Алькарас и Рууд в шаге от битвы за титул и звание 1-й ракетки. Расклады и сетки US Open

На US Open – 2022 определились все полуфиналисты. В четвёрке лучших мужского одиночного разряда будет и представитель России – Карен Хачанов.

Итоги 10-го дня. 7 сентября, среда

Главным матчем среды на US Open – 2022 для российских болельщиков стало противостояние Андрея Рублёва (девятый номер посева) с американцем Фрэнсисом Тиафо (22), который кругом ранее выбил из борьбы 22-кратного чемпиона «Шлемов» Рафаэля Надаля (2).

Соперники неплохо держали свои подачи и никак не могли подобраться к чужим геймам. Два сета завершились на тай-брейках, где увереннее сыграл Тиафо. В третьей партии Фрэнсис впервые сделал брейк, а Рублёв, как ни старался, так и не смог ни разу за матч взять чужой гейм. Американец победил в трёх сетах, а Андрей уже в шестой раз за карьеру остановился на стадии 1/4 финала «Шлема» — Australian Open – 2021, «Ролан Гаррос» — 2020, 2022, US Open – 2017, 2020, 2022. И всё же именно благодаря выходу в четвертьфинал Открытого чемпионата США Рублёв после турнира вернётся в топ-10. Кроме того, вместе с Даниилом Медведевым они идут сейчас пятым и шестым в Чемпионской гонке ATP и имеют хорошие шансы на попадание на Итоговый чемпионат в Турине.

В последнем мужском четвертьфинале встречались 21-летний итальянец Янник Синнер (11) и 19-летний Карлос Алькарас (3). Янник уже установил личный рекорд на US Open, дойдя до 1/4 финала. В прошлом году итальянец остановился в четвёртом круге. Кстати, теперь в его коллекции есть выходы в восьмёрку лучших на всех четырёх «Шлемах». Что касается Карлоса, то он защитил прошлогодний четвертьфинал Открытого чемпионата США, а на этом турнире, помимо титула, сражается ещё и за звание первой ракетки мира. Ранее никто из этих теннисистов в полуфиналах «Шлемов» не играл. Соперники до этого встречались трижды, и небольшой перевес по личным встречам был у Синнера – 2–1. Карлос победил в Париже-2021, а Янник – на Уимблдоне и в финале Умага-2022. «Я пару раз играл с ним в этом году. Он отличный игрок, очень, очень непростой соперник. Я дважды уступил ему за последние пару месяцев. Поэтому мне нужно быть готовым к этой битве с Янником», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

И действительно матч получился напряжённым и затяжным. Карлос повёл с брейком – 2:0, но Синнер тут же отыгрался – 2:2. И всё же во второй части партии испанец сделал ещё два брейка и вышел вперёд по партиям – 6:3 и 1:0. Во втором сете уже Янник сделал брейк в третьем гейме – 2:1. Это преимущество он сохранил почти до самого конца, но подать на сет не смог – 5:5. Алькарас вышел вперёд – 6:5, и уже итальянцу пришлось отыгрывать четыре сетбола на своей подаче. С этой задачей Синнер с успехом справился, а на тай-брейке отыграл ещё один сетбол и вырвал победу – 7:6 (9:7).

В третьем сете Карлос дважды выходил вперёд с брейком – 3:2 и 6:5, но Янник непременно отыгрывался. Проигрыш подачи на сет так расстроил испанского вундеркинда, что он провалил тай-брейк – 6:7 (0:7). На волне успеха Синнер сразу же сделал брейк – 1:0. Алькарас упорно сражался и сравнял счёт в шестом гейме – 3:3. Итальянец тут же вернул преимущество, но при счёте 5:4 подать на матч не смог, упустив матчбол – 5:5. Карлос подал под ноль и на волне успеха снова взял чужую подачу, а с ней и партию – 7:5 и 2:2. Дело дошло до решающего сета, в котором Синнер повёл с брейком – 3:2, затем уже Алькарас взял две подряд подачи соперника – 5:3 и подал на матч, который продолжался 5 часов 18 минут! 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Кстати, в Нью-Йорке уже было 2:50 ночи. Это официальный рекорд самого позднего завершения матча на турнире.

