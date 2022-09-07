Дразнил команду Хачанова, бесился и крушил ракетки. Мерзкие выходки Кирьоса на US Open

Кажется, Ник Кирьос уже выиграл свой «финал», ещё накануне в 1/8 высадив Даниила Медведева с US Open. Шоумен не оправдал статуса фаворита — непривычная ноша оказалась непосильной. Как часто и бывает: если человек, на которого ты настраиваешься и на кого идёшь весь турнир, вылетает, пропадает и мотивация — следом прощаться можешь и ты. С каждым мячом для австралийца эта мысль становилась всё очевиднее, а его поведение — всё более неподобающим по ходу пятисетового триллера.

Карен Хачанов Фото: Elsa/Getty Images

В заключительной партии при счёте 1:0 на брейк-пойнте Хачанов подал эйс и сравнял, вызвав бурные эмоции его команды — хлопки, одобряющие крики. Кирьос в ответ спародировал реакцию ложи российского теннисиста, странно сморщив лицо и высунув язык. Актёрская игра Ника только позабавила его фанатов, но в очередной раз доказала: он не в матче, а где-то рядом.

Ник Кирьос Фото: Кадр из трансляции

В отличие от Карена, который «от» и «до» отработал эти 3,5 часа. Его не сломал проигрыш второй партии, не надломили ни упущенные возможности закрыть матч в четвёртой, ни вечные психи соперника и разлетающиеся по корту бутылки с водой. Он как нёсся в полуфинал, так и не свернул с пути, несмотря на холодные аплодисменты трибун кортов «Флашинг-Медоуз» — он играл не только против австралийца. Но каждый раз выручали несгибаемость и упёртость, первая подача и шикарный бэкхенд.

Кирьос буквально забрал минуты триумфа у россиянина и в конце матча, после рукопожатий. Он не сдержал разочарования и начал крушить ракетку прямо у стойки главного судьи. Затем достал вторую и проделал отвлекающий манёвр. Трибуны Артура Эша даже не знали, на кого реагировать и кому дарить аплодисменты — параллельно с гневным Ником к болельщикам в полной тишине вышел Хачанов. И правда, печальное зрелище.

Ник Кирьос Фото: Кадр из трансляции

И если фанаты на трибунах отдавали предпочтение эффектному австралийцу, порцию критики он уже огрёб в сети. «Твиттер» в ужасе смакует его выходки.

«Никакого уважения к собственному виду спорта. Я не понимаю, почему его ещё не забанили», — недоумевает GIO.

«Я, например, устал от грохота ракеток, тирад в адрес судей и оскорблений людей в его же ложе. Не лучший способ себя вести», — считает Heather Esq.

«Какой жалкий неудачник. Ему действительно нужно обратиться за помощью к психологам», — уверена Kyoto.

«Продолжайте поддерживать этого клоуна, надеюсь, он уйдёт на пенсию раньше. С дозволения ATP и судей делает теннисные ценности очень грязными: против Даниила кинул две ракетки – и ни одного предупреждения. Надеюсь на большой штраф», — сокрушается sayagazo.

Конечно, матч без «клоунов» будет скучен, ведь они – крутые профессионалы сцены: титулы чаще всего берут другие. Уже после того, как австралиец наконец покинул корт, трибуны определили «объект» их внимания и одарили Карена овациями.

«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, я ценю это (обращаясь к болельщикам на стадионе. – Прим. «Чемпионата»). Это был безумный матч. Именно этого я и ожидал, я был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить. Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу», — сказал Хачанов сразу после победы в эфире Eurosport.

Карен приложил огромные усилия, чтобы пережить шторм Кирьоса: он скользил по волнам с впечатляющим спокойствием. Но такой же сконцентрированный и не отвлекающийся на мелочи парень — его будущий соперник по полуфиналу Каспер Рууд…

Куда, кстати, на турнирах «Большого шлема» Хачанов выходит впервые!