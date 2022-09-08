Сверхновые топы! Синнеру и Алькарасу не хватило нескольких минут до мегарекорда US Open

«Ты действительно заставил меня стать лучше, и я уверен, что в будущем у нас будет ещё много матчей», — сказал Карлос Алькарас Яннику Синнеру, как только выиграл самый поздний матч US Open в истории — парни разошлись в 2:50 ночи.

Почти те же самые слова мы слышали несколько десятков лет назад, когда Рафа Надаль и Роджер Федерер поняли, что их противостояние войдёт в историю и станет легендарным явлением в спорте.

В теннисе, как и в мире, много разговоров о сменяемости поколений и власти: на этом US Open — 2022 они наконец начинают материализоваться — на турнире играли сразу три таких, а за финал сражаются игроки, которых мы и не ожидали там увидеть — у нас наконец будет новый чемпион ТБШ!

Янник Синнер Фото: Sarah Stier/Getty Images

Да, здесь ничего общего с первым составом Next Gen. Была и остаётся заруба Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, построенная на личной неприязни и драме, компанию им могут составить Ник Кирьос или Саша Зверев — все с претензией на «Шлем».



Сегодня играли две молодые величины — ещё более юная формация «некстгенов», которые уже делают друг друга лучше: Яннику — 21, Карлосу — 19. И оба впитывают, учатся и развиваются параллельно, выстраивая доверительные отношения. К тому же лёгкий нрав, юношеское обаяние и порой наивность даже больше напоминают молодую версию «Федалей», чем коллеги постарше: элегантность итальянца против взрывной силы испанца.

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Именно этот контраст подарил арене комплекса «Флашинг-Медоус» второй в истории по продолжительности матч: Алькарас за 5 часов 15 минут обыграл Синнера. Рекорд же по длительности на USO принадлежит полуфиналу 1992 года: тогда Стефан Эдберг сошёлся с Майклом Чангом — они играли 5 часов и 26 минут. 12 сентября в финал пробрался швед: 6:7 (7:3), 7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:4. Сегодня это сделал испанец.

К тому же Алькарас и Синнер провели и самый поздний матч в истории US Open: Янник подавал на полуфинал, имел матчбол, но Карлос отыгрался и перевёл игру в пятый сет. В решающей партии Синнер вёл с брейком, но Алькарас выиграл четыре гейма подряд! Это уже пятый их матч, и победа в 1/4 принесла преимущество испанцу в личке — теперь 3–2. Мы наблюдаем начало новой эпохи в теннисе?



Парни собрали у экранов и на трибунах десятки тысяч неравнодушных — и они бы с этим точно согласились.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Я хотел бы сказать спасибо Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу за демонстрацию мастерства, физической формы и психологической стойкости», — написал журналист Гил Гросс.



«Не может быть лучше… Я только что обнаружил, что кричу в своей комнате, это нормально?» — задаётся вопросами Фелисьяно Лопес.



«Невероятная битва, Янник! Ты действительно заставил меня стать лучше, и я уверен, что в будущем у нас будет ещё много матчей!» — Карлос Алькарас.

«Думаю, что это ещё долго будет заживать. Но завтра (или уже сегодня) я проснусь, пытаясь каким-то образом взять только положительные стороны», — ответил Янник Синнер.



«Стоит не спать. Алькарас и Синнер показали невероятный теннис», — сказал продюсер, актёр и большой фанат тенниса Бен Стиллер.



«Уважение между двумя воинами, у которых, несомненно, будет ещё много отличных матчей в будущем», — передают коллеги из Tennis Channel.



«Это нереально. Представьте, сколько раз мы их ещё увидим впереди», — уверен сербский журналист Саша Озмо.



Можно сколько угодно спорить о том, что новое поколение никогда не будет таким же, как то — из 90-х или начала нулевых. Но однажды даже самая красивая история противостояния заканчивается, как когда-то уже стала былью дуэль Джона Макинроя и Бьорна Борга, Пита Сампраса и Андре Агасси. Новому поколению зрителей и теннисистов нужны свои герои — похожие на них!