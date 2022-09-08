Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open

На US Open – 2022 определились все полуфиналисты. В четвёрке лучших мужского одиночного разряда будет и представитель России – Карен Хачанов.
Итоги 10-го дня. 7 сентября, среда
Главным матчем среды на US Open – 2022 для российских болельщиков стало противостояние Андрея Рублёва (девятый номер посева) с американцем Фрэнсисом Тиафо (22), который кругом ранее выбил из борьбы 22-кратного чемпиона «Шлемов» Рафаэля Надаля (2).
Соперники неплохо держали свои подачи и никак не могли подобраться к чужим геймам. Два сета завершились на тай-брейках, где увереннее сыграл Тиафо. В третьей партии Фрэнсис впервые сделал брейк, а Рублёв, как ни старался, так и не смог ни разу за матч взять чужой гейм. Американец победил в трёх сетах, а Андрей уже в шестой раз за карьеру остановился на стадии 1/4 финала «Шлема» — Australian Open – 2021, «Ролан Гаррос» — 2020, 2022, US Open – 2017, 2020, 2022. И всё же именно благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв после турнира вернётся в топ-10. Кроме того, вместе с Даниилом Медведевым они идут сейчас пятым и шестым в Чемпионской гонке ATP и имеют хорошие шансы на попадание на Итоговый чемпионат в Турине.
В последнем мужском четвертьфинале встречались 21-летний итальянец Янник Синнер (11) и 19-летний Карлос Алькарас (3). Янник уже установил личный рекорд на US Open, дойдя до 1/4 финала. В прошлом году итальянец остановился в четвёртом круге. Кстати, теперь в его коллекции есть выходы в восьмёрку лучших на всех четырёх «Шлемах». Что касается Карлоса, то он защитил прошлогодний четвертьфинал Открытого чемпионата США, а на этом турнире, помимо титула, сражается ещё и за звание первой ракетки мира. Ранее никто из этих теннисистов в полуфиналах «Шлемов» не играл. Соперники до этого встречались трижды, и небольшой перевес по личным встречам был у Синнера – 2–1. Карлос победил в Париже-2021, а Янник – на Уимблдоне и в финале Умага-2022. «Я пару раз играл с ним в этом году. Он отличный игрок, очень, очень непростой соперник. Я дважды уступил ему за последние пару месяцев. Поэтому мне нужно быть готовым к этой битве с Янником», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
И действительно матч получился напряжённым и затяжным. Карлос повёл с брейком – 2:0, но Синнер тут же отыгрался – 2:2. И всё же во второй части партии испанец сделал ещё два брейка и вышел вперёд по партиям – 6:3 и 1:0. Во втором сете уже Янник сделал брейк в третьем гейме – 2:1. Это преимущество он сохранил почти до самого конца, но подать на сет не смог – 5:5. Алькарас вышел вперёд – 6:5, и уже итальянцу пришлось отыгрывать четыре сетбола на своей подаче. С этой задачей Синнер с успехом справился, а на тай-брейке отыграл ещё один сетбол и вырвал победу – 7:6 (9:7).
В третьем сете Карлос дважды выходил вперёд с брейком – 3:2 и 6:5, но Янник непременно отыгрывался. Проигрыш подачи на сет так расстроил испанского вундеркинда, что он провалил тай-брейк – 6:7 (0:7). На волне успеха Синнер сразу же сделал брейк – 1:0. Алькарас упорно сражался и сравнял счёт в шестом гейме – 3:3. Итальянец тут же вернул преимущество, но при счёте 5:4 подать на матч не смог, упустив матчбол – 5:5. Карлос подал под ноль и на волне успеха снова взял чужую подачу, а с ней и партию – 7:5 и 2:2. Дело дошло до решающего сета, в котором Синнер повёл с брейком – 3:2, затем уже Алькарас взял две подряд подачи соперника – 5:3 и подал на матч, который продолжался 5 часов 18 минут! 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Кстати, в Нью-Йорке уже было 2:50 ночи. Это официальный рекорд самого позднего завершения матча на турнире.
