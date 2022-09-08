Новый неутешительный диагноз для Федерера. Врачи огорчили его за две недели до возвращения

Последние месяцы Федерера

Роджер Федерер, кажется, в восторге от жизни без тенниса: вместе с американским дизайнером Ронни Фигом он выпустил капсулу кроссовок, которая разошлась по миру за минуты; снялся в рекламном ролике и исполнил мечту детства одного своего фаната. В теннисном клубе Цюриха сыграл с 11-летним мальчишкой: Изян «Зизу» Ахмад на US Open – 2017 попросил легенду продолжить играть ещё в течение восьми или девяти лет, чтобы однажды он смог бросить ему вызов. Сейчас мальчишка — лучший юниор США до 12 лет и тренируется в академии Джона Макинроя. А вот с будущим швейцарца неясно.

Роджер Федерер Фото: из личного архива Роджера Федерера

Федерер занимается исполнением своих и чужих желаний, но только не возвращением в про-тур, как и планировал. Иногда Роджер всё же берёт в руки ракетку: так, накануне проходила показательная тренировка с герцогиней Кейт Миддлтон в благотворительных целях. Но из этого нельзя сделать вывод, как он близок к камбэку — в швейцарских медиа просочилась информация, что восстановление затягивается.

Планировалось, что 41-летний теннисист примет участие в Кубке Лэйвера в Лондоне 23 сентября не только как менеджер турнира, но и как его звезда — все ждали воссоединения «Big-4» на одной арене и в одной команде: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей подтвердили участие.

Билеты стоимостью не менее £ 1 тыс. давно распроданы, рейсы оплачены, а швейцарец, похоже, сливается с Кубка — его ближайшее окружение молчит о форме Федерера: по сообщениям Tagesanzeiger, менеджер Тони Годсик оставляет вопросы без ответа. Ожидалось, что Роджер также заглянет на домашний турнир в Базеле в конце октября — спустя добрых четыре недели после Кубка Лэйвера. Его первое выступление забронировано на вторник, да и билетов давно нет. Но планы, кажется, нарушает рецидив.

«В колене снова вода»

По информации швейцарских СМИ, возвращение Федерера идёт не так, как хотелось бы. Ему снова откачивают жидкость в правом колене, которое оперировали трижды — последний раз в конце лета 2021 года. Тот его камбэк закончился после пяти турниров — Доха, Женева, «Ролан Гаррос», Галле и Уимблдон — колено воспалилось во время травяного «рейда». В течение последнего года он снова смог тренироваться, в том числе с экс-игроком Иво Хойбергером, но возвращение на корт нехотя оттягивает и лишь кормит обещаниями прессу и болельщиков.

Роджер Федерер на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Настораживают и его официальные заявления. На открытии игровой площадки в голландском Эммене, строительство которой финансировал его фонд, он сказал, что хотел бы снова сыграть в туре лишь в 2023 году. «Как, где и что, я пока не знаю. Я сам взволнован. Но я полон надежд, у меня хороший путь позади. Следующие три-четыре месяца будут чрезвычайно важными», — говорил он ещё в июле 2022-го.

Все в теннисном мире заждались его возвращения — хотят проститься. «Его не было слишком долго, — сказал Стэн Вавринка в Нью-Йорке. — Мы скучаем по нему: болельщики, турниры, игроки, все хотят снова увидеть его игру. Надеюсь, скоро». Когда 3 июля Федерер появился в качестве неожиданного гостя на праздновании столетия Центрального корта Уимблдона, его встретили как рок-звезду. Ни одна из других легенд не вызвала таких бурных эмоций у толпы.

Год не играл, но обошёл всех

Вполне возможно, что, подобно Серене Уильямс перед её финишной прямой из побед на американском «Шлеме», Роджеру сначала придётся потерпеть несколько поражений, прежде чем снова стать конкурентоспособным. И если, конечно, позволит его колено.

Но ощущение, что Федерер вроде бы и хочет отсрочить отставку и как можно дольше побыть в теннисной тусовке — просто не позволяет здоровье. Ведь, даже не играя год, он любим брендами. В списке Forbes швейцарец оказался самым высокооплачиваемым теннисистом в мире с $ 90 млн в кармане, намного опередив Рафаэля Надаля ($ 31,4 млн) и Новака Джоковича ($ 27,1 млн). Напомним, последний раз он выходил на корт против Хуберта Хуркача 7 июля 2021-го! Его же соперники взяли три «Шлема» в 2022-м на двоих.