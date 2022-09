Фантастика! Хачанов выиграл у Кирьоса пятисетовый марафон. Расклады и сетки US Open

Уже известны первые участники полуфинальных битв на US Open – 2022. И в четвёрке лучших мужского одиночного разряда будет как минимум один представитель России.

Итоги девятого дня. 6 сентября, вторник

Главным матчем вторника на US Open – 2022 для российских болельщиков стало противостояние Карена Хачанова (27-й номер посева) с Ником Кирьосом (23). Кругом ранее австралиец выбил из сетки Даниила Медведева, лишив его возможности защитить прошлогодний титул. На пути к первому в карьере четвертьфиналу Открытого чемпионата США Карен обыграл Дениса Кудлу из США, бразильца Тьяго Монтейро, британца Джека Дрэйпера и испанца Пабло Карреньо-Бусту (12). Причём с Пабло получилась пятисетовая битва, в которой Хачанов уступал 0:1 по сетам, затем вёл – 2:1, но в итоге дожал соперника в решающей партии. Ранее Ник и Карен встречались дважды и обменялись победами: в Цинциннати-2019 выиграл Хачанов, а на Australian Open – 2020 первенствовал Кирьос.

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о предстоящем четвертьфинале: «У Хачанова не такой стиль, как у Медведева. Он может оказывать на Ника давление от бэкхенда к бэкхенду. Но ключевой момент — сможет ли Кирьос хорошо подавать. Матч будет «открытый». Но если австралиец будет играть как с Медведевым, остановить его будет непросто», — цитирует Корретху Eurosport.

Матч получился напряжённым и затяжным. Теннисисты в первой партии уверенно держали свои подачи, практически не давая соперникам шансов на приёме. Впервые такая возможность появилась у Хачанова в 12-м гейме, и он сразу же реализовал сетбол – 7:5. В следующем сете уже Ник заработал первый за матч брейк-пойнт и не упустил возможности вырваться вперёд – 2:1. И этого небольшого преимущества австралийцу хватило, чтобы сравнять счёт по партиям – 6:4 и 1:1. В третьем сете Кирьос упустил два брейк-пойнта в стартовом гейме, потом ещё два – в девятом, следом отыграл два сетбола соперника на своей подаче – 5:5, а вот 12-й гейм провалил – 5:7. Счёт по сетам стал 2:1 в пользу Хачанова, и Ник на скамейке с досады швырнул бутылку с напитком на корт и разлил её, за что получил предупреждение.

В четвёртой партии Кирьос сделал брейк в пятом гейме – 3:2, но тут же Хачанов отыгрался – 3:3. Дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее действовал австралиец – 7:6 (7:3). После этого успеха Ник упустил старт решающей партии и проиграл свою подачу – 0:1. В двух следующих геймах на приёме у него были шансы отыграться, но он ими не воспользовался. В итоге Карен довёл пятисетовый марафон до победы – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4 – за 3 часа 41 минуту. Тут надо отметить, что за матч теннисисты наколотили на двоих более 60 эйсов (Ник – 31, а Карен – 30). Фантастика! Добавим, что Хачанов стабильно подавал весь матч, причём в розыгрыше второго мяча он заметно превзошёл соперника – 66% против 47%. При этом на ключевых очках россиянин действовал уверенно, отыграв семь из девяти брейк-пойнтов соперника (78%). Это первый выход Карена Хачанова в полуфинал турнира «Большого шлема».

Продолжает поход за титулом и званием первой ракетки мира норвежец Каспер Рууд. В четвертьфинале он на удивление легко взял два первых сета у бывшего шестого номера мирового рейтинга, финалиста Уимблдона-2021 Маттео Берреттини. А вот в третьей партии итальянец повёл 3:0, затем 5:2, но Рууд смог отыграть два сетбола, подачу соперника на партию, перевёл дело в тай-брейк и там праздновал успех. Матч продолжался 2 часа 38 минут. Благодаря этой победе Каспер обгонит теперь в рейтинге ATP россиянина Медведева, как и Надаль с Алькарасом. Даниил в ближайший понедельник опустится с первого места на четвёртое. Отметим, что россиянин впервые попал в топ-3 после выхода в финал февральского Australian Open – 2021 и с тех пор тройку лучших не покидал. Ну а Рууду дальше играть с Хачановым.

Рууд (Норвегия, 5) – Берреттини (Италия, 13) – 6:1, 6:4, 7:6.

Хачанов (Россия, 27) – Кирьос (Австралия, 23) – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

В женском турнире сражались представительницы нижней части сетки. Финалистка Уимблдона Онс Жабер, кругом ранее выбившая из турнира россиянку Веронику Кудерметову, в двух сетах справилась с обидчицей Серены Уильямс и Людмилы Самсоновой – австралийкой Айлой Томлянович. Для Онс выход в полуфинал – это лучший показатель на US Open. Второй полуфиналисткой стала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая американку Кори Гауфф. У Каролины серия победных матчей с учётом титула в Цинциннати достигла 11. Для Гарсии выход в полуфинал – это личный рекорд на «Шлемах». Ранее она доходила до 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2017.

Женщины. 1/4 финала



Жабер (Тунис, 5) – Томлянович (Австралия) – 6:4, 7:6.

Гарсия (Франция, 17) – Гауфф (США, 12) – 6:3, 6:4.

Расписание 10-го дня. Интересные матчи среды, 7 сентября

В среду на US Open – 2022 завершатся четвертьфиналы. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Россиянин Андрей Рублёв сразится с обидчиком Рафаэля Надаля – американцем Фрэнсисом Тиафо. Счёт личных встреч на профессиональном уровне у Андрея и Фрэнсиса – 1:1; на US Open – 2021 выиграл американец, а в Индиан-Уэллсе-2022 сильнее был Рублёв. Но вообще теннисисты знают друга с юниорского возраста, и в 1/4 финала юниорского US Open – 2014 сильнее был Тиафо. Продолжающий борьбу за первое место в рейтинге испанец Карлос Алькарас померится в этот день силами с итальянцем Янником Синнером.

Мужчины. 1/4 финала



20:30. Рублёв (Россия, 9) – Тиафо (США, 22)

3:30. Синнер (Италия, 11) – Алькарас (Испания, 3)

У женщин встретятся на корте представительницы верхней половины сетки. Первая ракетка мира Ига Свёнтек сразится с последней представительницей США в женской сетке – Джессикой Пегулой, а чешская теннисистка Каролина Плишкова – со второй белоруской подряд. Кругом ранее она выбила из турнира Викторию Азаренко, и вот теперь ей будет противостоять Арина Соболенко.

Женщины. 1/4 финала



19:00. Плишкова (Чехия, 22) – Соболенко (Беларусь, 6)

2:00. Свёнтек (Польша, 1) – Пегула (США, 8)

US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».