля судьи была не слишком продолжительной. Всё-таки шумиха вокруг дисквалификации Новака утихла за несколько дней. Серьёзных травм Лора Кларк не получила и продолжила судейскую работу. Симулировала ли она боль? Полностью исключать ничего нельзя, но причина подобных действий с её стороны непонятна. Джокович проиграл гейм на своей подаче, поэтому выбивал мяч довольно сильно. Так что какое-то время после удара Кларк действительно могла чувствовать себя неважно. В любом случае Новак сорвался вне рамок игровой ситуации и заслуживал наказания. Опять же, ключевой вопрос заключается в том, какого именно.

Что говорят правила

Рефери часто получают от теннисистов в игровых моментах, поэтому в правилах прямо не сказано, что нельзя бить мячом в судей. Но они сформулированы таким образом, что у арбитров были все основания отстранить Новака. Серб ударил мячом вне рамок игровой ситуации. Он попал в судью и нанёс ей повреждение. Это однозначное неспортивное поведение. Правила гласят, что в особо тяжёлых случаях, приводящих к травме, за такое нарушение возможна прямая дисквалификация.



Классические штрафы типа «предупреждение – очко – гейм – сет» теоретически тоже возможны, но проступок Джоковича посчитали слишком серьёзным. Главное смягчающее обстоятельство – Новак специально не целился в судью. Однако рефери упала на корт и кашляла, начала задыхаться. Всё выглядело слишком тревожно.

Главный судья US Open Сёрен Фримель следующим образом объяснил решение снять Джоковича с турнира.

«Новак указывал на то, что ударил ненамеренно. Сказал, что, да, разозлился, ударил мячом, попал в судью, но намерения это сделать у него не было, поэтому дисквалифицировать нельзя. Мы согласились, что он это сделал ненамеренно. Но факт остаётся фактом: он попал в судью и судья очевидно получила повреждение.



Намерения обсуждаются, но важны два фактора: действие и результат. И результат следующий – повреждение линейной судьи – стал ключевым во время принятия решения. Если бы он это сделал намеренно, то не было бы довольно длинного обсуждения. Но в этом случае мы учли все факторы», — сказал Фримель.



Джокович не впервые попал в инцидент с обслуживающим персоналом. На «Мастерсе» в Мадриде в 2007-м, принимая подачу испанца Фернандо Вердаско, серб попал в девушку, подающую мячи, которая находилась у судейской вышки. Новак подошёл к ней, извинился и обнял. На «Мастерсе» в Риме в 2019 году Джокович неудачно принял уходящую подачу Диего Шварцмана и отбил мяч в сторону болбоя, который сидел возле сетки. Парень успел увернуться, и удар пришёлся ему в затылок, а не по лицу. Джокович подошёл к нему, спросил о самочувствии и принёс извинения. В обоих случаях обошлось без дисквалификации, но очевидно, что инцидент с Лорой Кларк был намного серьёзнее.

Новак Джокович на US Open — 2020 Фото: Al Bello/Getty Images

Джокович стал всего третьим игроком, дисквалифицированным с одиночного «Шлема» в Открытую эру (с 1968 года). Ранее это случалось с Джоном Макинроем на Australian Open — 1990 и Штефаном Кубеком на «Ролан Гаррос» — 2000. Первого отстранили за несколько эпизодов некорректного поведения на протяжении одного матча, а второй попал брошенной ракеткой в болбоя. Проступок Новака на их фоне выглядит серьёзнее и является невиданным скандалом.



В очередной раз стоит подчеркнуть – все основания дисквалифицировать Джоковича были. Следовало ли прибегнуть к такой мере наказания? У каждого любителя тенниса своя позиция на этот счёт. Одно можно сказать точно. Новаку следует работать над психологической устойчивостью во время матчей.



Уже после завершения US Open — 2020, в финале которого Доминик Тим обыграл Александра Зверева, Джокович пообещал постараться никогда не делать ничего подобного, но подчеркнул, что на 100% ничего гарантировать не может.



За последующие два года Новак не попадал в резонансные инциденты с судьями. Основные скандалы вокруг Джоковича теперь связаны с вакцинацией от коронавируса, из-за которой он не может въехать в США и Австралию. Возможно, и эта проблема как-то решится. Новак вакцинируется, и ему позволят прибыть в эти страны (власти Австралии также должны отменить трёхлетний запрет на въезд в страну для серба), или же антиковидные ограничения в указанных государствах отменят и он получит возможность пополнить коллекцию «Шлемов» как минимум на US Open в следующем году.