Так Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» и продолжил борьбу за звание первой ракетки мира по итогам US Open – 2022.



Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас Рууд 29.8 очки 6885 5760 5630 5100 4890 4695 12.9 US Open –2021 -2000 -720 -360 -90 -45 остаток 4885 5040 5630 4740 4800 4650 очки US Open – 2022 10 1-й круг 4895 5640 4750 4810 4660 45 2-й круг 4930 5675 4785 4695 90 3-й круг 4975 5720 4830 4740 180 4-й круг 5065 5810 4920 4830 360 1/4 финала 5100 5010 720 1/2 финала 5460 5370 1200 Финал 5940 5850 2000 Титул 6740 6650

На первое место по итогам турнира по-прежнему претендуют три теннисиста – Рафаэль Надаль, Каспер Рууд и Карлос Алькарас. Чтобы обогнать 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», Рууду и Алькарасу нужно выйти в финал. Норвежцу в полуфинале будет противостоять россиянин Карен Хачанов, а Карлосу – американец Фрэнсис Тиафо. Эти поединки пройдут в пятницу.

Мужчины. 1/4 финала

Тиафо (США, 22) – Рублёв (Россия, 9) – 7:6, 7:6, 6:4.

Алькарас (Испания, 3) – Синнер (Италия, 11) – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.



В женском турнире сражались представительницы верхней части сетки. В обоих поединках победительницам хватило минимального количества сетов – по два, чтобы оформить путёвку в полуфинал, который они проведут уже в четверг, без дня отдыха. Белоруска Арина Соболенко (6) очень сконцентрированно провела свой матч с бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (22). Арина отлично подавала, с высоким процентом попадания первым мячом (69%) и выигрышем на первой (72%) и второй подачах (63%), при этом обошлась минимальным количеством двойных ошибок (3) при семи эйсах. Ну а лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек, к огорчению местной публики, выбила из сетки последнюю американскую теннисистку – Джессику Пегулу (8).

Женщины. 1/4 финала

Соболенко (Беларусь, 6) – Плишкова (Чехия, 22) – 6:1, 7:6.

Свёнтек (Польша, 1) – Пегула (США, 8) – 6:3, 7:6.



Расписание 11-го дня. Интересные матчи четверга, 8 сентября

В четверг на US Open – 2022 впервые мужчины получили выходной, зато будут полностью сыграны поединки 1/2 финала у женщин. Финалистка Уимблдона Онс Жабер из Туниса (5) побьётся за путёвку в решающий матч с француженкой Каролин Гарсией (17). Онс ранее дальше третьего круга на US Open не проходила, а у француженки полуфинал – это вообще рекорд на «Шлемах». До этого она лишь раз была в четвертьфинале – «Ролан Гаррос» — 2017. Отметим, что серия побед Гарсии с учётом титула в Цинциннати достигла 11 матчей, а благодаря выходу в полуфинал «Шлема» она вернётся в топ-10 рейтинга. Теннисистки – ровесницы, обеим по 28 лет. Во взрослом туре они пересекались дважды, и счёт 2-0 в пользу Жабер. В другом полуфинале сразятся двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (1) и белоруска Арина Соболенко (6). Ранее Ига на US Open дальше четвёртого круга не доходила, а Соболенко была полуфиналисткой в 2021-м. До этого теннисистки встречались четыре раза, и счёт сейчас 3-1 в пользу польской спортсменки.

Женщины. 1/2 финала

02:00. Гарсия (Франция, 17) – Жабер (Тунис, 5)

03:30. Свёнтек (Польша, 1) – Соболенко (Беларусь, 6)



US Open проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».