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Так Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и продолжил борьбу за звание первой ракетки мира по итогам US Open – 2022.
Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:
|дата
|Медведев
|Зверев
|Надаль
|Алькарас
|Циципас
|Рууд
|29.8
|очки
|6885
|5760
|5630
|5100
|4890
|4695
|12.9
|US Open –2021
|-2000
|-720
|-360
|-90
|-45
|остаток
|4885
|5040
|5630
|4740
|4800
|4650
|очки
|US Open – 2022
|10
|1-й круг
|4895
|5640
|4750
|4810
|4660
|45
|2-й круг
|4930
|5675
|4785
|4695
|90
|3-й круг
|4975
|5720
|4830
|4740
|180
|4-й круг
|5065
|5810
|4920
|4830
|360
|1/4 финала
|5100
|5010
|720
|1/2 финала
|5460
|5370
|1200
|Финал
|5940
|5850
|2000
|Титул
|6740
|6650
На первое место по итогам турнира по-прежнему претендуют три теннисиста – Рафаэль Надаль, Каспер Рууд и Карлос Алькарас. Чтобы обогнать 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», Рууду и Алькарасу нужно выйти в финал. Норвежцу в полуфинале будет противостоять россиянин Карен Хачанов, а Карлосу – американец Фрэнсис Тиафо. Эти поединки пройдут в пятницу.
Тиафо (США, 22) – Рублёв (Россия, 9) – 7:6, 7:6, 6:4.
Алькарас (Испания, 3) – Синнер (Италия, 11) – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.
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В женском турнире сражались представительницы верхней части сетки. В обоих поединках победительницам хватило минимального количества сетов – по два, чтобы оформить путёвку в полуфинал, который они проведут уже в четверг, без дня отдыха. Белоруска Арина Соболенко (6) очень сконцентрированно провела свой матч с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (22). Арина отлично подавала, с высоким процентом попадания первым мячом (69%) и выигрышем на первой (72%) и второй подачах (63%), при этом обошлась минимальным количеством двойных ошибок (3) при семи эйсах. Ну а лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек, к огорчению местной публики, выбила из сетки последнюю американскую теннисистку – Джессику Пегулу (8).
Соболенко (Беларусь, 6) – Плишкова (Чехия, 22) – 6:1, 7:6.
Свёнтек (Польша, 1) – Пегула (США, 8) – 6:3, 7:6.
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Расписание 11-го дня. Интересные матчи четверга, 8 сентября
В четверг на US Open – 2022 впервые мужчины получили выходной, зато будут полностью сыграны поединки 1/2 финала у женщин. Финалистка Уимблдона Онс Жабер из Туниса (5) побьётся за путёвку в решающий матч с француженкой Каролин Гарсией (17). Онс ранее дальше третьего круга на US Open не проходила, а у француженки полуфинал – это вообще рекорд на «Шлемах». До этого она лишь раз была в четвертьфинале – «Ролан Гаррос» — 2017. Отметим, что серия побед Гарсии с учётом титула в Цинциннати достигла 11 матчей, а благодаря выходу в полуфинал «Шлема» она вернётся в топ-10 рейтинга. Теннисистки – ровесницы, обеим по 28 лет. Во взрослом туре они пересекались дважды, и счёт 2-0 в пользу Жабер. В другом полуфинале сразятся двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (1) и белоруска Арина Соболенко (6). Ранее Ига на US Open дальше четвёртого круга не доходила, а Соболенко была полуфиналисткой в 2021-м. До этого теннисистки встречались четыре раза, и счёт сейчас 3-1 в пользу польской спортсменки.
02:00. Гарсия (Франция, 17) – Жабер (Тунис, 5)
03:30. Свёнтек (Польша, 1) – Соболенко (Беларусь, 6)
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US Open проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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