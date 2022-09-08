Шарапова и Серена грустят вместе. Утрата королевы Елизаветы для них точно небезразлична

У многих звёзд тенниса есть свои истории, связанные с королевой. Ушла личность, которая имела не последнее значение для этого вида спорта.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Она занимала трон с 1952 года. Елизавета была самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Ушла эпохальная историческая личность, которая среди прочего имела далеко не последнее значение для мира тенниса.

Елизавета с детства очень почитала крокет и теннис. В подростковом возрасте она часто выходила на корт с ракеткой. Профессиональной теннисисткой королева не стала, но привязанность к виду спорта сохранила.

Не будет преувеличением сказать, что любовь к теннису подарила королеве мужа. В 1939 году принцесса Лилибет начала встречаться с Филиппом Маунтбеттеном, за которого и вышла замуж через восемь лет отношений. Они виделись и раньше — в 1934 году на свадьбе принца Георга, герцога Кентского, на коронации Георга VI в 1937 году. Однако роман завязался только через два года, когда они познакомились на теннисном корте в Девоне. Тогда в стране царила эпидемия паротита и оспы. Теннис был чуть ли не единственным способом скоротать время.

Елизавета II впервые посетила Уимблдон в 1957 году. Тогда турнир выиграла тёмнокожая теннисистка Алтея Гибсон – впервые в истории кубок достался афроамериканке. Королева лично приветствовала победительницу, посылая ясный месседж для человечества: расизму не место в мире.

Королева Елизавета на Уимблдоне-1957 Фото: Getty Images

Также королева почтила Уимблдон своим присутствием в 1977 и 2010 годах. Регулярным гостем турнира она не была, так что каждое появление становилось чем-то особенным. При этом совсем в стороне от тенниса Елизавета не оставалась. В период её правления на турнирах «Большого шлема» побеждали восемь британских игроков. Королева всегда их поздравляла в официальных заявлениях. Самые свежие примеры – Энди Маррей и Эмма Радукану, которые блистали в последнее десятилетие.

Вернёмся непосредственно к Уимблдону. Как было сказано, Елизавета редко находилась на нём физически, но нельзя сказать, что турнир совсем обходился без её присутствия. В том числе Уимблдон-2022, последний при жизни королевы.

Тематическое окно Уимблдона-2022 с изображением Елизаветы II Фото: Richard Baker/Getty Images

Члены королевской семьи гостят на трибунах Уимблдона регулярно. Кузен Елизаветы герцог Эдвард Кентский долгое время выполнял обязанности патрона Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, где проводят Уимблдон. В последние годы кубок чемпиону Уимблдона регулярно вручает герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Новак Джокович уже привык брать трофей из её рук.

Новак Джокович и Кейт Миддлтон Фото: Shi Tang/Getty Images

В последний раз Елизавета появилась на Уимблдоне в 2010 году. Королеве представили ведущих мировых теннисистов, которые участвовали в турнире. Чести встретиться и пообщаться с 84-летней Елизаветой удостоились на тот момент действующие чемпионы Уимблдона Роджер Федерер и Серена Уильямс, которая даже отрепетировала и успешно выполнила традиционный реверанс перед королевой. Также это удалось сделать Винус Уильямс, Каролине Возняцки, Елене Янкович, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Роддику, который на этой встрече «заменял» главную надежду британского тенниса Энди Маррея. Сам Маррей в это время проводил предматчевую тренировку, ибо ему предстояло играть на центральном корте матч второго круга.

Организаторы турнира приготовили для высокой гостьи традиционный ланч, в меню которого, помимо лосося с английской спаржей и цыпленка в апельсинах и мёде, входил и знаменитый «уимблдонский» десерт — свежая британская клубника со сливками и мятным сиропом.

Звёзды тенниса на встрече с королевой Елизаветой II Фото: Oli Scarff/Getty Images

У многих звёздных теннисистов есть свои истории, связанные с Елизаветой. По традиции участники теннисного матча перед его началом должны сделать реверанс в сторону королевской ложи. Серена Уильямс стремилась сделать это в своём неповторимом стиле, когда Елизавета посетила турнир в 2010-м.

«Я уже сегодня готовилась делать традиционный реверанс, но, мне кажется, я бы опозорилась. Теперь у меня есть время, чтобы поработать над ним. Особенного внимания требуют движения моих кистей. Мой реверанс очень смешной. Королева не забудет его никогда», — пообещала смеющаяся американка на Уимблдоне-2010.

Роджер Федерер получил от Елизаветы ценный совет.

«Было потрясающе сидеть на ужине рядом с королевой. У меня был шанс узнать этого человека, поскольку раньше я не имел такой возможности. Всё прошло отлично. Она была очень дружелюбной и расслабленной. Что касается тенниса, то она знала, что у меня был тяжёлый старт на Уимблдоне. Она мне посоветовала играть больше слева по линии», — заявил швейцарец,

А вот Рафаэль Надаль отказался от встречи с высокой особой. График тренировок и игр для первой ракетки мира в 2010 году оказался важнее. Рафа надеялся увидеть Елизавету на своём матче, но она не пришла.

«Я уважаю королеву, но я также уважаю Уимблдонский турнир, а значит, в день матча есть вещи поважнее официального приёма. Надеюсь, что Елизавета II посетит мой матч второго круга с Робином Хаасом, и тогда уже после игры я смогу с ней встретиться», — сказал испанец.

Елизавета проигнорировала игру Надаля, зато появилась на более знаковой встрече. Джон Иснер и Николя Маю на Уимблдоне-2010 выясняли отношения 11 часов 5 минут (665 минут) чистого времени и три дня «грязного». Елизавета посетила самый длинный матч в истории тенниса, выделив время в своём плотном графике.

Королева Елизавета на матче Уимблдона-2010 Фото: Oli Scarff/Getty Images

На визит королевы отреагировала Мария Шарапова.

«Это здорово и замечательно для тенниса. Королева смогла выделить время в своём жёстком расписании, чтобы прийти и быть частью Уимблдона. У меня не было возможности встретиться с ней, в это время я играла. Обязательно посмотрю в новостях, как она присутствовала на матче, это будет интересно», — сказала Шарапова после завершения матча Иснера и Маю.

Как-то Мария с долей юмора призналась, что королева служит для неё вдохновляющим примером.

«Королева Елизавета за рулём заставила меня улыбнуться. А также позвонить бабушке и сказать ей, что никогда не поздно получить водительские права», — написала Шарапова в соцсети, комментируя вождение 94-летней королевы в 2020 году.

Мария Шарапова отреагировала на вождение королевы Елизаветы Фото: Из соцсетей Марии Шараповой

Шарапова и Серена не были близкими подругами, а, скорее, наоборот. Однако сейчас Мария, Серена и остальные звёздные теннисисты определённо грустят. Утрата королевы Елизаветы вообще мало кого может оставить равнодушным, но лучших мастеров игры на корте это касается чуть больше, чем рядовых обывателей.